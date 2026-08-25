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Η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς το εξωτερικό εμπόριο συνέβαλε στη διατήρηση της πολυαναμενόμενης ανάκαμψης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης που έκανε λόγο για ανάπτυξη 0,2%. Κινητήριος δύναμη ήταν οι καθαρές εξαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Σε άλλους τομείς της οικονομίας, η ιδιωτική κατανάλωση και οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,1% η καθεμία, ενώ οι επενδύσεις κεφαλαίου υποχώρησαν απροσδόκητα κατά 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

«Η αναπτυξιακή δυναμική της γερμανικής οικονομίας που καταγράφηκε από την αρχή του έτους συνεχίζεται», δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Όπως και στο πρώτο τρίμηνο, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις».

Τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης

Έπειτα από χρόνια υποτονικών επιδόσεων, η Γερμανία φαίνεται τελικά να εισέρχεται σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης.

Για πρώτη φορά μετά το τέλος της πανδημίας, το γερμανικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί για τρία διαδοχικά τρίμηνα, ενώ η ανάπτυξη της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, στο 0,4%.

Πέρα από τις εξαγωγές, η ανάκαμψη υποστηρίζεται και από τις κρατικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης ανακοινώσει μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογία, το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη γραφειοκρατία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανάπτυξη προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις.

Παρά τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, σημαντικές πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσθετο πρόβλημα αποτελούν τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Ρήνο, τα οποία δυσχεραίνουν τις μεταφορές και επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την Bundesbank.

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