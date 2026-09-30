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Οι ασιατικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά σήμερα Τετάρτη, με τον Nikkei να ξεχωρίζει, ενώ οι αγορές προσπαθούν να απορροφήσουν τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που πιέζει το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 2,11% στις 66.864,15 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών ασιατικών αγορών. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε επίσης σημαντικά κέρδη, με άνοδο 1,58%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,24% στις 24.581,63 μονάδες, ενώ ο κινεζικός Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,42% στις 3.846,51 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex σημείωσε άνοδο 0,42% στις 72.830,52 μονάδες, ενώ αντίθετα ο δείκτης της Νότιας Κορέας KOSPI υποχώρησε κατά 0,24% στις 6.854,19 μονάδες. Ο δείκτης της Σιγκαπούρης κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,32% στις 5.696,66 μονάδες.

Μικρή άνοδος στα futures της Wall Street

Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, μετά από ακόμη μία συνεδρίαση κατά την οποία οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις από τη νέα άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Τα futures του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 0,36%, τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,23%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 κινήθηκαν οριακά υψηλότερα κατά 0,10%.

Η Wall Street προσπαθεί να διατηρήσει την ανοδική της δυναμική, παρά το γεγονός ότι η εκτίναξη των αποδόσεων των Treasuries αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και δημιουργεί πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Νέα άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Το βασικό μέτωπο ανησυχίας παραμένει η αγορά κρατικών τίτλων. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury ξεπέρασε την Τρίτη το 5,6%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιούνιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε νέο υψηλό από το 2007, κοντά στο 5,3%. Η νέα άνοδος των yields οδήγησε τον Dow Jones σε πτώση άνω των 100 μονάδων, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,2% και ο Nasdaq κατά 0,1%. Οι πιέσεις σημειώθηκαν παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου στη συνεδρίαση.

Οι επενδυτές περιμένουν τα επόμενα βήματα της Fed

Ο Τζόζε Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers, σημείωσε ότι οι μετοχές «προσπαθούν να αντέξουν», ωστόσο οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες ενισχύουν τις ανησυχίες για μεγαλύτερες πιέσεις στις αγορές.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς βοήθησαν προσωρινά στην αποκλιμάκωση των φόβων για νέα επιθετική κίνηση της κεντρικής τράπεζας.

«Δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη και έχουμε χρόνο να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες» πριν από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, δήλωσε ο Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 49% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, από 71% .

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία του δείκτη Personal Consumption Expenditures (PCE) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν μηνιαία αύξηση 0,3%, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 3,7%.

Τα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τις επόμενες κινήσεις της Fed, καθώς οι αγορές προσπαθούν να εκτιμήσουν αν η άνοδος των αποδόσεων αποτελεί προσωρινή αναταραχή ή ένδειξη μιας νέας περιόδου υψηλότερου κόστους χρήματος.

Μεικτή εικόνα στο τέλος Σεπτεμβρίου και γ΄ τριμήνου

Η Τετάρτη σηματοδοτεί την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου αλλά και του τρίτου τριμήνου.

Σε μηνιαία βάση, ο S&P 500 και ο Dow Jones κινούνται προς απώλειες, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο άνω του 1%.

Για το τρίμηνο, ο S&P 500 και ο Nasdaq εμφανίζουν κέρδη περίπου 2%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί σχεδόν 2%.

Η αγορά εισέρχεται στο τελευταίο τμήμα του έτους με βασικό ερώτημα το αν οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αποτελούν τροχοπέδη για τις μετοχές ή αν η ανθεκτικότητα της οικονομίας και των εταιρικών κερδών θα διατηρήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

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