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Ένα ακίνητο μπορεί να μένει για χρόνια αναξιοποίητο επειδή το Δημόσιο έχει ένα μικρό ποσοστό και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν τι θα γίνει. Την ίδια ώρα, ένας επιχειρηματίας μπορεί να θέλει να πουλήσει προσωπικό του ακίνητο, αλλά να βρίσκει εμπόδιο στις οφειλές εταιρείας για τις οποίες ευθύνεται και ο ίδιος. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τις δύο περιπτώσεις.

Τα άρθρα 349–350 προβλέπουν πότε ο ιδιώτης με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ακίνητο που ανήκει από κοινού με το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει την εξαγορά του κρατικού μεριδίου. Το άρθρο 297 ορίζει πότε οι οφειλές εταιρείας δεν θα εμποδίζουν τη μεταβίβαση ακινήτου από πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως για αυτές.

Πώς εξαγοράζεται το μερίδιο του Δημοσίου

Η διαδικασία αφορά ακίνητα που περιλαμβάνονται σε κληρονομιά και στα οποία το Δημόσιο έχει μειοψηφικό ποσοστό. Εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από την επαγωγή της κληρονομιάς και δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικασία εξαγοράς, η διατήρηση του κρατικού μεριδίου θεωρείται μη επωφελής. Τότε ο ιδιώτης που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να υποβάλει πρόταση εξαγοράς μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών.

Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο ανήκει κατά 75% σε ιδιώτη και κατά 25% στο Δημόσιο, ο ιδιώτης θα μπορεί να ζητήσει να αγοράσει το κρατικό ποσοστό. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση της αγοραίας αξίας του μεριδίου, η οποία θα γίνεται από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές που ορίζονται από τον αρμόδιο φορέα, καθώς και από εγγυητική επιστολή κατατεθειμένη σε τράπεζα.

Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο ούτε από την εκτιμημένη αξία του μεριδίου ούτε από την αντικειμενική αξία που του αναλογεί. Εάν, για παράδειγμα, η εκτιμημένη αξία είναι 40.000 ευρώ και η αντίστοιχη αντικειμενική 35.000 ευρώ, η προσφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40.000 ευρώ. Αν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, αυτή αποτελεί το κατώτατο όριο.

Το κόστος των εκτιμήσεων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. Θα καταβάλλονται δύο παράβολα, ένα για κάθε εκτιμητή, τα οποία καταπίπτουν αν η διαδικασία εξαγοράς δεν ολοκληρωθεί. Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση, η οποία αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Αν δεν προχωρήσει η εξαγορά, επιχειρείται πρώτα η αυτούσια διανομή του ακινήτου. Εάν αυτή κριθεί ανέφικτη, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να προχωρήσει στην εκποίησή του, αφού ενημερώσει τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα, ώστε να συμμετάσχουν. Αν αρνηθούν ή δεν απαντήσουν μέσα στην προθεσμία, το Δημόσιο μπορεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωποί τους και για λογαριασμό τους.

Πώς ξεμπλοκάρει η μεταβίβαση ακινήτου με εταιρικά χρέη

Το άρθρο 297 αφορά πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με εταιρεία για φορολογικές οφειλές της. Στην πράξη, ένας διαχειριστής ή άλλο πρόσωπο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με χρέη που βεβαιώθηκαν στην εταιρεία, αλλά για τα οποία η φορολογική διοίκηση μπορεί να στραφεί και εναντίον του προσωπικά. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας όταν θέλει να μεταβιβάσει δικό του ακίνητο.

Για πρόσωπα που κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας τους δεν είχαν συμμετοχή στην εταιρεία πάνω από 5% —ή πάνω από 0,5% αν πρόκειται για εισηγμένη— οι εταιρικές οφειλές που έχουν τακτοποιηθεί νόμιμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση ενημερότητας. Ως συμμετοχή υπολογίζεται και η άμεση ή έμμεση συμμετοχή συζύγου, συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για όσους ξεπερνούν τα όρια συμμετοχής, δεν θα επιβάλλεται παρακράτηση από το τίμημα ούτε θα εγγράφεται βάρος στο ακίνητο, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του νομοσχεδίου. Η εταιρεία πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την αίτηση, το σύνολο των οφειλών της να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και να είναι ενήμερο, να μην υπάρχουν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της τριετίας που ορίζει η διάταξη και να μην έχει χαθεί δόση ρύθμισης την τελευταία πενταετία.

Αν δεν πληρούνται οι όροι, η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί έως το 7% του τιμήματος, εφόσον οι υπόλοιπες οφειλές εξασφαλιστούν με εγγυήσεις ή εμπράγματη ασφάλεια. Αν, μετά την έκδοση ενημερότητας, οι οφειλές πάψουν να είναι τακτοποιημένες, η φορολογική διοίκηση θα επιδιώκει κατά προτεραιότητα την είσπραξή τους από το πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως.

Νέα Τράπεζα Αξιών για τις αξίες των ακινήτων

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικής Τράπεζας Αξιών Ακινήτων στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την παρακολούθηση της αγοράς και τη συγκέντρωση στοιχείων για τις αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Στη βάση θα καταχωρίζονται στοιχεία δημόσιων φορέων για μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, μισθώσεις και αξίες ακινήτων, καθώς και στοιχεία για αξίες από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Για τα δεδομένα των ιδιωτικών φορέων θα συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας. Οι πηγές και το είδος των στοιχείων που θα διαβιβάζουν οι δημόσιοι φορείς, καθώς και ο τρόπος αποστολής τους, θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις.

Τα στοιχεία θα συλλέγονται χωρίς προσωπικά δεδομένα που ταυτοποιούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με υπουργικές αποφάσεις θα οριστούν επίσης ο χρόνος τήρησής τους και τα μέτρα ασφάλειας. Η διάταξη προβλέπει τη συγκέντρωση δεδομένων για την αγορά και τις αξίες των ακινήτων, όχι αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ή του ΕΝΦΙΑ.

Ποιος δηλώνει και πληρώνει ΕΝΦΙΑ για ακίνητα μοναστηριών

Με τα άρθρα 293–294, η Εκκλησία της Ελλάδος ορίζεται υπόχρεη για την υποβολή δήλωσης Ε9 και για τον φόρο ακινήτων που αφορά περιουσία Ιερών Μονών υπό την άμεση διοίκηση και καθολική διαχείρισή της, μέσω της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ).

Η ρύθμιση αφορά αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Δεν επεκτείνεται σε κάθε ακίνητο που ανήκει σε μοναστήρι ή στην Εκκλησία και δεν καταργεί τις ισχύουσες απαλλαγές για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λατρευτικούς, θρησκευτικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.

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