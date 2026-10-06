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Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους μετά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες το παγκόσμιο sell-off στα κρατικά ομόλογα και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,75% στις 638,37 μονάδες, με θετικό πρόσημο στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της περιοχής.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,80% στις 10.581,40 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX κερδίζει 0,77% και διαμορφώνεται στις 25.449,42 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,46% στις 7.870,49 μονάδες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την αγορά των γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Ισχυρότερη είναι η άνοδος στο Μιλάνο, όπου ο FTSE MIB σημειώνει κέρδη 1,07% στις 51.359,63 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,93% στις 19.480 μονάδες.

Προσωρινή ηρεμία στα γαλλικά ομόλογα

Η ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών μετοχών έρχεται καθώς καταγράφεται μια προσωρινή αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων, έπειτα από τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Οι γαλλικές αποδόσεις έχουν ανακόψει προς το παρόν την απότομη ανοδική πορεία τους μετά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις μετοχές.

Το τελευταίο sell-off στα γαλλικά κρατικά ομόλογα είχε οδηγήσει το spread μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας προς επίπεδα που παρέπεμπαν στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης, ασκώντας παράλληλα πίεση στο ευρώ και στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για τα δημόσια οικονομικά στην Ευρώπη, καθώς οι αγορές αξιολογούν κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να σταθεροποιήσει την πορεία του χρέους σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον.

Δύσκολο ξεκίνημα για το τέταρτο τρίμηνο

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε με ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές. Οι αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού Treasury, των γαλλικών OAT και των βρετανικών gilts σκαρφάλωσαν σε υψηλά πολλών ετών, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περιόρισε περαιτέρω τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Η μεγάλη άνοδος του κόστους δανεισμού έχει μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τις μετοχές. Όσο υψηλότερες παραμένουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, τόσο αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και παράλληλα τα ομόλογα γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των μετοχών για τους επενδυτές.

Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει επίσης τους φόβους ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αναγκαστούν να διατηρήσουν περιοριστική νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ανάσα από το πετρέλαιο

Κάποια ανακούφιση στις ευρωπαϊκές αγορές προσφέρει η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά την πτώση σχεδόν 2% που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι αγορές παρακολουθούν ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης των εξαγωγικών ροών από τη Μέση Ανατολή, καθώς και τις κινήσεις για ενίσχυση της προσφοράς μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Παράλληλα, η δέσμευση των χωρών της G7 για συντονισμό σχετικά με πιθανές αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων και ενίσχυση των διαθέσιμων ποσοτήτων έχει περιορίσει προσωρινά τους φόβους για μια συστημική έλλειψη καυσίμων.

Μετά την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές χρέους, οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους και στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις Αυγούστου, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Παράλληλα, οι αγορές προετοιμάζονται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου την επόμενη εβδομάδα.

Οι ανακοινώσεις θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους απέναντι στο αυξημένο κόστος πρώτων υλών, τις μισθολογικές πιέσεις και το ακριβότερο κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους τους.

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