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Η Euronext περνά στο επόμενο στάδιο της παρουσίας της στην ελληνική κεφαλαιαγορά, δρομολογώντας την πλήρη απορρόφηση της Euronext Athens. Η διασυνοριακή συγχώνευση, που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αφορά απλώς μία νέα εταιρική αναδιάρθρωση. Αποτελεί το βήμα για τη μετάβαση από την απόκτηση του ελέγχου της ελληνικής χρηματιστηριακής υποδομής στην πλήρη οργανική και λειτουργική ενσωμάτωσή της στον πανευρωπαϊκό όμιλο Euronext.

Από την εξαγορά στην πλήρη ενσωμάτωση

Η αφετηρία της διαδικασίας βρίσκεται στο 2025, όταν η Euronext απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συναλλαγή ενέταξε στην πανευρωπαϊκή υποδομή της έναν χρηματιστηριακό φορέα, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων και έναν οίκο εκκαθάρισης.

Στο πλαίσιο της τότε προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής, η Euronext προσέφερε μία δική της μετοχή για κάθε 20 μετοχές της Euronext Athens. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του ελέγχου και την ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Έναν χρόνο αργότερα, η Euronext επιλέγει να προχωρήσει πέρα από τη μετοχική συμμετοχή και να ενοποιήσει πλήρως την εταιρική δομή. Με τη νέα πρόταση, η Euronext Athens θα απορροφηθεί από την Euronext N.V., θα παύσει να υφίσταται χωρίς εκκαθάριση και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της θα μεταβιβαστεί στην απορροφώσα εταιρεία με καθολική διαδοχή.

Η δραστηριότητα στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν καταργείται. Η Euronext θα συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες της Euronext Athens μέσω υποκαταστήματος στη χώρα, ενώ οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι μετασυναλλακτικές υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν από αδειοδοτημένες εταιρείες, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Γιατί επιλέγεται τώρα η συγχώνευση

Στελέχη της Euronext, σε επικοινωνία που είχαν με το newmoney, επικαλέστηκαν τέσσερις βασικούς λόγους για τη συγκεκριμένη απόφαση. Πρώτον, την απλοποίηση της νομικής και εταιρικής δομής του ομίλου, με την κατάργηση του κόστους που συνεπάγεται η διατήρηση μιας ξεχωριστής εισηγμένης εταιρείας. Δεύτερον, την ταχύτερη και πληρέστερη ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στο ενιαίο ευρωπαϊκό λειτουργικό πλαίσιο.

Τρίτον, η ενοποίηση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Euronext να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες επενδύσεις στις ελληνικές χρηματιστηριακές υποδομές. Τέταρτον, θα δημιουργήσει ένα απλούστερο εταιρικό και πλαίσιο δημοσιοποίησης πληροφοριών, με έναν μόνο εισηγμένο εκδότη σε επίπεδο ομίλου.

Πρόκειται, επομένως, για μία κίνηση που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της οργανωτικής ενοποίησης και όχι σε αλλαγή του εποπτικού καθεστώτος της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που θα λάβουν μετοχές της Euronext θα αποκτήσουν συμμετοχή σε έναν μεγαλύτερο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο ευρωπαϊκό όμιλο. Θα έχουν πρόσβαση σε μετοχές με μεγαλύτερη ρευστότητα και ευρύτερη έκθεση στις δραστηριότητες και τις αγορές του ομίλου, διατηρώντας παράλληλα οικονομικό συμφέρον στην ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το νέο αντάλλαγμα για τους μετόχους της ΕΧΑΕ

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η βελτιωμένη σχέση ανταλλαγής. Η πρόταση προβλέπει μία νέα μετοχή της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ, για κάθε 17 μετοχές της Euronext Athens που δεν κατέχονται από την Euronext ή την ίδια την εταιρεία.

Η αναλογία αυτή είναι πιο ευνοϊκή από την προσφορά του 2025, όταν προβλεπόταν μία μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ. Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στα 167,50 ευρώ στις 25 Νοεμβρίου 2026, η νέα σχέση ανταλλαγής αποτιμά κάθε μετοχή της ΕΧΑΕ στα 9,85 ευρώ, έναντι 7,14 ευρώ στην προηγούμενη πρόταση. Η διαφορά αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 38%.

Για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα εταιρική δομή προβλέπεται δικαίωμα εξόδου. Όσοι καταψηφίσουν τη συγχώνευση και επιλέξουν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα θα δικαιούνται χρηματική αποζημίωση 9,29 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν πλήρως στα κέρδη της Euronext από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

Η διαδικασία περνά πλέον στο στάδιο των εταιρικών εγκρίσεων και των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών. Η πρόταση συγχώνευσης θα κατατεθεί σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ η δημοσίευσή της στην Ολλανδική Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στο ΓΕΜΗ αναμένεται την 1η Δεκεμβρίου.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027. Η ολοκλήρωση προϋποθέτει την έγκριση της πρότασης από τις συνελεύσεις, την εκπλήρωση των διαδικασιών δημοσίευσης και προστασίας των πιστωτών και την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προσυγχώνευσης. Οι τρίμηνες προθεσμίες άσκησης αντιρρήσεων από πιστωτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 2 Μαρτίου 2027. Στη συνέχεια θα υπογραφεί η ολλανδική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης και η συναλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Η διασυνοριακή συγχώνευση σηματοδοτεί ουσιαστικά το πέρασμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη φάση της εξαγοράς από την Euronext στη φάση της πλήρους εταιρικής ενσωμάτωσης. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι οι γενικές συνελεύσεις της 26ης Ιανουαρίου 2027, καθώς η έγκρισή τους θα ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη νέα εταιρική εποχή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.