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Σε χαμηλά επίπεδα πολλών εβδομάδων παραμένουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα αυστηρά μηνύματα από την Federal Reserve και η συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο «έσβησαν» την όποια προσπάθεια ανάκαμψης.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,09% και διαπραγματεύεται στις 650,58 μονάδες. Σε περίπτωση που οι πιέσεις συνεχιστούν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης απειλείται με το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,47% στις 26.006,50 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει οριακά 0,02% στις 8.499,95 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά 0,25% στις 10.716 μονάδες. Αντίθετα, στην περιφέρεια ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,16% στις 19.878,76 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,37% στις 52.812 μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε αισθητά μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Fed. Τα στελέχη της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, υπογραμμίζοντας ότι παραμένουν έτοιμα να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός διατηρηθεί πάνω από τον στόχο του 2%.

Η επιθετική ρητορική ανέτρεψε τις προσδοκίες των αγορών για «πάγωμα» των επιτοκίων το φθινόπωρο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους ότι το διεθνές κόστος δανεισμού θα παραμείνει υψηλό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης κοντά στο 3% παραμένει ανεπιθύμητος, ειδικά υπό την απειλή ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Η νευρικότητα των αγορών ακολούθησε μία εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, κατά την οποία οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Η κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του πετρελαίου Brent πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι προκάλεσαν ισχυρές πωλήσεις στα ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund ανήλθε στο 3,22% (υψηλό από το 2011), ενώ το αμερικανικό 30ετές άγγιξε το 5,337% (υψηλό 19 ετών).

Για να αναχαιτίσει τον πανικό, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προέβη σε έκτακτη παρέμβαση, διπλασιάζοντας το ανώτατο όριο επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους από τα 2 δισ. σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά επιχειρησιακό κύκλο. Αν και η «ένεση» ρευστότητας συγκράτησε προσωρινά την εκτίναξη των αποδόσεων, τα πρακτικά της Fed επανέφεραν τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα δείχνουν σημαντική επιβράδυνση των διελεύσεων από τα Στενά του Χορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν τη θαλάσσια οδό λόγω των σοβαρών κινδύνων ασφαλείας από τον πόλεμο με το Ιράν.

Με την κίνηση των δεξαμενόπλοιων να κινείται πολύ κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και το πετρέλαιο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να τροφοδοτήσουν νέο γύρο υψηλού πληθωρισμού, εκθέτοντας τις ευρωπαϊκές μετοχές στον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού.

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