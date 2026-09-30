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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ανακάμπτουν, επιστρέφοντας κοντά στα υψηλά μίας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές τοποθετήθηκαν ενόψει ενός πυκνού ημερολογίου μακροοικονομικών ανακοινώσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αξιολόγησαν τα θετικά μηνύματα για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,67% στις 642,21 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX με άνοδο 0,66% στις 25.526,45 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,71% στις 10.710,44 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,26% στις 8.056,43 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,42% στις 52.022,74 μονάδες.

Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 με άνοδο 0,57% στις 19.628,50 μονάδες.

Η τεχνολογία επιστρέφει στο προσκήνιο με την τεχνητή νοημοσύνη

Οι μετοχές τεχνολογίας και οι εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανόδου για τις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τα μηνύματα στήριξης από την Ουάσινγκτον για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας συμφώνησαν στη δημιουργία εθελοντικών προτύπων ασφαλείας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους προμηθευτές υλικού και τις ενεργειακές εταιρείες ήταν το γεγονός ότι ο Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του στην ταχεία επέκταση των data centers, περιορίζοντας τις ανησυχίες για πιθανά ρυθμιστικά εμπόδια ή περικοπές επενδυτικών δαπανών μετά τις πρόσφατες παύσεις στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία πληθωρισμού και οικονομίας

Πέρα από την ανάκαμψη της τεχνολογίας, οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα οικονομικών ανακοινώσεων.

Οι αγορές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Αύγουστο, τα δεδομένα απασχόλησης, τον προκαταρκτικό πληθωρισμό στη Γαλλία, καθώς και τις μετρήσεις για τον γερμανικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου.

Στις ΗΠΑ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον δείκτη Personal Consumption Expenditures (PCE) του Αυγούστου, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να παραμένουν κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών, μια σταθερή μέτρηση του PCE θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη στις μετοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τα επιτόκια, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο αυστηρή πολιτική πέρα από όσα ήδη προεξοφλούν οι αγορές.

Δύσκολος Σεπτέμβριος για τις ευρωπαϊκές αγορές

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, ο Σεπτέμβριος παραμένει ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ο Stoxx 600 οδεύει προς μηνιαία πτώση περίπου 2%, καταγράφοντας την πρώτη αρνητική επίδοση έπειτα από έξι μήνες συνεχούς ανόδου.

Η υποχώρηση αποδίδεται στον συνδυασμό της μεγάλης ανόδου των κρατικών αποδόσεων, των συνεχιζόμενων πιέσεων από το ενεργειακό κόστος και των αβεβαιοτήτων γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, που περιόρισαν τις αποτιμήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

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