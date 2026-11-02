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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Οι ανανεωμένες αμφιβολίες γύρω από τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που πυροδοτήθηκαν από τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Alphabet, Amazon και Intel, οδήγησαν χαμηλότερα τις μετοχές τεχνολογίας διεθνώς την περασμένη εβδομάδα και έστρεψαν τους επενδυτές προς τα ομόλογα. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν έντονα προς το τέλος του μήνα.

Η κίνηση αποφυγής ρίσκου, ωστόσο, είχε μικρό αντίκτυπο στα βασικά νομίσματα. Ο δείκτης του δολαρίου έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, το ευρώ και η στερλίνα κινήθηκαν επίσης λίγο, ενώ το ελβετικό φράγκο, ως ασφαλές καταφύγιο, κατέγραψε μόνο μέτρια κέρδη. Oι αναδυόμενες αγορές δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών υποχώρησαν ξανά και οδεύουν προς τον χειρότερο μήνα τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η πτώση των αποδόσεων στις ΗΠΑ υπό κανονικές συνθήκες θα περιόριζε μέρος της πίεσης σε αυτά τα νομίσματα, όμως οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις εκροές από τις αγορές μετοχών που προκαλεί η αποφυγή ρίσκου.

Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται ιδιαίτερα ευμετάβλητη, με την αμερικανική πολιτική και την Τράπεζα της Αγγλίας στο επίκεντρο. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ διεξάγονται την Τρίτη, αν και είναι πιθανό τα πλήρη αποτελέσματα να μην είναι γνωστά πριν από την Τετάρτη ή ακόμη και αργότερα, ενώ η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας ακολουθεί την Πέμπτη. Η προκαταρκτική εκτίμηση για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου της Ευρωζώνης ανακοινώνεται την Τετάρτη, ενώ μια σειρά σημαντικών στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ ολοκληρώνεται με την έκθεση για την απασχόληση Οκτωβρίου την Παρασκευή. Οι Apple και AMD ανακοινώνουν επίσης αποτελέσματα, δίνοντας στις αγορές μια ακόμη ένδειξη για το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στερλίνα

Ο Προϋπολογισμός πέρασε ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερη επίδραση για τη στερλίνα και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, καθώς η κυβέρνηση απέφυγε δραματικές ή απροσδόκητες κινήσεις και οι περισσότερες εξελίξεις είχαν ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές. Η στερλίνα ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι τόσο του δολαρίου όσο και του ευρώ. Αναμένουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια την Πέμπτη, κίνηση που έχει σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί, δεδομένης της ανθεκτικής ανάπτυξης και του επίμονα υψηλού πληθωρισμού. Για τη στερλίνα, μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την απόφαση θα έχουν η κατανομή των ψήφων και η μελλοντική καθοδήγηση. Οι προσδοκίες της αγοράς για τρεις ακόμη αυξήσεις μετά από αυτή την εβδομάδα μας φαίνονται υπερβολικές και αναμένουμε ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής θα επιχειρήσει να τις περιορίσει.

Ευρώ

Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε μια εβδομάδα με σημαντικές εξελίξεις. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού συζήτησε το ενδεχόμενο αύξησης, σηματοδοτώντας ότι μία ακόμη αύξηση πιθανότατα έρχεται τον Δεκέμβριο, ενώ η Πρόεδρος Lagarde ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Τα spreads των γαλλικών ομολόγων, τα οποία είχαν φτάσει σε επίπεδα που παρέπεμπαν σε κρίση, υποχώρησαν μετά τη συνεδρίαση, αλλά στη συνέχεια ανέβηκαν ξανά μέσα στο γενικό κλίμα αποφυγής ρίσκου.

Το κοινό νόμισμα έκλεισε την εβδομάδα αμετάβλητο, αντανακλώντας δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία τις ανησυχίες για τη Γαλλία και από την άλλη τις πωλήσεις αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων λόγω των αναταράξεων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εάν οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη υποχωρήσουν, το γαλλικό ζήτημα θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο. Ο προκαταρκτικός πληθωρισμός της Τετάρτης αποτελεί το επόμενο τεστ για τη διάθεση της ΕΚΤ να συνεχίσει τη σύσφιγξη.

Δολάριο ΗΠΑ

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το δολάριο δεν κατάφερε να ενισχυθεί ούτε μετά από θετικά οικονομικά νέα ούτε σε περιβάλλον αποφυγής ρίσκου. Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά με δύο διαφωνίες υπέρ μιας αύξησης, ενώ τόσο το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου όσο και ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 75% για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με όχι περισσότερη από μία επιπλέον αύξηση το 2027, γεγονός που δείχνει σημαντική σύγκλιση προς τη δική μας εκτίμηση για μία και μοναδική αύξηση τον Δεκέμβριο. Η έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή και τυχόν πολιτικές εκπλήξεις από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης αποτελούν τα βασικά γεγονότα κινδύνου για αυτή την εβδομάδα. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 95% οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, άρα δεν αναμένεται σημαντική κίνηση λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, εκτός και αν οι δημοσκοπήσεις έχουν κάνει τεράστιο λάθος.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury