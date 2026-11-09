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Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, με το Brent να καταγράφει σημαντικές απώλειες άνω των 7 δολαρίων το βαρέλι στις συναλλαγές μετά την επίσημη εκκαθάριση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου. Καταλύτης για τη νέα βουτιά αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποβάθμισε το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με πτώση 5,75 δολαρίων ή 5,85%, στα 92,57 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την επίσημη εκκαθάριση, με τις απώλειες να ξεπερνούν τα 7 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 3,98 δολάρια ή 4,38%, κλείνοντας στα 86,85 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση συνεχίστηκε και στις μεταγενέστερες συναλλαγές, με τις απώλειες να υπερβαίνουν τα 5 δολάρια.

Η νέα υποχώρηση έρχεται μετά τη βουτιά 16% που κατέγραψε το Brent την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από την έναρξη της πανδημίας της COVID-19.

Τα μηνύματα Τραμπ και οι προσδοκίες για ειρήνη

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παράλληλα, ωστόσο, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν ανέφεραν περιστατικά επιθέσεων σε πλοία εντός ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό φαίνεται ότι ενθάρρυνε τους πωλητές, λόγω των προοπτικών ειρήνης, παρότι οι πραγματικές εχθροπραξίες δεν παρουσιάζουν σημάδια επιβράδυνσης», ανέφεραν αναλυτές της TACenergy σε σημείωμά τους.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, με το Ιράν να προειδοποιεί ότι θα απαντούσε πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την προετοιμασία νέας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, εάν η Ουάσιγκτον δεν προχωρήσει πρώτα σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ικανοποίηση επτά όρων που περιλαμβάνονται σε προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν υπογράμμισαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για τον περιορισμό της περιφερειακής κρίσης και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων εμπορικών οδών, σύμφωνα με σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, χώρα που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση. Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και χωρών του Κόλπου εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα

Στο μεταξύ, το Ιράκ έχει καταλήξει σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επιτραπεί η διέλευση ιρακινών εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας θαλάσσια διαδρομή κοντά στο Ομάν.

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera την Κυριακή.

«Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού δέχονται εκ νέου πιέσεις από τους πωλητές, καθώς οι ποσότητες πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υψηλές», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.

Παρά τη βελτίωση των προσδοκιών για αποκλιμάκωση, οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εξακολουθούν να είναι αυξημένοι.

Στη Σαουδική Αραβία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πετρελαιαγωγό East-West στην περιοχή της Μεδίνας, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε η εγκατάσταση. Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Ενέργειας, την οποία επικαλέστηκαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά κατασβέστηκε, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή να επηρεαστεί η λειτουργία του αγωγού.

Παράλληλα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέστρεψε εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και χημική εγκατάσταση που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή καυσίμων βαλλιστικών πυραύλων. Δεν διευκρινίστηκε η τοποθεσία των στόχων.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής εναντίον των κεντρικών γραφείων του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, στην καρδιά της οικονομικής περιοχής του Ριάντ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, θραύσματα από την απόπειρα επίθεσης προκάλεσαν θραύση υαλοπινάκων σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου.

«Τα νέα περιστατικά με δεξαμενόπλοια και η επίθεση στα γραφεία της Saudi Aramco δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν άλυτοι, την ώρα που οι επενδυτές προεξοφλούν ένα σενάριο με μικρότερες διαταραχές», ανέφερε η Gelber & Associates.

Στο προσκήνιο και οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας

Σε μια παράλληλη γεωπολιτική εξέλιξη, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία προσέρχονται με καλή πρόθεση στις συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ενόψει των συνομιλιών της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει, σε ιδιωτικές συζητήσεις, έναν βαθμό ευελιξίας σε ζητήματα που αφορούν τα εδάφη.

Η υπερπροσφορά επιστρέφει στο επίκεντρο της αγοράς

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις και από ενδείξεις αποδυνάμωσης της φυσικής αγοράς και επιστροφής συνθηκών υπερπροσφοράς.

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το Dated Brent, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση φορτίων πετρελαίου διεθνώς, διαπραγματεύεται πλέον με έκπτωση έναντι των κοντινών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, εξέλιξη που αναδεικνύει την εξασθένηση της ζήτησης στην αγορά φυσικών φορτίων.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εμφανίζει ήδη σημάδια επιστροφής σε πλεόνασμα προσφοράς, καθώς οι υψηλές τιμές περιορίζουν τη ζήτηση.

Σύμφωνα με έκθεση της JPMorgan την περασμένη εβδομάδα, το παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο σε περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Την ίδια ώρα, η παραγωγή του OPEC αυξήθηκε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, παρά τους περιορισμούς που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις εξαγωγές.

Ειδικότερα, η παραγωγή αργού των 11 χωρών-μελών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών αυξήθηκε κατά 1,38 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 22,87 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Στις ΗΠΑ, προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών έδειξε τη Δευτέρα ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων αναμενόταν να έχουν μειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) υποχώρησαν στα 279,5 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 1982, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ενεργειακή αγορά παραμένει εκτεθειμένη σε γεωπολιτικούς κινδύνους.