Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μεικτή εικόνα στις αγορές της Ασίας, με τον Nikkei να ενισχύεται άνω του 1% και τον Kospi να υποχωρεί. Οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς χτύπησε υψηλό 30ετίας, ενώ και το αμερικανικό 10ετές σημείωσε σημαντικές απώλειες με απόδοση στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 1,16% στις 70.755,07 μονάδες, με κέρδη 808,21 μονάδων. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει άνοδο 0,63% στις 24.192,45 μονάδες.

Ο Kospi στη Νότια Κορέα κινείται αντίθετα στο κλίμα, υποχωρώντας κατά 0,89% στις 6.941,22 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 5.664,21 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex καταγράφει άνοδο 0,56% στις 72.784,99 μονάδες.

Η αγορά της ηπειρωτικής Κίνας παραμένει κλειστή λόγω της αργίας της Golden Week.

Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

Το κλίμα στην Ασία ακολουθεί μια ισχυρή συνεδρίαση στη Wall Street, όπου ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε περίπου 1% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο περίπου 90 μονάδων ή 0,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,7%.

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Τρίτης, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνται ελαφρώς υψηλότερα. Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,11%, του Dow Jones κατά 76 μονάδες ή 0,15% και του Nasdaq-100 κατά 0,15%.

Στο επίκεντρο της προηγούμενης συνεδρίασης βρέθηκαν οι μετοχές που συνδέονται με το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η SpaceX σημείωσε άνοδο άνω του 7%, ενώ Nvidia και Tesla ενισχύθηκαν περισσότερο από 2%. Meta Platforms και Microsoft κατέγραψαν κέρδη άνω του 1%.

Σε υψηλά από το 2002 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά μεγέθη και τον αυξανόμενο κρατικό δανεισμό συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 5,315%, έχοντας ξεπεράσει εκ νέου το 5,3% και κινηθεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002.

Η απόδοση του 30ετούς ενισχύεται κατά περίπου μία μονάδα βάσης στο 5,674%, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει ακόμη και το 5,7%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να περιορίσουν τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι τίτλοι μεγαλύτερης διάρκειας εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις λόγω των ευρύτερων ανησυχιών για τον κρατικό δανεισμό και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ο Ίαν Λίνγκεν της BMO επισημαίνει ότι η πρόσφατη αδυναμία των γαλλικών κρατικών ομολόγων έχει μεταδοθεί και στην αμερικανική αγορά επιτοκίων.

«Είτε πρόκειται για τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια επίμονη ανησυχία ότι οι κρατικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω ελλειμμάτων θα οδηγήσουν τελικά σε μια δύσκολη στιγμή για τις αγορές κρατικού χρέους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η ζήτηση για τις νέες εκδόσεις αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί «ανοιχτό ερώτημα».

Ιαπωνία: Το 10ετές στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996, ενισχυμένη κατά περίπου μία μονάδα βάσης στο 3,101%.

Η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Η επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, Λίζα Σάλετ, αποδίδει τις αναταράξεις σε έναν συνδυασμό παραγόντων: στις πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής της Fed, στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και στις υψηλές τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παρά την αύξηση της ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας, σημειώνει ότι η κατάσταση δεν έχει φτάσει στα ακραία επίπεδα που συνέβαλαν στην ενεργοποίηση της bear market των μετοχών το 2022.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο για τις αγορές θα είναι η δημοσίευση, την Τετάρτη, των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed του Σεπτεμβρίου, τα οποία ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για το σκεπτικό των αξιωματούχων πίσω από την απόφαση αύξησης των επιτοκίων.

Πάνω από τα 100 δολάρια παραμένει το Brent

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά.

Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent ενισχύονται κατά 0,42% στα 100,74 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI παράδοσης Νοεμβρίου σημειώνει άνοδο 0,32% στα 89,72 δολάρια.

Τη Δευτέρα, το Brent είχε υποχωρήσει κατά 1,9%, κλείνοντας στα 100,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI είχε χάσει περίπου 1,8%, στα 89,43 δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να αποκατασταθούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, ενώ η στενότητα στην προσφορά θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν παραταθεί η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Μείωση χρέους και υψηλά πλεονάσματα με παροχές 1,9 δισ. και «κουμπαρά» 400 εκατ. για τον δύσκολο χειμώνα (πίνακες)

Ρούμπιο στην Αθήνα: Τα F-35 ήταν μόνο η αρχή – Η νέα ελληνική λίστα προς τις ΗΠΑ

Fear of God: Πώς ένα φούτερ των 200 ευρώ έγινε στολή της νέας γενιάς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ