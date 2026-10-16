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Σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τις αρχές Αυγούστου βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς ενθαρρύνει τους επενδυτές να επιστρέψουν στις τεχνολογικές μετοχές, αξιοποιώντας τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που προέκυψαν μετά τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,5%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της προηγούμενης συνεδρίασης και προσεγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο εβδομάδων. Με τη σημερινή άνοδο, ο δείκτης οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη 1,4%, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση πενθημέρου από τις 3 Αυγούστου.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, με σωρευτική άνοδο 1,7%, σημειώνοντας μόλις τη δεύτερη εβδομαδιαία άνοδό του στις τελευταίες δέκα εβδομάδες. Στη βελτίωση της εικόνας συνέβαλε η σταθεροποίηση των μετοχών στους κλάδους της βιομηχανίας και των ειδών πολυτελείας. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,5%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,3%.

Στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης βρίσκονται οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, έπειτα από το έντονο κύμα πωλήσεων που έπληξε την Πέμπτη τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως. Οι ASML, ASM, Soitec και Infineon καταγράφουν άνοδο άνω του 1%, καθώς επανεμφανίζεται το αγοραστικό ενδιαφέρον για τίτλους που είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις.

Η προηγούμενη συνεδρίαση είχε σημαδευτεί από την ενίσχυση των ανησυχιών για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη χρηματοδότησή τους μέσω δανεισμού. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δημοσιεύματα για το χρέος ύψους 50 δισ. δολαρίων της CoreWeave, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τα οποία αναζωπύρωσαν τους προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του υψηλού κόστους χρηματοδότησης της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών AI.

Ωστόσο, η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων από τα πρόσφατα υψηλά πολλών δεκαετιών δημιούργησε περιθώρια επιστροφής των επενδυτών σε μετοχές ανάπτυξης που είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η προσοχή παραμένει στραμμένη στην Fed, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, σε εκδήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ. Ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών, μετά την πρώτη προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες ενδείξεις για τον χρόνο των επόμενων κινήσεων.

«Δεν προδικάζω τις αποφάσεις των συνεδριάσεων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αξιολογήσουν προσεκτικά τις εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τον πληθωρισμό ενόψει των συνεδριάσεων που απομένουν φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τη θετική εβδομαδιαία εικόνα, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη για τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς επιταχύνεται η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Η περίοδος ανακοινώσεων ξεκίνησε με δυσκολίες, καθώς η LVMH ανακοίνωσε απογοητευτικές πωλήσεις τρίτου τριμήνου λόγω της υποτονικής καταναλωτικής ζήτησης στην Κίνα. Παράλληλα, η ASML Holding προσέφερε μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση στην αγορά, προτού παρασυρθεί από τις ευρύτερες ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

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