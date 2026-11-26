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Το Bitcoin ξεπέρασε εκ νέου το επίπεδο των 60.000 δολαρίων την Πέμπτη, ακολουθώντας την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών που έδωσε ώθηση και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται λίγο πριν από την έναρξη μιας περιόδου περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω των εορτών. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως ενισχύθηκε έως και 2,2% κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών, προτού περιορίσει μέρος των κερδών του. Ανοδικά κινούνται και άλλα σημαντικά ψηφιακά νομίσματα, μεταξύ των οποίων το Ether και το XRP.

Παρά την εν λόγω ανάκαμψη, η συνολική εικόνα για το Bitcoin παραμένει πιεσμένη και υπό αμφισβήτηση. Το κρυπτονόμισμα έχει χάσει περισσότερο από το ένα πέμπτο της αξίας του μέσα στον Νοέμβριο, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από την κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κυβερνοεπιθέσεις, οι αυξανόμενες πιέσεις από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και η αβεβαιότητα γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη δεν σημαίνει επιστροφή της επενδυτικής ζήτησης

Οι αναλυτές της Marex, σε σημείωμά τους την Πέμπτη, εκτίμησαν ότι η πρόσφατη άνοδος βελτίωσε την εικόνα της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα προβλήματα που σχετίζονται με τη ζήτηση.

Όπως υπογράμμισαν, η ανοδική κίνηση βελτίωσε το κλίμα στις συναλλαγές, αλλά δεν αποκατέστησε την υποκείμενη επενδυτική ζήτηση. Ένα από τα σημαντικότερα σημάδια της επιφυλακτικότητας των επενδυτών προέρχεται από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 453 εκατ. δολαρίων την Τετάρτη. Με αυτή την εξέλιξη, οι συνολικές εκροές κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια. Τα ETF του Bitcoin είχαν παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2024 με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, καθώς θεωρήθηκαν ένας νέος τρόπος πρόσβασης των επενδυτών στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η πορεία τους έχει επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς η υποχώρηση του ενδιαφέροντος έχει περιορίσει τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ο κίνδυνος νέων πιέσεων μετά την εορταστική περίοδο

Η πρόσφατη άνοδος του Bitcoin δεν θεωρείται απαραίτητα ένδειξη ότι έχει ολοκληρωθεί η περίοδος υποχώρησης. Οι συνεχιζόμενες εκροές από τα ETF αποτελούν παράγοντα που εξακολουθεί να προβληματίζει τους αναλυτές, καθώς υποδηλώνουν ότι σημαντικό μέρος των επενδυτών παραμένει επιφυλακτικό.

Ο Άξελ Ρούντολφ, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην IG, εκτίμησε ότι το Bitcoin ενδέχεται να έχει εξασφαλίσει μια προσωρινή ανάσα, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος οι πωλητές να επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου. Όπως προειδοποίησε, εάν συνεχιστούν οι πιέσεις στις πωλήσεις, τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα τιμών θα μπορούσαν να βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο της αγοράς.

Επομένως, παρά την επιστροφή πάνω από τα 60.000 δολάρια, η πορεία του Bitcoin εξακολουθεί να εξαρτάται από την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και την επιστροφή ισχυρότερης ζήτησης. Η πρόσφατη ανοδική αντίδραση προσφέρει προσωρινή στήριξη, αλλά οι συνεχιζόμενες εκροές από τα επενδυτικά προϊόντα δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένουν.