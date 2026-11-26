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Η Euronext προχωρά στην απορρόφηση της Euronext Athens, στο πλαίσιο διασυνοριακής συγχώνευσης που αποσκοπεί στην πλήρη ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στον ευρωπαϊκό Όμιλο.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προβλέπει μία νέα μετοχή της Euronext για κάθε 17 μετοχές της ΕΧΑΕ, έναντι 1 προς 20 στην πρόταση του 2025.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στις 25 Νοεμβρίου, η αξία της κάθε μετοχής της ΕΧΑΕ διαμορφώνεται στα 9,85 ευρώ, αυξημένη κατά 38%.

Για όσους μετόχους καταψηφίσουν τη συγχώνευση και επιλέξουν να αποχωρήσουν, προβλέπεται χρηματική αποζημίωση 9,29 ευρώ ανά μετοχή.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μετά την εκπλήρωση των προβλεπόμενων νομικών και κανονιστικών προϋποθέσεων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Συγχώνευση Euronext Athens Holding Α.Ε. με την Euronext N.V.

• Η Euronext N.V. και η Euronext Athens Holding Α.Ε. αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διασυνοριακή συγχώνευση, μέσω της οποίας η Euronext N.V. θα απορροφήσει την Euronext Athens Holding Α.Ε.

• Η συγχώνευση απλοποιεί τη νομική δομή του Ομίλου και διευκολύνει την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στον Όμιλο Euronext

• Η συγχώνευση προσφέρει βελτιωμένους χρηματοοικονομικούς όρους για τους μετόχους της Euronext Athens Holding Α.Ε.:

o Μία (1) νέα μετοχή της Euronext ανά δεκαεπτά (17) μετοχές της Euronext Athens, σε σύγκριση με τη μία (1) μετοχή της Euronext ανά είκοσι (20) μετοχές της Euronext Athens στο πλαίσιο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής της Euronext το 2025

o Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στα 167,50 ευρώ στις 25 Νοεμβρίου 2026, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την Euronext Athens στα 9,85 ευρώ ανά μετοχή, (+38%) σε σύγκριση με τα 7,14 ευρώ στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Euronext το 2025

o Παρέχεται δικαίωμα εξόδου με μετρητά ύψους 9,29 ευρώ ανά μετοχή σε κάθε μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα αποχώρησης

• Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις και των δύο εταιρειών έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027

Η Euronext N.V. («Euronext»), η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς, και η Euronext Athens Holding Α.Ε. («Euronext Athens»), ανακοινώνουν από κοινού ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext, με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου της, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext Athens ενέκριναν και συνέταξαν κοινή πρόταση διασυνοριακής συγχώνευσης (η «Πρόταση Συγχώνευσης») με σκοπό τη διενέργεια διασυνοριακής νόμιμης συγχώνευσης, μέσω της οποίας η Euronext, ως απορροφώσα εταιρεία, θα απορροφήσει την Euronext Athens, ως απορροφώμενη εταιρεία (η «Συγχώνευση»).

Λόγοι της Συγχώνευσης

Η Συγχώνευση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής τον Νοέμβριο του 2025. Η αιτιολόγηση της Συγχώνευσης συνίσταται στην πλήρη ενσωμάτωση της Euronext Athens στον όμιλο Euronext (ο «Όμιλος»), με σκοπό την επίτευξη λειτουργικών, εμπορικών, οργανωτικών και χρηματοοικονομικών οφελών για τον Όμιλο, τους μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της Euronext Athens, καθώς και για τους πελάτες της ελληνικής αγοράς.

Επιπλέον:

(i) η Συγχώνευση απλοποιεί τη νομική δομή του Ομίλου και εξαλείφονται τα έξοδα μιας ξεχωριστής παραμονής (listing) στο χρηματιστήριο•

(ii) η Συγχώνευση διευκολύνει την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στον Όμιλο•

(iii) ο Όμιλος είναι καλύτερα προετοιμασμένος να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις στην υποδομή της ελληνικής αγοράς• και

(iv) η Συγχώνευση παρέχει ένα απλούστερο εταιρικό πλαίσιο και πλαίσιο γνωστοποίησης, με έναν μόνο εισηγμένο εκδότη σε επίπεδο Ομίλου.

Η Συγχώνευση δεν μεταβάλλει την εποπτική κατανομή που ισχύει για την ελληνική αγορά: οι ελληνικές ρυθμιζόμενες αγορές και οι μετασυναλλακτικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να διεξάγονται από οντότητες με ελληνική άδεια λειτουργίας υπό την εποπτεία των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Μέσω της Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Euronext Athens που θα λάβουν μετοχές και θα γίνουν μέτοχοι της Euronext και θα συμμετέχουν στις μελλοντικές επιδόσεις ενός μεγαλύτερου και πιο διαφοροποιημένου πανευρωπαϊκού ομίλου υποδομών κεφαλαιαγορών. Οι μέτοχοι αναμένεται να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ρευστότητα των μετοχών της Euronext και την ευρύτερη έκθεση σε όλες τις δραστηριότητες και τις γεωγραφικές περιοχές του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα οικονομικό συμφέρον στη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της Euronext.

Δομή και όροι της συγχώνευσης

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, όπως αυτό εφαρμόζεται στις Κάτω Χώρες στα άρθρα 2:309 και επόμενα και 2:333b και επόμενα του DCC του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα και στην Ελλάδα στα άρθρα 53α και επόμενα του Ελληνικού Νόμου περί Μετασχηματισμού Εταιρειών (Ελληνικός Νόμος 4601/2019, όπως τροποποιήθηκε). Την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), η Euronext Athens θα παύσει να υφίσταται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, η Euronext θα αποκτήσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της με βάση την αρχή της καθολικής διαδοχής, και οι μετοχές της Euronext Athens θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από την ρυθμιζόμενη αγορά που διαχειρίζεται η Euronext Athens Μονοπρόσωπη Α.Ε. (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών). Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η Euronext θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Euronext Athens μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συγχώνευσης, θα διατεθεί μία (1) νέα κοινή μετοχή της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η καθεμία, για κάθε δεκαεπτά (17) μετοχές της Euronext Athens που δεν κατέχονται από ή για λογαριασμό της Euronext ή της Euronext Athens (η «Σχέση Ανταλλαγής»).

Η Σχέση Ανταλλαγής αντιπροσωπεύει ένα βελτιωμένο αντάλλαγμα για τους μετόχους της Euronext Athens σε σύγκριση με την προηγούμενη εθελοντική προσφορά ανταλλαγής μετοχών που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, η οποία είχε γίνει με βάση μία (1) κοινή μετοχή της Euronext για κάθε είκοσι (20) μετοχές της Euronext Athens.

Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Οποιοδήποτε δικαίωμα σε κλάσμα μετοχής της Euronext που προκύπτει από την εφαρμογή της Σχέσης Ανταλλαγής θα διακανονιστεί σε μετρητά σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στην Πρόταση Συγχώνευσης.

Οι μετοχές που θα διατεθούν θα συμμετέχουν πλήρως στα κέρδη της Euronext από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Κάθε μέτοχος της Euronext Athens που ψηφίζει κατά της Συγχώνευσης και δεν επιθυμεί να λάβει κοινές μετοχές της Euronext μπορεί να ασκήσει δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το οποίο παρέχει το δικαίωμα λήψης χρηματικής αποζημίωσης. Η προτεινόμενη χρηματική αποζημίωση ανέρχεται σε 9,29 ευρώ ανά κοινή μετοχή της Euronext Athens.

Η KPMG Accountants N.V., ως ολλανδικός ελεγκτής, έχει εκδώσει πιστοποιητικό, μεταξύ άλλων, σχετικά με την λογικότητα της Σχέσης Ανταλλαγής, ενώ η Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A., ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σύμφωνα με το άρθρο 53στ του ΚΕΕ, έχει εκδώσει έκθεση σχετικά με την επάρκεια της Σχέσης Ανταλλαγής.

Το καταστατικό της Euronext δεν θα τροποποιηθεί σε σχέση με τη Συγχώνευση. Η Συγχώνευση διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ενώ τα θέματα που υπόκεινται σε υποχρεωτικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου που ισχύουν για την Euronext Athens διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Προϋποθέσεις

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης υπόκειται (i) στην έγκριση της Πρότασης Συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις της Euronext και της Euronext Athens, (ii) στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης, της κατάθεσης, της προστασίας των πιστωτών και άλλων διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με το ολλανδικό και το ελληνικό δίκαιο, και (iii) στην έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Euronext και της Euronext Athens που θα αποφασίσουν σχετικά με τη Συγχώνευση έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις 26 Ιανουαρίου 2027.

Η Πρόταση Συγχώνευσης θα κατατεθεί στις 27 Νοεμβρίου 2026, και η κατάθεσή της αναμένεται να δημοσιευθεί στην Ολλανδική Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) την 1η Δεκεμβρίου 2026. Οι τρίμηνες προθεσμίες αντίρρησης των πιστωτών, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία και το άρθρο 53θ του ν. 4601/2019, αναμένεται να λήξουν στις 2 Μαρτίου 2027.

Μετά την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης, θα συναφθεί η ολλανδική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης και η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της σύναψής της.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει. Η Euronext θα ενημερώσει την αγορά σχετικά με την ημερομηνία σύναψης της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των κατανεμηθέντων μετοχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαθεσιμότητα εγγράφων

Από τις 26 Νοεμβρίου 2026, η Πρόταση Συγχώνευσης, οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της Euronext και της Euronext Athens, το πιστοποιητικό της KPMG Accountants N.V. και η έκθεση της Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. ως ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι ετήσιες εκθέσεις των δύο εταιρειών για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025, η ειδοποίηση προς τους μετόχους και τους πιστωτές, καθώς και το έντυπο αίτησης εξόδου για τους μετόχους της Euronext Athens, θα είναι διαθέσιμα στις έδρες και στους εταιρικούς ιστότοπους της Euronext (www.euronext.com) και της Euronext Athens (www.athens.euronext.com).

Η Euronext έχει επίσης δημοσιεύσει έγγραφο εξαίρεσης σε σχέση με τη Συγχώνευση, σύμφωνα με τα άρθρα 1(4)(ζ) και 1(5)(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό της. Το έγγραφο εξαίρεσης δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και δεν έχει εγκριθεί από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (Autoriteit Financiële Markten – AFM), την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται εφόσον και όταν απαιτηθεί.