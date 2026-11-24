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Σε φάση σταθεροποίησης περνούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το εντυπωσιακό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν μέρος των κερδών τους και στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia πυροδότησε τη Δευτέρα ένα ισχυρό κύμα αγορών στις διεθνείς αγορές, αποκαθιστώντας μέρος της εμπιστοσύνης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αρχική ευφορία φαίνεται να δίνει τη θέση της σε πιο επιλεκτικές τοποθετήσεις, καθώς οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται οριακά ανοδικά, στις 637,40 μονάδες, μετά το άλμα 1,7% που κατέγραψε τη Δευτέρα, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Η εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι μεικτή, με τις αγορές να αναζητούν κατεύθυνση μετά την ισχυρή ανάκαμψη της Δευτέρας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,07% στις 637,40 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,43 μονάδων.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,11% στις 25.308,69 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,26% στις 8.065,74 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% στις 10.482,63 μονάδες.

Πτωτικά κινούνται οι αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,13% στις 48.958,36 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να υποχωρεί κατά 0,30% στις 19.123,90 μονάδες.

Η σημερινή συγκρατημένη εικόνα έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν σχεδόν όλοι οι ευρωπαϊκοί κλάδοι είχαν κινηθεί ανοδικά.

Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένες αμυντικές μετοχές, κυρίως από τους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της υγείας και των βασικών καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες παραδοσιακά προσελκύουν κεφάλαια σε περιόδους χρηματιστηριακής αναταραχής.

Nvidia: Άλμα 31,5% και ανάκτηση σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων σε μία συνεδρίαση

Καταλύτης για την εντυπωσιακή ανάκαμψη της επενδυτικής διάθεσης διεθνώς υπήρξε η απόφαση επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών εκτινάχθηκε κατά 31,5% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδό της εδώ και 23 χρόνια.

Μέσα σε μία συνεδρίαση, η Nvidia ανέκτησε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, δίνοντας σημαντική ώθηση στις τεχνολογικές μετοχές και στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η επιστροφή του Χουάνγκ έβαλε τέλος σε μια ταραχώδη εβδομάδα εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία είχε προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές και στο ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia κατέχει κεντρική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς δεν περιορίζεται στην προμήθεια προηγμένων μικροτσίπ, αλλά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη χρηματοδότηση της τεράστιας επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αγορές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Χουάνγκ, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, εξέλιξη που είχε οδηγήσει βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ και σε αρκετές ασιατικές αγορές σε περιοχή διόρθωσης.

Αν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προστατεύθηκαν σε κάποιον βαθμό από τις πιο έντονες απώλειες, λόγω της μικρότερης συγκέντρωσης μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στους δείκτες τους, το αρνητικό διεθνές κλίμα είχε επηρεάσει και τις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου.

Το ισχυρό ράλι της Δευτέρας ανέτρεψε αυτή την εικόνα, χωρίς όμως να εξαλείψει τους ευρύτερους μακροοικονομικούς κινδύνους.

Fed: Επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό για τη Nvidia, το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών αγορών επιστρέφει στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιγξης από τη Fed.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, του πληθωριστικού δείκτη στον οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Τα στοιχεία αναμένονται ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Fed για το 2026 και θεωρούνται καθοριστικά για τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι επενδυτές στην αγορά συμβολαίων επιτοκίων προεξοφλούν πλέον σχεδόν πλήρως μια νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Το ποσοστό αυτό έχει ενισχυθεί αισθητά σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πιθανότητα αύξησης είχε διαμορφωθεί στο 89%, εν μέσω των έντονων ρευστοποιήσεων στα διεθνή χρηματιστήρια.

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνεται κοντά στο 5%.

Η προοπτική διατήρησης της αυστηρής νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για τις αποτιμήσεις των μετοχών, με τους επενδυτές να αναμένουν τα νέα στοιχεία πληθωρισμού προτού καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.