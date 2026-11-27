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Νέα κέρδη αποκόμισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές έχουν αφήσει πίσω τους τον σεισμό στον τεχνολογικό κλάδο και έχουν αφομοιώσει τις νέες δασμολογικές προτάσεις των ΗΠΑ και την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,08% στις 643,85 μονάδες χάρη στην ώθηση κυρίως από τις τεχνολογικές και μεταλλευτικές μετοχές, καταγράφοντας έτσι τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τα μέσα Μαΐου.

Με την επίδοση αυτή τα κέρδη του δείκτη για την εβδομάδα πλησίασαν το 3%, ανακάμπτοντας από το μεγαλύτερο πενθήμερο πτώσης από τα τέλη Μαρτίου του 2025, που είχε σημειώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και τα κέρδη αυτά δεν στάθηκαν αρκετά για να αλλάξουν το πρόσημο του μήνα, δεδομένου ότι ο Νοέμβριος οδεύει προς απώλειες της τάξεως του 1,5%.

Αντίστοιχα θετικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει 0,90% στις 25.441 μονάδες, τον γαλλικό CAC 40 να προσθέτει 0,58% στις 8.156 μονάδες και τον FTSE 100 στο Λονδίνο να καταγράφει άνοδο 0,84% στις 10.698 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 1,89% στις 49.275 μονάδες και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.386 μονάδες αυξημένος κατά 1,72%.

Σχολιάζοντας την εικόνα των αγορών, ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Ρας Μολντ, επεσήμανε ότι οι επενδυτές αναζητούν αγοραστικές ευκαιρίες μετά τις πρόσφατες μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, επειτα από μια ταραχώδη εβδομάδα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο η ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια και η θετική δυναμική να διατηρηθεί έως το τέλος του έτους, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και την αναζωπύρωση των δασμολογικών απειλών

Ειδικά στην αμερικανική αγορά η μακροοικονομική ατζέντα ήταν φτωχή σήμερα δεδομένου πως χθες η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας του Thanksgiving και σήμερα θα λειτουργήσει με ημιαργία. Ωστόσο, στην Ευρώπη υπήρχαν στοιχεία που έδωσαν κατεύθυνση στους δείκτες, με κυριότερη τη μεγαλύτερη του αναμενομένου αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Νοέμβριο στις 95,8 μονάδες από 96,5 τον Οκτώβριο, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο στις 97,2 μονάδες, παραμένοντας κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων.

Ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση υποχώρησε στις 96,8 μονάδες από 98,1, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων όσον αφορά στις προσλήψεις. Ωστόσο, η έρευνα της ΕΚΤ για τις προσδοκίες των καταναλωτών έδειξε ότι οι εκτιμήσεις των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν τον Οκτώβριο στο 3,5% από 3,1%, ενώ σε ορίζοντα τριετίας διαμορφώθηκαν στο 3% από 2,9%.

Σε επίπεδο μεμονωμένων οικονομιών, στη Γερμανία ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 9.000 τον Νοέμβριο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, έναντι προβλέψεων για αύξηση κατά 4.000, φθάνοντας τα 3,025 εκατ., αν και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,4%.

Στη Γαλλία, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 3,2% τον Νοέμβριο από 3,7% τον Οκτώβριο, έναντι εκτιμήσεων για 3,6%, ενώ ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2,9% από 3,4%. Την ίδια ώρα, η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο, έναντι αρχικής εκτίμησης για πτώση 0,1%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ισπανία, όπου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε στο 4,1% από 4,9% τον Οκτώβριο, αισθητά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 4,7%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6%.

Οι αγορές βρίσκονται επίσης εν αναμονή των πρόωρων εκλογών στην Ισπανία την Κυριακή, τις οποίες προκήρυξε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκεντρώνει 31,7% έναντι 28,3% των Σοσιαλιστών (PSOE) του Σάντσεθ, ενώ το ακροδεξιό Vox κινείται στο 17,9% και το αριστερό Frente Amplio στο 7,2%. Η δημοσκόπηση αποδίδει στο Λαϊκό Κόμμα και το Vox αθροιστικά 182 έως 193 έδρες, έναντι των 176 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές έχασαν αρκετό έδαφος, ωστόσο έμειναν ουσιαστικά κοντά σε υψηλά ενός μήνα.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου διολίσθησε 2,41% στα 94,24 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε 0,78% στα 83,03 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότεροι οι δείκτες οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και τέσσερις εβδομάδες, με τα κέρδη του Brent να ξεπερνούν το 4% και εκείνα του αμερικανικού αργού να διαμορφώνονται περίπου στο 1,4%.

Την ίδια ώρα η τιμή του χρυσού εκτινάχθηκε πάνω από 2,5%, ανακάμπτοντας δυναμικά από το χαμηλό 15 μηνών που άγγιξε την Τετάρτη, όταν έπεσε κάτω από το όριο των 3.500 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά εκτινάχθηκε κατά 2,70% στα 3.633 δολάρια την ουγγιά.

Όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε έδαφος κοντά σε υψηλά 22 μηνών. Ο δείκτης δολαρίου έφτασε το 104 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,0938.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το δολάριο έμεινε σχεδόν αμετάβλητο, όμως ένα μήνα πριν το κλείσιμο της χρονιάς εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά κέρδη της τάξεως του 5,7% για το 2026 και με προσδοκίες για περαιτέρω κέρδη με φόντο την περιοριστική νομισματική πολιτική από τη Fed.