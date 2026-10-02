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Το δολάριο κινείται προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών, καθώς το ισχυρό sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων, οι φόβοι για νέες πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας στρέφουν τους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Το ευρώ παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, ενώ ο δείκτης δολαρίου οδεύει προς άνοδο περίπου 1% σε εβδομαδιαία βάση.

Η απότομη αναταραχή στις αγορές κρατικού χρέους κορυφώθηκε την Πέμπτη, όταν η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο 5,344%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Στη συνέχεια, αγοραστές που αναζήτησαν ευκαιρίες μετά την πτώση των τιμών των ομολόγων βοήθησαν στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Σήμερα Παρασκευή, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε στο 5,247%, με την ευρύτερη αγορά ομολόγων να εμφανίζει επίσης σημάδια σταθεροποίησης. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2025 το ευρώ

Το ευρώ διαμορφώνεται στα 1,1237 δολάρια, παραμένοντας κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025. Την ίδια ώρα, το γεν ενισχύεται ελαφρώς στα 157,84 ανά δολάριο, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δέκα μηνών.

Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων, βρίσκεται στις 101,93 μονάδες και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο 1%. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, επίδοση που είχε να καταγραφεί από τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τον Μο Σιόνγκ Σιμ, αναλυτή συναλλάγματος της OCBC στη Σιγκαπούρη, η αρχική άνοδος των αποδόσεων προκλήθηκε από την αύξηση των ενεργειακών τιμών, ωστόσο στη συνέχεια το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στους δημοσιονομικούς κινδύνους στην Ευρώπη.

Η υποαπόδοση των γαλλικών και ιταλικών κρατικών ομολόγων έναντι των αμερικανικών Treasuries και των γερμανικών Bunds υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, στροφή των επενδυτών προς τις περισσότερο ρευστές και αμυντικές αγορές κρατικού χρέους.

Επιστρέφει ο ρόλος του ελβετικού φράγκου ως ασφαλούς καταφυγίου

Η ενίσχυση του δολαρίου είναι εντονότερη έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων, με βασική εξαίρεση το ελβετικό φράγκο, το οποίο ανακτά μέρος του παραδοσιακού ρόλου του ως ασφαλούς καταφυγίου.

Το ελβετικό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,17% στα 0,8293 φράγκα ανά δολάριο, ενώ έναντι του ευρώ βρίσκεται στα 0,9333, μετά από άνοδο μεγαλύτερη του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η ισχύς του αμερικανικού νομίσματος οδήγησε επίσης τη βρετανική λίρα και το αυστραλιανό δολάριο σε χαμηλά τριών μηνών, προτού περιορίσουν μέρος των απωλειών τους. Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας ενισχύεται κατά 0,14% στα 0,5614 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Πρασάντ Νιουνάχα, ανώτερος αναλυτής επιτοκίων της TD Securities, αποδίδει την άνοδο του δολαρίου σε μια κίνηση φυγής προς την ασφάλεια, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως επισημαίνει, μπορούν να ενισχύονται ταυτόχρονα τόσο ο δείκτης δολαρίου όσο και το γεν.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την αμερικανική αγορά εργασίας τον Σεπτέμβριο, η οποία αναμένεται αργότερα την Παρασκευή. Οι εκτιμήσεις δείχνουν επιβράδυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει στο 4,1% για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Η έκθεση ακολουθεί τα στοιχεία της Τετάρτης, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω τα στοιχεία του Ιουλίου. Η εξέλιξη περιόρισε σημαντικά τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο.

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Fed τάχθηκαν αυτή την εβδομάδα υπέρ της αναμονής περισσότερων οικονομικών στοιχείων πριν ληφθεί απόφαση για νέα αύξηση των επιτοκίων.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 72% η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο, έναντι μόλις 36% μία εβδομάδα νωρίτερα. Παράλληλα, εξακολουθούν να αναμένουν μία ακόμη αύξηση έως το τέλος του έτους.

Πετρέλαιο, πληθωρισμός και δημοσιονομικοί κίνδυνοι

Η Τσαρού Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo, επισημαίνει ότι οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν δύσκολο συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού, υψηλού κρατικού δανεισμού και μεγάλης προσφοράς ομολόγων.

Το γεγονός ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων συνεχίζουν να κινούνται υψηλότερα, παρότι έχουν υποχωρήσει οι προσδοκίες για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, υποδηλώνει ότι η αγορά εστιάζει πλέον περισσότερο στο ασφάλιστρο διάρκειας και στον δημοσιονομικό κίνδυνο και λιγότερο αποκλειστικά στην επόμενη απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Πρόσθετη πίεση δημιουργεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών. Τα συμβόλαια του Brent επέστρεψαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις στάσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του επτάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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