Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Euronext ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας του Euronext Athens ESG Index και του Euronext Athens ESG Tilted Index, διευρύνοντας τις δυνατότητες βιώσιμων επενδύσεων που προσφέρει στην Ελλάδα και εισάγοντας νέους δείκτες αναφοράς με επίκεντρο τα κριτήρια ESG στην ελληνική αγορά μετοχών.

Οι νέοι δείκτες αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG που παρέχει η Sustainalytics και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της προβολής των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης για στρατηγικές βιώσιμων επενδύσεων.

Η έναρξη λειτουργίας τους αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του οικοσυστήματος βιώσιμης χρηματοδότησης στην Ελλάδα και αντανακλά τη δέσμευση της Euronext να στηρίξει την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς με τις δυνατότητες ενός κορυφαίου πανευρωπαϊκού ομίλου υποδομών κεφαλαιαγοράς, η Euronext επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες στην αγορά κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των επενδυτικών αποφάσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και των επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες βιώσιμων επενδύσεων.

Οι νέοι δείκτες προσφέρουν διαφανείς δείκτες αναφοράς, βασισμένους σε προκαθορισμένους κανόνες, οι οποίοι ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια (ESG) στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Παράλληλα, διευκολύνουν την πρόσβαση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στη ραγδαία διευρυνόμενη δεξαμενή διεθνών κεφαλαίων που αναζητούν ευκαιρίες βιώσιμων επενδύσεων.

Δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις στις επενδύσεις ESG

Ο Euronext Athens ESG Index εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ελέγχου βάσει κριτηρίων ESG στο σύνολο των ελληνικών μετοχών. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπόκεινται σε κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των καπνικών προϊόντων, των αμφιλεγόμενων οπλικών συστημάτων, του θερμικού άνθρακα, της πετρελαϊκής άμμου και της ενέργειας από σχιστολιθικά κοιτάσματα. Η μεθοδολογία αποκλείει επίσης εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), καθώς και εταιρείες που παρουσιάζουν τις δυσμενέστερες βαθμολογίες κινδύνου ESG. Επιπλέον, ο δείκτης επιδιώκει να επιτυγχάνει ένταση εκπομπών άνθρακα τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από εκείνη του συνόλου των μετοχών που αποτελούν το επενδύσιμο σύμπαν αναφοράς του.

Ο Euronext Athens ESG Tilted Index προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στις επενδύσεις ESG, διατηρώντας ευρεία έκθεση στην ελληνική αγορά μετοχών, αλλά προσαρμόζοντας τη στάθμιση των εταιρειών ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα κριτήρια ESG. Οι εταιρείες με χαμηλότερες βαθμολογίες κινδύνου ESG της Sustainalytics, οι οποίες υποδηλώνουν μικρότερο κίνδυνο ESG, αποκτούν μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη, ενώ οι εταιρείες με υψηλότερο κίνδυνο ESG λαμβάνουν μικρότερη στάθμιση.

Και οι δύο δείκτες βασίζονται σε εταιρείες εισηγμένες στο Euronext Athens και θα υπόκεινται σε τριμηνιαίες αναθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση και η στάθμισή τους παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες και τους στόχους βιωσιμότητας.

Οι δείκτες θα υπολογίζονται και θα διαχέονται μέσω των καναλιών χρηματιστηριακών δεδομένων της Euronext και θα είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις Price Return (PR), Gross Return (GR) και Net Return (NR), δηλαδή δείκτες απόδοσης τιμών, μικτής συνολικής απόδοσης και καθαρής συνολικής απόδοσης αντίστοιχα, με αρχική τιμή τις 3.000 μονάδες.