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Με κέρδη σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, καθώς οι αγοραστές επέστρεψαν αν και επιλεκτικά, έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων και πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, σε συνδυασμό με τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και τις μειώσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, έδωσε ώθηση στους βασικούς δείκτες, με τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο να καταγράφουν τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων αγορών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε θετικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 644 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση, κατέγραψε κέρδη 2,04%, σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδό του από τα τέλη Ιουνίου.

Η ανάκαμψη συνδέθηκε με τη σταδιακή σταθεροποίηση των τεχνολογικών μετοχών, αλλά και με τις προσδοκίες για ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, παρά τις πιέσεις που ασκούν τα υψηλά επιτόκια και το ενεργειακό κόστος.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,94%, στις 25.622 μονάδες. Η γερμανική αγορά ξεχώρισε, καθώς η βελτίωση του κλίματος για τις βιομηχανικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις ενίσχυσε τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Θετικό ήταν και το πρόσημο στο Παρίσι, με τον CAC 40 να ενισχύθηκε κατά 0,28%, στις 7.956 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε στις 10.881 μονάδες, με άνοδο 0,38%, προσθέτοντας 41,55 μονάδες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην περιφέρεια. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,93%, στις 49.857 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.320 μονάδες με άνοδο 0,77%.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και τα εταιρικά αποτελέσματα

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακτικότητας, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αξιολογούν τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Οι έντονες ρευστοποιήσεις που είχαν προηγηθεί σε μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και υποδομών AI έδωσαν τη θέση τους σε μια προσπάθεια ανάκαμψης, με τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες σε τίτλους που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις.

Παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στήριξης. Η Schneider Electric αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα ετήσια έσοδα και την κερδοφορία, ενώ θετικά μηνύματα προέκυψαν και από εταιρείες όπως η Aixtron και η Nordex, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, προβληματισμό προκάλεσαν τα νέα στοιχεία της Eurostat για το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης, καθώς τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκε έλλειμμα 16,1 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 1,7 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στην ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές, αλλά και στη διεύρυνση του ενεργειακού ελλείμματος. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,9%, στα 227,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο 16,7%, φθάνοντας τα 243,8 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η Ευρωζώνη είχε εμφανίσει εμπορικό πλεόνασμα 10,7 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι ανισορροπίες στο εξωτερικό εμπόριο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στις αγορές των commodities ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αβεβαιότητας για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και μετά τη μεγαλύτερη του αναμενομένου μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Το αμερικανικό WTI ενισχύονταν κατά περίπου 1%, στα 99,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, κατέγραφε άνοδο άνω του 1%, φθάνοντας στα 107,29 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι εκείνη τη στιγμή, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 3%, ενώ το WTI σημείωνε άλμα 8%, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ήπια ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός, βρίσκοντας στήριξη στην εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου. Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,3%, στα 4.184,34 δολάρια ανά ουγγιά, αν και σε εβδομαδιαία βάση το πολύτιμο μέταλλο κατέγραφε απώλειες 0,2%.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείωσαν άνοδο 0,9%, στα 4.205,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύεται 0,2% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1245 δολ.