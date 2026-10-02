Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα hedge funds εξελίσσονται σε μια δύναμη που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αγορά ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 30 τρισεκατομμύρια δολάρια, εισχωρώντας σε μια περίοδο που ορισμένοι παραδοσιακοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Η μεταβολή αυτή βοηθά την κυβέρνηση να βρει αγοραστές καθώς το χρέος της αυξάνεται, αλλά ενδέχεται επίσης να καθιστά τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο πιο ευάλωτη, όπως δήλωσαν ειδικοί στο CNBC.

Τα διαθέσιμα των hedge funds σε Treasuries έφτασαν τα $2 τρισ. στο τέλος του 2025, σχεδόν τριπλάσια από το επίπεδό τους πέντε χρόνια νωρίτερα. Το εμπορεύσιμο χρέος του Δημοσίου — το οποίο διαπραγματεύεται στη δευτερογενή αγορά — ανήλθε σε 28,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το μερίδιο των hedge funds να φτάνει στο ρεκόρ του 7%.

Πρόσφατα στοιχεία της Fed δείχνουν ότι τα hedge funds παρέμειναν καθαροί αγοραστές κρατικών ομολόγων κατά το α’ εξάμηνο του 2026. Τα εγχώρια hedge funds αγόρασαν καθαρά 60,6 δισεκατομμύρια δολάρια το β’ τρίμηνο, από 26,4 δισεκατομμύρια δολάρια το α’, ανεβάζοντας τις αγορές του α’ εξαμήνου σε περίπου 87 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν παραδοσιακά αγοραστές κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας, καθώς οι εκτεταμένοι επενδυτικοί ορίζοντες τους επιτρέπουν να αντιστοιχίζουν τα περιουσιακά στοιχεία με τις υποχρεώσεις που εκτείνονται για δεκαετίες.

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από προγράμματα καθορισμένων παροχών —που υπόσχονται προκαθορισμένη αποζημίωση— σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, των οποίων η αξία εξαρτάται από τις αποδόσεις των επενδύσεων, μειώνουν το ενδιαφέρον των συνταξιοδοτικών ταμείων για τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η μετατόπιση αυτή συμβαίνει επίσης καθώς ορισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης ρευστότητας, όπως τα ιδιωτικά πιστωτικά προϊόντα. Οι θεσμικοί επενδυτές επένδυσαν σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικά πιστωτικά προϊόντα το 2025.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης επισημάνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη συμμετοχή των hedge funds. Η Fed ανέφερε στην έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Μαΐου ότι η μόχλευση των hedge funds παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συγκεντρώθηκε σε μεγάλα κεφάλαια, με στρατηγικές μόχλευσης να υποστηρίζουν σημαντικές θέσεις σε κρατικά ομόλογα και άλλες αγορές.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας νωρίτερα φέτος ότι η άνοδος των hedge funds ως βασικών διαμεσολαβητών στις αγορές κρατικών ομολόγων είχε δημιουργήσει «νέες ευπάθειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα». Η εξάρτησή τους από τη μόχλευση και τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω συναλλαγών επαναγοράς (repo) θα μπορούσε να αφήσει τις βασικές αγορές πιο εκτεθειμένες σε ξαφνική απομόχλευση και περιόδους δυσλειτουργίας της αγοράς.

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας των hedge funds αφορά στρατηγικές σχετικής αξίας, σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται μικρές διαφορές τιμών μεταξύ στενά συνδεδεμένων τίτλων. Μία από τις πιο γνωστές είναι η συναλλαγή βάσης μεταξύ άμεσων και μελλοντικών συμβολαίων κρατικών ομολόγων, στην οποία τα κεφάλαια αγοράζουν άμεσα κρατικά ομόλογα ενώ πωλούν αντίστοιχα μελλοντικά συμβόλαια, προσδοκώντας να αποκομίσουν κέρδη από τη διαφορά τιμής μεταξύ των δύο αγορών.

Επειδή η διαφορά τιμής μεταξύ της αγοράς άμεσων και μελλοντικών συμβολαίων είναι συνήθως ελάχιστη, τα κεφάλαια χρησιμοποιούν συχνά σημαντική μόχλευση για να αποκομίσουν ελκυστικές αποδόσεις. Η χρηματοδότηση μέσω συναλλαγών επαναγοράς (repo) τους επιτρέπει να δανείζονται με εγγύηση κρατικών ομολόγων και να δημιουργούν θέσεις πολλές φορές μεγαλύτερες από το υποκείμενο κεφάλαιό τους.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι τα hedge funds γίνονται πιο επιλεκτικά καθώς εντείνεται η πώληση κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, οι μοχλευμένες θέσεις «basis trade» σε κρατικά ομόλογα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% φέτος, φτάνοντας τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η υποχώρηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα hedge funds ξεφορτώνονται εντελώς τα κρατικά ομόλογα, καθώς τα στοιχεία της Fed δείχνουν ότι παρέμειναν καθαροί αγοραστές κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου.

Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή υπογραμμίζει πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι μοχλευμένες θέσεις όταν αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς και αναδεικνύει τον κίνδυνο μιας άτακτης εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης.

Όπως αναφέρει το CNBC, μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας μπορεί να οδηγήσει τα μοχλευμένα hedge funds να καταβάλουν περισσότερα μετρητά ή να ρευστοποιήσουν τις συναλλαγές τους. Αυτές οι πωλήσεις μπορούν να ωθήσουν τις τιμές προς τα κάτω, να επιδεινώσουν τις ζημίες και να αναγκάσουν άλλα αμοιβαία κεφάλαια να αποχωρήσουν.

Επιπροσθέτως, ο Κεν Χάινζ, πρόεδρος της Hedge Fund Research, δήλωσε ότι η προθυμία των hedge funds να πραγματοποιούν συναλλαγές αντί να διατηρούν απλώς τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους μπορεί να προσφέρει αμφίδρομη ρευστότητα τόσο κατά τη διάρκεια των ανοδικών τάσεων όσο και των πτωτικών κινήσεων, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε τελικά να σταθεροποιήσει τις μεταβολές των επιτοκίων και να μειώσει τη μεταβλητότητα.

Η ένταση, επομένως, δεν έγκειται στο ότι τα hedge funds είναι εγγενώς επιζήμια για την αγορά κρατικών ομολόγων. Υπό κανονικές συνθήκες, οι συναλλαγές τους μπορούν να βελτιώσουν τη ρευστότητα και να συμβάλουν στη διόρθωση των αποκλίσεων στις τιμές.

Διαβάστε ακόμη

Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές έως το 2028 – Τι φέρνουν οι τριετίες και η μείωση στις εισφορές

Aθλητικά: Στα €345 εκατ. ο τζίρος των τριών μεγαλύτερων retailers – Άνοδος 16,3% στο 8μηνο

Επιδοτήσεις ρεύματος: Τέλος η στήριξη στα κυμαινόμενα τιμολόγια – Στροφή στα σταθερά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ