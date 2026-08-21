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Με βαριές απώλειες ολοκληρώνουν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών. Η προσπάθεια ανάκαμψης των προηγούμενων ημερών ακυρώθηκε από τη νέα έξαρση στη Μέση Ανατολή και το άλμα των τιμών του πετρελαίου, που επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,14% και διαπραγματεύεται στις 651,28 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης υποχωρεί πάνω από 1% σε εβδομαδιαία βάση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση πέντε ημερών από τις 6 Ιουλίου. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,05% στις 25.999,25 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,07% στις 8.446,95 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,22% στις 10.772,33 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 κινείται ανοδικά κατά 0,49% στις 19.914,65 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,35% στις 52.849 μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια απότομη μεταστροφή του κλίματος για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο κοντά σε ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου στις τράπεζες, τον κλάδο πολυτελών ειδών και την ενέργεια.

Βασικός καταλύτης της εβδομαδιαίας πίεσης υπήρξε η κλιμάκωση της ρητορικής από την Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να εξαπολύσει «οικονομικό πόλεμο» κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για τις αυστηρότερες κυρώσεις στην ιστορία και στοχοποιώντας κάθε χώρα που θα προσφέρει βοήθεια στο ιρανικό καθεστώς.

Οι απειλές για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων εξανέμισαν τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση που θα αποκαθιστούσε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, τα προθεσμιακά συμβόλαια του πετρελαίου τύπου Brent ενισχύθηκαν στα 93,12 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5% και υψηλό ενός μήνα, καθώς οι αναλυτές τιμολογούν πλέον μια παρατεταμένη διαταραχή στις παγκόσμιες προμήθειες αργού και LNG.

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε επίσης από έντονη μεταβλητότητα στην αγορά σταθερού εισοδήματος. Η εκτίναξη της απόδοσης του γερμανικού 10ετούς ομολόγου (Bund) στο 3,22% —υψηλό από το 2011— και του αμερικανικού 30ετούς πάνω από το 5,33% πίεσε αισθητά τα περιθώρια κινδύνου των μετοχών.

Παρά την προσωρινή εκτόνωση που προσέφερε η παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με την αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους, οι αυστηρές δηλώσεις των κεντρικών τραπεζιτών επανέφεραν τους φόβους. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ετοιμότητα για νέες αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός επιμείνει, ενώ ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, χαρακτήρισε μη αποδεκτό το επίπεδο πληθωρισμού κοντά στο 3% στην ευρωζώνη. Έτσι, οι αγορές τιμολογούν πλέον ενισχυμένες πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού ενόψει του φθινοπώρου.

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