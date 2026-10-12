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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων βρήκαν επιτέλους κάποια ισορροπία την περασμένη εβδομάδα και οι αγορές συναλλάγματος ακολούθησαν. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε την Πέμπτη νέο υψηλό 24 ετών, αλλά έκλεισε την εβδομάδα ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ τα γαλλικά ομόλογα ανέκτησαν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους. Ο δείκτης του δολαρίου ενισχυόταν σταθερά λόγω των ρευστοποιήσεων στις αγορές ομολόγων, αλλά ολοκλήρωσε την εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητος.

Οι επενδυτές στις αγορές μετοχών εξέλαβαν το πιο ήρεμο περιβάλλον ως θετικό σήμα και ο S&P 500 κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά στα μέσα της εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Θα συνιστούσαμε, ωστόσο, προσοχή πριν εξαχθούν συμπεράσματα από μία μόνο ήρεμη εβδομάδα. Καμία από τις δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επιλυθεί και η άνοδος των αγορών μετοχών φαίνεται ολοένα και περισσότερο αποσυνδεδεμένη από το αυξανόμενο κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται ότι οι τιμές στις αγορές ομολόγων έχουν υποχωρήσει αρκετά ώστε να προσελκύσουν αγοραστές που αναζητούν ευκαιρίες.

Αυτή η εβδομάδα έχει πλούσιο οικονομικό ημερολόγιο, το οποίο θα δοκιμάσει τη νέα ηρεμία στις αγορές ομολόγων. Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται η ανακοίνωση του πληθωρισμού CPI στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο την Τετάρτη. Ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, μιλά την Πέμπτη το απόγευμα, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθούν οι Waller, Bowman και Hammack. Πρόκειται για τις τελευταίες προγραμματισμένες παρεμβάσεις αξιωματούχων της Fed πριν ξεκινήσει το Σάββατο η περίοδος σιωπής ενόψει της συνεδρίασης της 27ης-28ης Οκτωβρίου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνεται την Πέμπτη το ΑΕΠ Αυγούστου, ενώ υπάρχει και μια ασυνήθιστα μεγάλη σειρά ομιλιών μελών της MPC, η οποία ολοκληρώνεται με τον Διοικητή Bailey την Παρασκευή. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντιρκής Τράπεζας, οι Lagarde και Schnabel μιλούν και οι δύο την Τετάρτη. Οι ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ η αγορά αμερικανικών ομολόγων παραμένει κλειστή τη Δευτέρα λόγω Columbus Day.

Στερλίνα

Η άνοδος της στερλίνας έναντι του κοινού νομίσματος συνεχίζεται, με την ισοτιμία να καταγράφει νέα υψηλά 16 μηνών, ενώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ έχει σταθεροποιηθεί. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό οφείλεται περισσότερο στα προβλήματα του ευρώ παρά σε κάποια θετική εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αγορές αναμένουν ολοένα και περισσότερο αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας στις 5 Νοεμβρίου και αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις των Mann, Greene και Pill, των τριών μελών που ψήφισαν υπέρ αύξησης τον Σεπτέμβριο. Δεδομένης της ανανεωμένης εστίασης των αγορών ομολόγων στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ο Προϋπολογισμός του Οκτωβρίου παραμένει κρίσιμος κίνδυνος τόσο για τα βρετανικά κρατικά ομόλογα όσο και για τη στερλίνα, και η ανακοίνωση του ΑΕΠ την Πέμπτη δύσκολα θα αλλάξει αυτή την εικόνα.

Ευρώ

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα της εβδομάδας, τα γαλλικά κρατικά ομόλογα και το ευρώ σταθεροποιήθηκαν και ανέκαμψαν ελαφρώς παράλληλα. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι προοπτικές ουσιαστικής δημοσιονομικής προσαρμογής στη Γαλλία παραμένουν περιορισμένες ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων, γεγονός που αντισταθμίζει μέρος της ανακούφισης από την ηρεμία στις αγορές ομολόγων. Οι Lagarde και Schnabel έχουν αυτή την εβδομάδα την ευκαιρία να αλλάξουν αυτή την εντύπωση ενόψει της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου. Διαφορετικά, η πορεία του ευρώ θα παραμείνει συνδεδεμένη με τα spreads των γαλλικών ομολόγων.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα πρακτικά της FOMC είχαν επιθετικό τόνο, αλλά προηγούνται χρονικά της αύξησης κατά μόλις 29.000 των νέων θέσεων εργασίας και των πιο ήπιων ενδείξεων για τον πληθωρισμό που ακολούθησαν. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, καθώς αναμένουμε μια μέτρια μηνιαία ένδειξη στον δομικό πληθωρισμό —δηλαδή 0,2% ή χαμηλότερη— στην έκθεση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, οποιαδήποτε ανοδική έκπληξη θα οδηγούσε γρήγορα τις αγορές να αναθεωρήσουν προς τα πάνω την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο και θα μπορούσε να ωθήσει το δολάριο να ξεφύγει από το εύρος στο οποίο κινείται από το καλοκαίρι του 2025. Το βασικό μας σενάριο, πάντως, προβλέπει συνέχιση της σταθεροποίησης στις αγορές ομολόγων και περιορισμένες δευτερογενείς επιδράσεις από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, εξέλιξη που θα αφαιρούσε έναν βασικό παράγοντα στήριξης από την πρόσφατη άνοδο του δολαρίου.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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