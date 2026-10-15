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Με μεικτά πρόσημα και περιορισμένες μεταβολές κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Παρά το αρχικά θετικό ξεκίνημα των συναλλαγών, τα κέρδη αποδείχθηκαν εύθραυστα, με ορισμένους από τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες να περνούν σε αρνητικό έδαφος.

Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,13% στις 10.739,17 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 14,31 μονάδων.

Στη Γερμανία, ο DAX υποχωρεί κατά 0,30% στις 25.222,06 μονάδες, με απώλειες 76,55 μονάδων, ενώ στη Γαλλία ο CAC 40 σημειώνει οριακή άνοδο 0,09% στις 7.880,56 μονάδες.

Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κερδίζει 0,36% και διαμορφώνεται στις 19.299,80 μονάδες, ενώ στην Ιταλία ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,44% στις 49.536,02 μονάδες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,37% στις 635,39 μονάδες, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις αγορές.

Η εικόνα διαφοροποιείται από το άνοιγμα της συνεδρίασης, όταν οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν κινηθεί ήπια ανοδικά. Η αρχική άνοδος έδειχνε ότι οι επενδυτές εξακολουθούσαν να διατηρούν κάποια διάθεση ανάληψης κινδύνου, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που είχε επικρατήσει στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Καθοριστικό παράγοντα για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των χρηματιστηρίων αποτελεί η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η οποία επανέρχεται σε πλήρη δραστηριότητα μετά την προηγούμενη διακοπή των συναλλαγών.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου κινείται κοντά στο 5,19%, έπειτα από τη σημαντική άνοδο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν εάν η Fed θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις προοπτικές του πληθωρισμού και στο ενδεχόμενο το κόστος δανεισμού να παραμείνει αυξημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κρίσιμη ανακοίνωση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Το σημαντικότερο γεγονός για τις αγορές είναι η ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ.

Μια μέτρηση υψηλότερη από τις προβλέψεις θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων, ασκώντας πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Την ίδια στιγμή, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων στη Wall Street προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας.

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αναμένεται να δημοσιεύσουν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά τους, προσφέροντας νέα στοιχεία για την κατάσταση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Wall Street: Πιέσεις στα futures με επίκεντρο την τεχνολογία

Επιφυλακτική είναι και η εικόνα στα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,1%, ενώ τα συμβόλαια του Nasdaq καταγράφουν απώλειες 0,7%.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών ενισχύει την επιφυλακτικότητα ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Παρά τις πιέσεις, το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένει σχετικά ανθεκτικό. Ωστόσο, η διατήρηση των όποιων κερδών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της αγοράς ομολόγων και τις προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια.

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