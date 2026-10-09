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Ισχυρές επιδόσεις τόσο στις τιμές όσο και στα έσοδα κατέγραψε η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων τον Σεπτέμβριο, παρά τη μείωση σε επίπεδο προσφοράς αλλά και ζήτησης.

Ειδικά για την Αθήνα, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήταν καλύτερος σε επιδόσεις ακόμη και αν συγκριθεί με τους καλοκαιρινούς μήνες επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της ελληνικής πρωτεύουσας ακόμη και εκτός της αιχμής της θερινής σεζόν.

Μάλιστα η Αθήνα συγκαταλέγεται στο τοπ 10 των 93 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών προορισμών (με τουλάχιστον 5.000 καταχωρισμένα καταλύματα) με υψηλότερη τη ζήτηση έναντι του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 164,7 ευρώ, όταν στο σύνολο της Ευρώπης η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε, χαμηλότερα, στο 8,9%.

Η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιων μισθώσεων διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα καταγράφηκε παρά τη μείωση κατά 3% των διαθέσιμων καταλυμάτων και κατά 2,7% των διανυκτερεύσεων ως προς τη ζήτηση.

Ωστόσο, η πληρότητα ενισχύθηκε ελαφρώς φθάνοντας στο 60,2%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 16,6%, στα 99 ευρώ, έναντι αύξησης 9,1% στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Αθήνα ξεχώρισε τον Σεπτέμβριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την Αθήνα, η οποία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές αγορές όπου η ζήτηση τον Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερη ακόμη και σε σύγκριση με τους καλοκαιρινούς μήνες: Συγκεκριμένα, μεταξύ 93 ευρωπαϊκών αγορών με τουλάχιστον 5.000 καταχωρισμένα καταλύματα, η ελληνική πρωτεύουσα ήταν μία από τις δέκα που κατέγραψαν υψηλότερη μέση ημερήσια ζήτηση τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου.

Στην περίπτωση της Αθήνας, η ζήτηση ως προς τις διανυκτερεύσεις ήταν 24,4% υψηλότερη από τον ημερήσιο μέσο όρο του καλοκαιριού και όπως σχολιάζει η ΑirDNA, μία πιθανή εξήγηση μπορεί να έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ενδεχομένως ώθησαν μέρος των επισκεπτών να μεταθέσει το ταξίδι του για το Σεπτέμβριο, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ηπιότερες, πέραν φυσικά και των ελκυστικών, χαμηλότερων τιμών.

Οι επιδόσεις της ελληνικής πρωτεύουσας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στο σύνολο της Ευρώπης η μέση ημερήσια ζήτηση τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένη κατά 18,3% σε σύγκριση με το καλοκαίρι, ενώ η μέση ημερήσια τιμή υποχώρησε κατά 10,6%. Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών βρέθηκε η Σεβίλλη, με αύξηση 36,7% στη μέση ημερήσια ζήτηση και 16% στις τιμές σε σχέση με το καλοκαίρι.

Ακολούθησε το Μόναχο, με αντίστοιχες αυξήσεις 29,7% και 27,2%, ενώ στις υψηλότερες θέσεις βρέθηκαν επίσης το Τορίνο, η Βενετία και το Μιλάνο. Από τις δέκα αγορές με τις ισχυρότερες επιδόσεις, οι έξι βρίσκονται στην Ιταλία.

«Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων προορισμών ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Σε εννέα από τις δέκα πόλεις, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου, έναντι περίπου 24 βαθμών στη μέση μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Εξαίρεση αποτέλεσε το Μόναχο, όπου η διοργάνωση του Oktoberfest ενισχύει παραδοσιακά τη ζήτηση», αναφέρει η AirDNA στην ανάλυσή της.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων, σύμφωνα με πάντα τα στοιχεία της AirDNA για το Σεπτέμβριο του 2026, η προσφορά παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, ενώ η ζήτηση κατέγραψε μικρή υποχώρηση: Ειδικότερα, ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων διαμορφώθηκε στα 4,04 εκατομμύρια, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με τη ζήτηση, οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 1,2%, στα 46,4 εκατομμύρια.Παρά την υποχώρηση της ζήτησης, οι τιμές και τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 8,9%, φθάνοντας τα 141 ευρώ, ενώ η μέση πληρότητα ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 55,4%. Αντίστοιχα, τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) κατέγραψαν αύξηση 9,1%, στα 78 ευρώ. Σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή εικόνα, η Ελλάδα παρουσίασε σημαντικά ισχυρότερες επιδόσεις, σε όλους τους δείκτες, τιμές, έσοδα και πληρότητα.

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