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Το συνεχιζόμενο sell-off στη Wall Street, οι πρόσθετοι δασμοί Τραμπ, οι νέες ενδείξεις αναζωπύρωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η προοπτική αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο επιβάρυναν το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη, αν και οι ισχυρές επιδόσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών και των φαρμακευτικών εταιρειών αντιστάθμισαν ως ένα βαθμό τις πωλήσεις.

Έτσι ο Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,06% στις 626,03 μονάδες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής ο γερμανικός DAX διολίσθησε σε ποσοστό 1,26% και τις 24.702 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,75% και τις 7.980 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε κάμψη ύψους 0,38% στις 10.426 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες ύψους 1,81% στις 47.249 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.635 μονάδες μειωμένος κατά 2%.

Οι νέες ισχυρές απώλειες στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επηρέασαν το κλίμα και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η μικρότερη έκθεση των ευρωπαϊκών δεικτών σε εταιρείες μικροτσίπ και AI δημιουργεί καλύτερες αντιστάσεις στις αγορές.

Την ίδια ώρα, νέα εστία ανησυχίας αποτέλεσε η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επισήμως σχέδιο επιβολής νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Η πρόταση προβλέπει δασμολογικό συντελεστή 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και 20% για τα κινεζικά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και συνυπολογισμό υφιστάμενων επιβαρύνσεων. Η Ουάσιγκτον επικαλείται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και κρατικές επιδοτήσεις που ενισχύουν την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγή εις βάρος των Αμερικανών κατασκευαστών.

Τα νέα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, εντείνουν την αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ δημιουργούν πρόσθετους πληθωριστικούς κινδύνους για την αμερικανική οικονομία.

Το τελευταίο είναι σημαντικό δεδομένου πως ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο προτιμά η Federal Reserve για την αξιολόγηση της πορείας του πληθωρισμού, επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Οκτώβριο από 3,6% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο δομικός δείκτης PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε επίσης κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτικότερη του αναμενομένου, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,7% και το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα κατά 0,8%. Οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,3% σε ονομαστικούς όρους, αλλά παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.

Όσον αφορά το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, έναντι 3,4% της αρχικής εκτίμησης, κυρίως λόγω της ανοδικής αναθεώρησης των επενδύσεων και των καταναλωτικών δαπανών.

Τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία ενισχύουν τις εκτιμήσεις για περαιτέρω σύσφιγξη της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν δεδομένη την αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 8-9 Δεκεμβρίου.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο της Ευρώπης, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,1% σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση αναθεωρήθηκε καθοδικά από την αρχική εκτίμηση του 0,2%, ενώ υπολείπεται του ρυθμού ανάπτυξης 0,3% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο. Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1%.

Στη Γαλλία, η στατιστική υπηρεσία INSEE ανακοίνωσε ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε οριακά στις 82 μονάδες τον Νοέμβριο, από 81 τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 μονάδων.

Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές ακολούθησαν το καθοδικό ρεύμα της Wall Street, ωστόσο στον αντίποδα οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η Renault, η Stellantis και η BMW, κατέγραψαν ισχυρά κέρδη εξισορροπώντας τις αρνητικές πιέσεις.

Τα κέρδη τους ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι από την 1η Δεκεμβρίου θα επιβάλει προσωρινές ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από όλες τις χώρες προέλευσης.

Στόχος των μέτρων, που καλύπτουν τα πλήρως υβριδικά, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά και τα ήπια υβριδικά οχήματα, είναι να ανακοπεί η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών, κυρίως από την Κίνα και να προστατευθούν έτσι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες από τον επιδοτούμενο ανταγωνισμό.

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ενισχύθηκε κατά 2,34% στα 93,54 δολάρια και το αμερικανικό WTI πρόσθεσε 1,66% στα 83,41 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι πετρελαϊκές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αντιστοιχούν μόλις στο 49% των φυσιολογικών επιπέδων, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) ανακοίνωσε αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ κατά 100.000 βαρέλια, ενόψει των επίσημων στοιχείων της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA).

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο χρυσός πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά διολίσθησε σε ποσοστό 2,18% και τα 3.486 δολάρια την ουγγιά. Συνολικά από τα υψηλά της περσινής χρονιάς, ο χρυσός έχει χάσει πάνω από 37%.

Στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει στο 103,61 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,0985.