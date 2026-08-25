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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά την Τρίτη, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά αρκετών εβδομάδων, καθώς η πολυδιαφημισμένη «οικονομική D-Day» της Ουάσιγκτον κατά της Τεχεράνης δεν συνοδεύτηκε από άμεσα μέτρα που θα προκαλούσαν νέο σοκ στην προσφορά ενέργειας, προσφέροντας ανακούφιση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,4%, βάζοντας τέλος σε μια σειρά υποτονικών συνεδριάσεων. Ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνουν άνοδο άνω του 0,4%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κερδίζει 0,1%.

Η ανάκαμψη έρχεται έπειτα από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν δύσκολο συνδυασμό υψηλών ενεργειακών τιμών, αυξημένων αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα και κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές είχαν προετοιμαστεί τη Δευτέρα για πολύ πιο επιθετικά μέτρα, μετά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ ότι η νέα εκστρατεία κατά του Ιράν θα αποτελούσε μια «οικονομική D-Day», με την απειλή δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις αποδείχθηκαν ηπιότερες από τις προσδοκίες, χωρίς άμεσα και αιφνιδιαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να διαταράξουν περαιτέρω τις παγκόσμιες ροές αργού.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές της ενέργειας αποκλιμακώθηκαν από τα πρόσφατα υψηλά τους. Μετά την πτώση άνω του 2% που προηγήθηκε, τα futures του Brent κινούνταν την Τρίτη κοντά στα 91,50 δολάρια το βαρέλι. Η σταθεροποίηση των τιμών περιόρισε τις ανησυχίες ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα ενίσχυε περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Θετική έκπληξη από το γερμανικό ΑΕΠ

Πρόσθετη στήριξη στις ευρωπαϊκές μετοχές προσέφεραν τα στοιχεία για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τα οποία έδειξαν ισχυρότερη ανάπτυξη από την αρχικά εκτιμώμενη.

Το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 0,9% και μετά την ανάπτυξη 0,7% του προηγούμενου τριμήνου. Σε τριμηνιαία βάση, η Destatis ανακοίνωσε ανάπτυξη 0,3%, έναντι αρχικής εκτίμησης 0,2%.

Κινητήριος δύναμη αποτέλεσαν οι εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, με ισχυρές αποστολές χημικών προϊόντων, ηλεκτρονικών και εξοπλισμού μεταφορών.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η γερμανική οικονομία διατηρεί έναν βασικό αναπτυξιακό βηματισμό, παρά το υψηλό κόστος δανεισμού και την υποτονική εγχώρια κατανάλωση.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Θετικά για τις αποτιμήσεις των μετοχών λειτούργησε και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, μετά τα νέα μηνύματα από την Ουάσιγκτον για τη χρηματοδότηση του διευρυμένου προγράμματος επαναγοράς αμερικανικού χρέους.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά, μετά τις πληροφορίες ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη χρήση κεφαλαίων από τον Treasury General Account (TGA) για τη χρηματοδότηση των επαναγορών.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για πρόσθετες εκδόσεις βραχυπρόθεσμου χρέους και, κατά συνέπεια, την ποσότητα νέων τίτλων που θα πρέπει να απορροφήσει η αγορά.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund υποχώρησε προς το 3,23%, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη και στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole την Παρασκευή.

Σε επίπεδο μετοχών, η Chesnara ενισχύθηκε σχεδόν 5% μετά την ανακοίνωση ισχυρής δημιουργίας κεφαλαίου. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, περίπου 10%, κατέγραψε η Vistry, μετά την ανακοίνωση χρηματοδότησης προγράμματος ύψους 350 εκατ. λιρών για κοινωνικές και προσιτές κατοικίες.

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