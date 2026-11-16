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Ήπια πτωτικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον Stoxx 600 να παραμένει, πάντως, κοντά στα ιστορικά υψηλά του, καθώς οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας και των εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων πρόσφεραν στήριξη στην αγορά. Αντίθετα, ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να υποαποδίδει, ακολουθώντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί διεθνώς για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παρουσίασε μικρή πτώση 0,28% στις 662,31 μονάδες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες ύψους 0,57% στις 26.598 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 συρρικνώθηκε κατά 0,20% στις 8.352 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,19% στις 10.881 μονάδες.

Αντίστοιχο κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να διολισθαίνει σε ποσοστό 0,66% και τις 51.520 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 19.946 μονάδες μειωμένος κατά 0,37%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη, ο αμερικανικός κολοσσός των μικροτσίπ ΑΙ Nvidia, καθώς και στην πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic, της εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα δύο αυτά στοιχεία εκτιμάται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το κλίμα στις αγορές με επίκεντρο τη βιωσιμότητα του χρηματιστηριακού ράλι που έχει τροφοδοτήσει η AI, επηρεάζοντας ευρύτερα τις επενδυτικές τάσεις.

Θυμίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι ευρωπαϊκοί δείκτες αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί στους κλυδωνισμούς του AI trade, λόγω της μικρότερης έκθεσης τους σε τεχνολογικούς ομίλους.

Μάλιστα, παρά τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, ο Τζέιμς Ράστε της Coast Capital εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος για τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες σε σύγκριση με τις αμερικανικές, επισημαίνοντας ότι οι δραστηριότητές τους εξυπηρετούν ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια θα δούμε ένα κύμα ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών να εισέρχονται στις χρηματιστηριακές αγορές και να καταγράφουν καλές επιδόσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι κανείς ιδιαίτερα αισιόδοξος για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή τεχνολογία σε ορίζοντα αρκετών ετών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Morgan Stanley αναβάθμισε την επενδυτική της σύσταση για τις ευρωπαϊκές μετοχές σε «overweight» από «equal weight», σηματοδοτώντας μια πιο θετική στάση απέναντι στις προοπτικές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων

Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ευρύτερη κλαδική διαφοροποίηση προσφέρουν πρόσθετη στήριξη

Σε αντίθεση με τον τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας αποκόμισαν κέρδη χάρη στις προσδοκίες για οφέλη από την ενίσχυση των κρατικών στρατιωτικών δαπανών. Ανάμεσα τους η Rheinmetall, η Renk και η CSG, που είχαν χάσει έδαφος μέσα στον Οκτώβριο.

Πάντως, οι επενδυτές εμφανίζονται προβληματισμένοι για την ικανότητα των αμυντικών εταιρειών να μετατρέψουν το αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ισχυρά έσοδα και ταμειακές ροές, κάτι που εξακολουθεί να καθιστά ευάλωτο τον κλάδο.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ιστορική τριμερή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν της Κίνας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πρόκειται για την πρώτη κοινή συνάντηση των ηγετών των τριών πυρηνικών δυνάμεων, με βασικό αντικείμενο τον έλεγχο και την ενδεχόμενη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων, καθώς και τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών, στην οποία θα συμμετέχει και το Πεκίνο, μετά τη λήξη, τον περασμένο Φεβρουάριο, της τελευταίας σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ωστόσο, δεν αναμένεται η επίτευξη συγκεκριμένης συμφωνίας, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συνάντηση ως ένα πρώτο βήμα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν προβλέπεται να αποτελέσει επίσημο αντικείμενο των τριμερών συνομιλιών. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εκτιμά ότι η συνάντηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ το Πεκίνο υπογραμμίζει τη σημασία της για την παγκόσμια ειρήνη και τη στρατηγική σταθερότητα.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν σημαντική πτώση κοντά στο 2,5% διευρύνοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε 2,57% στα 93,27 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε στα 86,28 δολάρια το βαρέλι.

Η Goldman Sachs, σε σημείωμα της, προέβλεψε ότι η μέση τιμή του Brent θα κινηθεί στα 88 δολάρια το βαρέλι το 2027, καθώς τα επίπεδα προσφοράς θα αυξηθούν πάνω από το μέσο όρο του 2025 χάρη στην αύξηση των ροών μέσω αγωγών και τις μεταφορές αργού από πλοίο σε πλοίο.

Ωστόσο, η UBS από την πλευρά της εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική προβλέποντας ότι το Brent θα ανέβει και πάλι κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη της φετινής χρονιάς, δεδομένου του περιορισμού των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Νέες απώλειες και για τον χρυσό με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί περαιτέρω στα 3.870 δολάρια την ουγγιά, ήτοι σε χαμηλό άνω του ενός έτους. Αιτία η ανθεκτικότητα του δολαρίου και οι πιο γερακίσιες εκτιμήσεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων από τη Fed.

Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 103,55 που συνιστά νέο υψηλό 19 μηνών, ενώ το ευρώ «έσπασε» πρόσκαιρα το όριο των 1,10 δολαρίων, έως και το 1,099, πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο 1,1009.