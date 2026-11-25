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Νέα ιστορικά υψηλά για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το 2027 προβλέπουν αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, παρά τις έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, την αναζωπύρωση του πληθωρισμού και τους αυξανόμενους πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 24 Νοεμβρίου, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αναμένεται να αναρριχηθεί στις 680 μονάδες έως τα μέσα του 2027, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 7% σε σχέση με τα επίπεδα της Τρίτης. Ωστόσο, ο νέος στόχος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τις 695 μονάδες που προέβλεπε η προηγούμενη έρευνα, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Οι επιμέρους προβλέψεις κυμαίνονται μεταξύ 630 και 720 μονάδων, καταδεικνύοντας τη διάσταση απόψεων σχετικά με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για το σύνολο της επόμενης χρονιάς, καθώς η διάμεση πρόβλεψη τοποθετεί τον Stoxx 600 στις 703 μονάδες στο τέλος του 2027, επίπεδο αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη τριμηνιαία δημοσκόπηση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, αφότου κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις 12 Νοεμβρίου. Οι αναταράξεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν ευρύτερες ρευστοποιήσεις στις διεθνείς αγορές, από τις οποίες δεν έμεινε ανεπηρέαστη η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η μικρή έκθεση της σε εταιρείες τεχνολογίας την καθιστά πιο ανθεκτική στην τωρινή κρίση του AI trade.

Παρά τη διόρθωση, η επίτευξη του στόχου των 680 μονάδων θα τοποθετούσε τον Stoxx 600 περισσότερο από 2% υψηλότερα από το πρόσφατο ιστορικό ρεκόρ του.

Η εταιρική κερδοφορία στηρίζει τις προσδοκίες

Βασικό επιχείρημα όσων διατηρούν θετική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές αποτελεί η ισχυρή εταιρική κερδοφορία, η οποία λειτούργησε ως σημαντικό στήριγμα για τις αγορές κατά τη διάρκεια του 2026.

Οι εισηγμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οδεύουν προς την καλύτερη περίοδο ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων των τελευταίων τεσσάρων ετών, με τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 25%. Μάλιστα, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι αναλυτές προβλέπουν ακόμη υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας.

Η συγκριτικά περιορισμένη έκθεση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στις τεχνολογικές μετοχές και στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει έναν βαθμό προστασίας έναντι των έντονων διακυμάνσεων στη Wall Street, χωρίς, ωστόσο, να θωρακίζει πλήρως την περιοχή απέναντι σε ένα γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων.

Οι τέσσερις μεγάλες απειλές και ο πολιτικός κίνδυνος

Παρά τις θετικές προβλέψεις για την πορεία των δεικτών, οι διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποιούν ουσιαστικά ότι η διαδρομή προς τα νέα ιστορικά υψηλά δύσκολα θα είναι ομαλή.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται η αναζωπύρωση του πληθωρισμού, η προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ράλι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν.

Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, με την αυστηρότερη νομισματική πολιτική και το υψηλότερο κόστος δανεισμού να αποτελούν δυνητικά εμπόδια για την οικονομική δραστηριότητα και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Στην εξίσωση προστίθεται και ο πολιτικός κίνδυνος, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εισέρχονται σε εκλογικό κύκλο το 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι εξελίξεις στη Γαλλία, όπου η πολιτική αστάθεια και η δημοσιονομική αβεβαιότητα έχουν ήδη ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις γαλλικές μετοχές και τα κρατικά ομόλογα.

«Υπάρχουν αντίξοοι παράγοντες, καθώς το επενδυτικό κλίμα παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αυστηρή στάση και οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες ωθούν υψηλότερα το κόστος χρηματοδότησης», επισήμανε ο Τόμας Χίλντεμπραντ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Evli.

Σημειωτέον πως, πέραν των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία την άνοιξη, εθνικές κάλπες μέσα στο 2027 αναμένονται στην Ιταλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, τη Σλοβακία, την Εσθονία και βέβαια στην Ελλάδα.