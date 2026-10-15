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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας το χαμένο έδαφος της αρχής της συνεδρίασης, παρά τις έντονες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων προσέφερε στήριξη στις μετοχές, επιτρέποντας στους βασικούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά, με εξαίρεση το χρηματιστήριο του Μιλάνου για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε εύθραυστο, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Παράλληλα, οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των τεράστιων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη συνέχισαν να επιβαρύνουν τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών.

Η εικόνα των ευρωπαϊκών δεικτών

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 639 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 2,10 μονάδων.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX έκλεισε στις 25.368,04 μονάδες, με κέρδη 0,27%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,78%, στις 7.934 μονάδες. Την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων αγορών κατέγραψε το Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,08%, στις 10.840 μονάδες.

Αντίθετα στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,72%, στις 49.397,55 μονάδες, με απώλειες 356,29 μονάδων, διαφοροποιούμενος από τη θετική εικόνα των υπόλοιπων χρηματιστηρίων. O IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.177 μονάδες με πτώση 0,28%.

Πιέσεις στους ημιαγωγούς, στήριξη από τα ομόλογα

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που είχε προηγηθεί στη Wall Street και στις ασιατικές αγορές.

Η ASML, η Infineon και άλλες εταιρείες του κλάδου δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων λειτούργησε ως αντίβαρο, περιορίζοντας τις απώλειες και ευνοώντας τη μετακίνηση κεφαλαίων προς άλλους κλάδους της αγοράς.

Εταιρικά αποτελέσματα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισαν και τα εταιρικά αποτελέσματα. Η Ericsson ξεχώρισε θετικά μετά τις ανακοινώσεις για το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Pernod Ricard βρήκε στήριξη στη μικρότερη από την αναμενόμενη υποχώρηση των πωλήσεών της.

Στον αντίποδα, οι Mondi και Antofagasta δέχθηκαν πιέσεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους παραγωγής και της εξασθένησης της δραστηριότητας σε επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους.

Πληθωρισμός, ομόλογα και ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε στα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,4% τον Σεπτέμβριο, από 2,6% τον Αύγουστο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Η εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,352%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Στη Βρετανία, τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα έδειξαν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για συρρίκνωση. Η οριακή ανάπτυξη υπογραμμίζει, ωστόσο, τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η βρετανική οικονομία.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και περιορισμένων περιθωρίων ανάπτυξης, γεγονός που διατηρεί στο επίκεντρο τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Στις αγορές των commodities οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ενισχύθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά, μετά τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 54 σεντς, στα 105,52 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 1,58 δολάρια, στα 96,67 δολάρια το βαρέλι.

Άνοδο άνω του 1% κατέγραψε ο χρυσός, οδεύοντας προς τον τερματισμό ενός τριήμερου πτωτικού σερί, με στήριξη από την αποδυνάμωση του δολαρίου και την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,3%, στα 4.156,52 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το χαμηλό μίας εβδομάδας που είχε αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 1,7%, στα 4.177,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε χαμηλό τριών εβδομάδων, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του χρυσού για τους επενδυτές.

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησ από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, εν μέσω έντονων διακυμάνσεων στις αγορές συναλλάγματος, καθώς η σημαντική πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων άσκησε πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε κατά 0,2%, στις 102,03 μονάδες, έχοντας αγγίξει την Τετάρτη υψηλό 18 μηνών, μετά την ανακοίνωση των ισχυρότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου επέτρεψε στο ευρώ να ανακάμψει κατά 0,5%, στα 1,1216 δολάρια, απομακρυνόμενο από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Ανοδικά κινήθηκε και η βρετανική λίρα, ενισχυόμενη κατά 0,5%, στα 1,3253 δολάρια, διατηρώντας σχετικά σταθερή την πορεία της μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε απροσδόκητα κατά 0,1% τον Αύγουστο.

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