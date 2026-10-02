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Το δολάριο οδεύει προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, έχοντας ανέλθει σε υψηλό 17 μηνών, καθώς το sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων εκτοξεύει το κόστος δανεισμού και ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της έντονης πτώσης στις τιμές των κρατικών ομολόγων την Πέμπτη, η οποία έστειλε την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury στο 5,344%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Η απόδοση υποχώρησε στη συνέχεια στο 5,249% κατά τις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, ενώ η ευρύτερη αγορά ομολόγων σταθεροποιήθηκε.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Το ευρώ κινείται στα 1,1237 δολάρια, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, καθώς οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας επιβαρύνουν το ενιαίο νόμισμα. Το γιεν παραμένει στα 158 γιεν ανά δολάριο, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο βασικός πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 10 μηνών.

Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων, διαμορφώνεται στις 102,08 μονάδες και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 1%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, κάτι που είχε να συμβεί από τον Μάιο του 2025.

Πληθωρισμός, χρέος και αποδόσεις ομολόγων

«Οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν άβολο συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού, υψηλού κρατικού δανεισμού και μεγάλης προσφοράς ομολόγων», δήλωσε η Τσαρού Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo.

Όπως σημείωσε, η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, παρά την υποχώρηση των προσδοκιών για μια άμεση αύξηση επιτοκίων από τη Fed, δείχνει ότι το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται πλέον προς το term premium και τον δημοσιονομικό κίνδυνο, και όχι μόνο προς την επόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Αύγουστο λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, ενώ αναθεωρήθηκε χαμηλότερα και η μέτρηση του Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους traders να περιορίσουν τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, δύο κορυφαία στελέχη της Fed τάχθηκαν αυτή την εβδομάδα υπέρ της αναμονής για περισσότερα οικονομικά στοιχεία πριν από τη λήψη απόφασης για νέα αύξηση επιτοκίων.

Στο μικροσκόπιο η αγορά εργασίας

Τα στοιχεία για την απασχόληση αναμένεται να δείξουν ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι παρέμεινε στο 4,1% για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

«Με τη Fed να είναι πλέον επικεντρωμένη στον πληθωρισμό και στις πιέσεις στις τιμές, ένα ισχυρό αποτέλεσμα στους μισθούς θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για τα αμερικανικά επιτόκια, τα Treasuries και το δολάριο», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone.

Την ίδια ώρα, το Brent κινείται ξανά πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις στάσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η στερλίνα διαμορφώνεται στα 1,3187 δολάρια, ενώ το αυστραλιανό δολάριο υποχωρεί 0,18%, στα 0,6918 δολάρια, με αμφότερα να κινούνται κοντά σε χαμηλά τριμήνου. Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας υποχωρεί 0,22%, στα 0,5591 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Η Ευρώπη στηρίζει το δολάριο

Μεγάλο μέρος της πρόσφατης ισχύος του δολαρίου προέρχεται από την υποχώρηση του ευρώ, καθώς ο αυξημένος πολιτικός κίνδυνος στην Ευρώπη και το ενεργειακό σοκ από τον επτάμηνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν το κλίμα.

Το ευρώ έχει επίσης υποχωρήσει έναντι του γιεν και του ελβετικού φράγκου, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί σε υψηλό 14 ετών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας.

«Η αγορά σαφώς δεν προεξοφλεί μια επιθετική Fed», δήλωσε ο Πρασάντ Νιούναχα, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην TD Securities. Όπως εξήγησε, η κίνηση αντανακλά περισσότερο μια στροφή προς ασφαλή καταφύγια λόγω των εξελίξεων στην Ευρώπη, εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει ταυτόχρονα το δολάριο και το γιεν.

Ο Κρις Γουέστον της Pepperstone εκτιμά ότι αλλάζει σταδιακά η φύση της ανόδου του αμερικανικού νομίσματος. Όπως σημείωσε, η εικόνα αφορά όλο και λιγότερο την «αμερικανική υπεροχή» και περισσότερο τα προβλήματα σε άλλες οικονομίες, κυρίως στην Ευρώπη.

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