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Τη μεγαλύτερη περίοδο συνεχόμενων εβδομαδιαίων κερδών από τις αρχές του 2025 καταγράφει το αμερικανικό δολάριο, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στρέφουν τους επενδυτές προς το αμερικανικό νόμισμα.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index οδεύει προς την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, με σωρευτικά κέρδη που προσεγγίζουν το 3%. Παρότι οι μεταβολές του δείκτη ήταν περιορισμένες την Παρασκευή, το δολάριο εξακολουθεί να επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Οι νέες επιθέσεις από το Ιράν, που απειλούν τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή, διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα νομίσματα των χωρών που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας.

«Η αποστροφή κινδύνου, οι δημοσιονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη και ο φόβος διαταραχών στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζουν να κατευθύνουν τους επενδυτές προς το δολάριο, καθώς οι εναλλακτικές επιλογές είναι περιορισμένες», δήλωσε η Σάρα Γινγκ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της CIBC Capital Markets.

Όπως εκτίμησε, όσο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, το αμερικανικό νόμισμα θα μπορούσε να διατηρήσει την ισχύ του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει το δολάριο είναι η εκτίμηση ότι η αμερικανική οικονομία διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια να αντέξει πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Η προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύει την ελκυστικότητα των τοποθετήσεων σε δολάρια, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις δημοσιονομικές ανησυχίες.

Το ευρώ έχει δεχθεί ιδιαίτερες πιέσεις, καθώς η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

«Ένα σημαντικό μέρος του ανοδικού επιχειρήματος για το δολάριο είναι η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων σε σχετική βάση», σημείωσε ο Ρόμπερτ Τιπ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και παγκόσμιων ομολόγων της PGIM Fixed Income.

Τον περασμένο μήνα, η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, ενώ οι αξιωματούχοι της συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Την Πέμπτη, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν νέες αυξήσεις επιτοκίων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ευελιξία ως προς τον χρόνο εφαρμογής τους.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, ο οποίος υποστήριξε ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες, χωρίς όμως να ταχθεί υπέρ μιας άμεσης παρέμβασης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Η επιφυλακτικότητα στις αγορές ομολόγων και η αυστηρή ρητορική της Fed δημιουργούν, σύμφωνα με αναλυτές, τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής πορείας του δολαρίου.

Ο Φραντσέσκο Πεζόλε, αναλυτής συναλλάγματος της ING, εκτιμά ότι η ευάλωτη εικόνα των διεθνών αγορών ομολόγων, σε συνδυασμό με την προσδοκία αύξησης επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, ευνοεί μια περαιτέρω, έστω περιορισμένη, ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος βραχυπρόθεσμα.

Η εικόνα αυτή αντανακλά και τη διαφοροποίηση των προοπτικών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Ενώ η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια, οι ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση και τη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Παρά την ισχυρή ανοδική δυναμική, το δολάριο δεν είναι απαλλαγμένο από κινδύνους. Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι του είναι οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για το αμερικανικό νόμισμα. Οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI και η άνοδος των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών έχουν προσελκύσει σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες σχετικά με το ύψος των δαπανών και την απόδοσή τους αρχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Την Πέμπτη, οι αμερικανικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τα έσοδα της OpenAI, τα οποία διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από πρόσφατες εκτιμήσεις της αγοράς.

Μια ενδεχόμενη ευρύτερη διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές θα μπορούσε να περιορίσει τις εισροές κεφαλαίων στις ΗΠΑ και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση για δολάρια. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πιθανότητες να αποκτήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα. Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street εξετάζουν το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον μεταβληθούν οι πολιτικές ισορροπίες, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τεχνολογικές μετοχές.

Η πορεία του δολαρίου συνδέεται επίσης με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόμινικ Μπάνινγκ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος για τα νομίσματα της G10 στη Nomura, προειδοποίησε ότι το αμερικανικό νόμισμα ενδέχεται να χάσει μέρος της δυναμικής του όσο πλησιάζουν οι εκλογές.

Όπως εξήγησε, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιδιώξει αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν τις εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία, ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές τιμές και να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των στρατιωτικών πληγμάτων μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Μια ουσιαστική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας έναν από τους βασικούς παράγοντες που σήμερα στηρίζουν το δολάριο.

Προς το παρόν, πάντως, οι τοποθετήσεις στις αγορές συναλλάγματος δείχνουν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Commodity Futures Trading Commission (CFTC), οι κερδοσκοπικοί επενδυτές (speculative traders) αύξησαν τις ανοδικές θέσεις τους στο δολάριο την εβδομάδα έως τις 29 Σεπτεμβρίου, για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Ο Μπρεντ Ντόνελι, πρόεδρος της Spectra Markets, διατηρεί θετική στάση για το δολάριο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Όπως σημείωσε, οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την ονομαστική ανάπτυξη και τις πληθωριστικές πιέσεις.

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