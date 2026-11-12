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Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia προκαλεί κλυδωνισμούς στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Οι βασικοί δείκτες κινούνται έντονα πτωτικά, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις συνέπειες της αποχώρησης ενός από τα σημαντικότερα πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών και της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,67% στις 7.568,11 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 1,22% στις 25.155,83 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,07% στις 52.520,65 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει απώλειες που ξεπερνούν το 14%, μετά την ανακοίνωση ότι ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Σε νεότερη αποτύπωση των συναλλαγών, η πτώση της μετοχής περιοριζόταν κοντά στο 10%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες (Colette Kress). Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων για εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, γεγονός που έχει εντείνει τις πιέσεις προς τον ίδιο και την εταιρεία.

Η αποχώρησή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Nvidia, καθώς ο Χουάνγκ υπήρξε ο βασικός αρχιτέκτονας της μετατροπής της από κατασκευάστρια καρτών γραφικών σε κυρίαρχη δύναμη της παγκόσμιας αγοράς υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το κύμα ρευστοποιήσεων στη Nvidia, μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων στρέφεται προς ανταγωνιστικές εταιρείες ημιαγωγών. Οι μετοχές των Advanced Micro Devices (AMD) και Broadcom ενισχύονται κατά περίπου 2% έως 3%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις στον κλάδο των μικροεπεξεργαστών. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα για τις εταιρείες που έχουν συνδεθεί με την επενδυτική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αρνητική.

Η Oracle υποχωρεί κατά 4%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Nebius, η οποία δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Nebius κατέγραψε απώλειες που έφθασαν το 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, προτού περιοριστούν κοντά στο 16%. Παρότι τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τις επόμενες περιόδους απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η πτώση ακολουθεί την ισχυρή άνοδο άνω του 15% που είχε σημειώσει η μετοχή κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Πρόσθετη πίεση στο επενδυτικό κλίμα ασκεί η νέα ένταση γύρω από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που απομακρύνουν την προοπτική διπλωματικής συμφωνίας. «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει προ πολλού», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις αγορές ενέργειας, με το αμερικανικό WTI να ενισχύεται πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωνε επίσης άνοδο άνω του 1%, πάνω από τα 94 δολάρια. Η αύξηση των τιμών του αργού ενισχύει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία.

Στον αντίποδα της πτώσης των τεχνολογικών μετοχών, οι ενεργειακοί όμιλοι εμφανίζουν θετική εικόνα. Οι Chevron και ExxonMobil ενισχύονται κατά περίπου 1%, επωφελούμενες από την άνοδο του πετρελαίου. Κέρδη καταγράφονται και σε επιλεγμένες μετοχές του κλάδου υγείας, με την Eli Lilly να σημειώνει άνοδο άνω του 1%.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις ανήλθαν στις 200.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου, αυξημένες κατά 9.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η επίδοση ξεπέρασε την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν 195.000 αιτήσεις. Η αύξηση καταγράφεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία οι εβδομαδιαίες αιτήσεις κινούνταν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Αντίθετα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 20.000, υποχωρώντας σε επίπεδα λίγο κάτω από τα 1,7 εκατομμύρια.