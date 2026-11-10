Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ισχυρά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να πλησιάζει νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου περιορίζει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Η ανοδική τάση καταγράφεται σε όλες τις μεγάλες αγορές, με τους δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο και Μαδρίτη να ενισχύονται περισσότερο από 1%, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των κρίσιμων στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Ο Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,93%, στις 662,60 μονάδες, με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος να στηρίζεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών. Στη Γερμανία, ο DAX ενισχύεται κατά 1,24%, στις 26.591,61 μονάδες, ενώ στη Γαλλία ο CAC 40 καταγράφει κέρδη 1,23%, στις 8.334,83 μονάδες.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η άνοδος στο Μιλάνο, όπου ο FTSE MIB κερδίζει 1,38%, φθάνοντας στις 52.111,71 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 1,25%, στις 19.989 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,67%, στις 10.855,56 μονάδες.

Η πτώση του πετρελαίου στηρίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών διαδραματίζει η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία περιορίζει τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής και στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Τα συμβόλαια αναφοράς του αργού υποχωρούν κατά περίπου 1% στη συνεδρίαση, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 91,56 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η νέα πτώση των ενεργειακών τιμών συνδέεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία των επενδυτών για το ενδεχόμενο διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι αγορές ενέργειας φαίνεται να προεξοφλούν μικρότερο κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, περιορίζοντας έτσι το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με αυξημένο ενεργειακό κόστος και ανησυχίες για έναν συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο ο αμερικανικός πληθωρισμός και η Fed

Παρά την ισχυρή ανοδική κίνηση, οι επενδυτές διατηρούν την προσοχή τους στραμμένη στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ (CPI), που αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη συνεδρίαση.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου θα παρουσιάσει συγκρατημένη μηνιαία αύξηση, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη διατήρηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από την Fed

Η ιδιαίτερα ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, έχει ήδη οδηγήσει τις αγορές ομολόγων σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών τους για τα αμερικανικά επιτόκια.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 84% σε αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, έναντι 74% πριν από μία εβδομάδα.

Μια υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, περιορίζοντας τη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές και δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων που βρίσκονται κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

CoreWeave και Anthropic στο μικροσκόπιο των επενδυτών

Πέρα από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν στενά και τις επόμενες σημαντικές εξελίξεις στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο, προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυναμική του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης .

Μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα οι μετοχές ημιαγωγών και λογισμικού, λόγω και των πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο υψηλό κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών AI.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα από σημαντικές εταιρείες του κλάδου, όπως η CoreWeave, θα αποτελέσουν κρίσιμο δείκτη για τη ζήτηση υπολογιστικών υποδομών και τη διάθεση των επιχειρήσεων να συνεχίσουν τις μεγάλες επενδύσεις.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται η προοπτική εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο, μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Καθώς το ρυθμιστικό περιβάλλον για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται υπό αυξημένη εξέταση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μια ενδεχόμενη εισαγωγή της Anthropic αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αποτιμήσεις και στις εμπορικές προοπτικές των εταιρειών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.