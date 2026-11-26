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Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι νέες προτάσεις των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο επώδυνες από ό,τι αρχικά φοβούνταν οι επενδυτές. Εξάλλου η αργία της Wall Street για την Ημέρα των Ευχαριστιών προσέφερε στους επενδυτές μια πολύτιμη ανάπαυλα από τις αλλεπάλληλες πιέσεις που συνδέονται με το AI trade.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,75% στις 636,98 μονάδες, ανακάμπτοντας δυναμικά από τη χθεσινή συνεδρίαση, κατά την οποία προσέγγισε τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.

Κέρδη κατέγραψαν και όλοι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX έκανε άλμα ύψους 2,08% στις 25.215 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι κέρδισε 1,61% στις 8.108 μονάδες και στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύθηκε 1,75% στις 10.609 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB αποκόμισε ισχυρά κέρδη ύψους 2,36% στις 48.362 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.057 μονάδες αυξημένος κατά 2,26%.

Οι προτάσεις του Λευκού Οίκου για την επιβολή νέων δασμών σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιφύλασσαν δυσάρεστες εκπλήξεις για τις ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες έχουν σημαντική βαρύτητα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Καθοριστικής σημασίας για τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι οι νέοι δασμοί δεν θα επιβληθούν σωρευτικά με εκείνους που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο.

Επιπλέον, οι νέες επιβαρύνσεις δεν αναμένεται να ενεργοποιηθούν πριν από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις και στους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους πολύτιμο χρόνο για να προσαρμόσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και την τιμολογιακή τους πολιτική.

Η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών δεν ανακόπηκε ούτε από τα μηνύματα υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής που εξέπεμψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου αποκάλυψαν ότι αρκετοί αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι τελικά το συμβούλιο επέλεξε να κρατήσει στάση αναμονής προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τους πληθωριστικούς κινδύνους.

«Μεγάλος αριθμός μελών επισήμανε ότι, καθώς τα οικονομικά στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο επιβεβαίωναν την ανάγκη περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει μια αύξηση των επιτοκίων στην παρούσα συνεδρίαση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα πρακτικά της ΕΚΤ.

Πάντως, αν και οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί, υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθούν, επισημαίνοντας ότι μια αύξηση των επιτοκίων στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα επέσπευδε απλώς την αναγκαία σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις των αγορών χρήματος που αποτιμούν πλέον στο 90% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

«Τα σημερινά πρακτικά, όπως και οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο», ανέφερε ο επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι, με αφορμή τη δημοσίευση των πρακτικών.

Σε σχόλιο του, επεσήμανε ότι, παρά τις επίμονες ενεργειακές ανατιμήσεις, δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις διάχυσης των πληθωριστικών πιέσεων στους μισθούς και στον δομικό πληθωρισμό. Αντιθέτως, η εξασθένηση της ζήτησης και η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμπίεση των εταιρικών περιθωρίων κέρδους. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμά ότι περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων το 2027 θα προκαλούσαν περισσότερο κακό παρά καλό στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Πάντως, παρά την προοπτική περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στις ευρωπαϊκές αγορές φαίνεται να ενισχύεται.

Δημοσκόπηση του Reuters, που δημοσιεύθηκε χθες, έδειξε ότι οι αναλυτές αναμένουν πως οι ευρωπαϊκές μετοχές θα αναρριχηθούν σε ιστορικά υψηλά το 2027, με τον Stoxx 600 να προβλέπεται ότι θα φθάσει τις 680 μονάδες έως τα μέσα του επόμενου έτους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% σε σχέση με τα επίπεδα της Τρίτης. Η εκτίμηση αντανακλά την αυξανόμενη αισιοδοξία για την ενίσχυση της εταιρικής κερδοφορίας και τη μικρότερη διαρθρωτική εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τις ευμετάβλητες τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε επίπεδο μετοχών, πρωταγωνιστικό ρόλο στην σημερινή ανάκαμψη έπαιξαν οι κυκλικοί κλάδοι και οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου που είχαν δεχθεί τις ισχυρότερες πιέσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανάμεσα τους οι μετοχές των Infineon, Soitec και STMicroelectronics.

Ώθηση στους δείκτες έδωσαν και οι τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως της Deutsche Bank, της Standard Chartered και της UniCredit, μετά το οριστικό ρυθμιστικό πράσινο φως για την εξαγορά της Commerzbank από τις πολωνικές εποπτικές Αρχές και τις πληροφορίες πως η ιταλική τράπεζα κινείται πλέον προς τη ριζική αναμόρφωση της διοίκησης της γερμανικής τράπεζας, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αντικατάσταση εννέα από τους δέκα εκπροσώπους των μετόχων στο εποπτικό συμβούλιο και την τοποθέτηση του ίδιου του Αντρέα Ορσέλ στην προεδρία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, στις επιδιώξεις του Ορσέλ περιλαμβάνεται επίσης η απομάκρυνση τόσο του σημερινού προέδρου του ΔΣ, Γενς Βάιντμαν, όσο και της διευθύνουσας συμβούλου, Μπετίνα Όρλοπ.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές ανέβηκαν και σήμερα διευρύνοντας τα χθεσινά τους κέρδη μετά τη νέα επίθεση των Χούθι στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ενισχύθηκε 1,38% στα 95,92 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού αργού WTI πρόσθεσε 1,17% στα 84,66 δολάρια το βαρέλι. Την Τετάρτη το Brent είχε ανέβει 3,5% και το WTI περίπου 2%.

Την ίδια ώρα σημάδια ανάρρωσης παρουσίασε ο χρυσός, ο οποίος αφού έπεσε χθες σε χαμηλό ενός έτους, ανέκαμψε στα 3.580 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει ανεπαίσθητα στο 103,77 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,097.

Σημειωτέον ότι η Wall Street παραμένει σήμερα κλειστή λόγω του Thanksgiving, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο, λόγω ημιαργίας.