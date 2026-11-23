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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν τη συνεδρίαση τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους μετά τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Η προσπάθεια ανάκαμψης στηρίζεται στη δυναμική αντίδραση των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων, ωστόσο η μεταβλητότητα και η επιφυλακτικότητα παραμένουν αυξημένες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από το μαζικό ξεπούλημα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43%, στις 628,36 μονάδες, επιχειρώντας να διακόψει ένα πενθήμερο πτωτικό σερί. Την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης κατέγραψε απώλειες 5,8%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2025, καθώς η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές, πυροδοτώντας αντίθετα μαζική στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,50%, στις 24.926,36 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,45%, στις 7.963,03 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,22%, στις 10.368,69 μονάδες.

Θετική είναι η εικόνα και στη Μαδρίτη, όπου ο ισπανικός IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,26%, στις 18.921,80 μονάδες.

Αντίθετα, στο Μιλάνο ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,74%, στις 48.341,39 μονάδες, καθώς η αποκοπή μερισμάτων από εννέα μεγάλες εισηγμένες εταιρείες προκαλεί τεχνική επιβάρυνση στον δείκτη, η οποία εκτιμάται σε 1,41%.

Ανάκαμψη μετά τη χειρότερη εβδομάδα των αγορών

Η συνεδρίαση της Δευτέρας πραγματοποιείται στον απόηχο των ισχυρών απωλειών της Παρασκευής, όταν οι ευρωπαϊκοί δείκτες έκλεισαν με σημαντική πτώση, ενώ στη Wall Street ο S&P 500 και ο Dow Jones εισήλθαν σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης.

Ο Nasdaq, από την πλευρά του, εξανέμισε τα κέρδη που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στο έτος, περνώντας σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του 2026.

Την Παρασκευή, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, αποτυπώνοντας την έντονη νευρικότητα των επενδυτών.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, έπειτα από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις ανόδου, ενώ η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια έχει προς το παρόν περιοριστεί.

Η προσπάθεια σταθεροποίησης των ευρωπαϊκών μετοχών ενισχύεται από την ισχυρή άνοδο των αμερικανικών futures, που έφτασε το 3% κατά τις ευρωπαϊκές ώρες συναλλαγών, καθώς η Wall Street επιχειρεί να βρει ένα επίπεδο στήριξης μετά τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις της Παρασκευής.

Στην Ασία, ωστόσο, η εικόνα παραμένει επιφυλακτική. Ο περιφερειακός δείκτης MSCI Asia υποχωρεί κατά 0,1%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi χάνει 2,6%, καθώς οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία.

Το χρηματιστήριο του Τόκιο παραμένει κλειστό λόγω αργίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα οικονομικά στοιχεία στο επίκεντρο

Μετά τις σημαντικές απώλειες στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών, οι θεσμικοί επενδυτές στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στα θεμελιώδη μακροοικονομικά δεδομένα, προκειμένου να αξιολογήσουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα ανακοινώσεων, με την αρχή να γίνεται τη Δευτέρα από τους δείκτες υπευθύνων προμηθειών (PMI).

Τα στοιχεία θα εξεταστούν προσεκτικά για ενδείξεις ότι η υποχώρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας πλησιάζει στο τέλος της, ενώ αργότερα μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και νέα δεδομένα για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Οι επενδυτές επιχειρούν να διαπιστώσουν κατά πόσο η πρόσφατη χρηματιστηριακή αναταραχή συνδέεται αποκλειστικά με την αναθεώρηση των υπερβολικών προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη ή εάν αντανακλά ευρύτερους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.

Πετρέλαιο: Νέες απώλειες παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι ανησυχίες για τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τις αγορές εμπορευμάτων.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, διευρύνοντας ένα πτωτικό σερί τριών εβδομάδων, καθώς το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ασκεί πιέσεις στα συμβόλαια αργού.

Σύμφωνα με τις τιμές που καταγράφει η Il Sole 24 Ore, το συμβόλαιο Ιανουαρίου του αμερικανικού WTI υποχωρεί κατά 0,50%, στα 82,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του Brent σημειώνει πτώση 0,42%, στα 92,18 δολάρια.

Ωστόσο, οι απώλειες περιορίζονται από τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν εξακολουθεί να προσθέτει σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις ενεργειακές αγορές.

Την Κυριακή, το κίνημα των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τις ανησυχίες μετά από πολλαπλές αναφορές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται ανοδικά, με την τιμή στην πλατφόρμα TTF του Άμστερνταμ να ενισχύεται κατά 4,6%, στα 92,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Συνάλλαγμα: Το ευρώ επιστρέφει πάνω από το 1,10 δολάριο

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ανακτά το επίπεδο των 1,10 δολαρίων, διαπραγματευόμενο στα 1,1005 δολάρια, έναντι 1,0979 δολαρίων στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται και έναντι του γιεν, φτάνοντας στα 174,91 γιεν, από 173,90 γιεν την Παρασκευή.

Αντίστοιχα, το ιαπωνικό νόμισμα χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 158,94 γιεν ανά δολάριο, από 158,51 στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Όλα τα βλέμματα στη Fed και τον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Ο σημαντικότερος μακροοικονομικός παράγοντας για τις διεθνείς αγορές παραμένει η πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), του πληθωριστικού δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες ομιλίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την ένταση της νομισματικής σύσφιγξης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Μετά τις επιθετικές δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, την προηγούμενη εβδομάδα, οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν με βεβαιότητα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα.

Αυτό αφήνει τις χρηματιστηριακές αγορές ιδιαίτερα ευάλωτες σε οποιαδήποτε νέα ανοδική έκπληξη στα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για ακόμη πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.