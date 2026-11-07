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Νέα δεδομένα για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων δημιουργεί η καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 10% στα κεφαλαιακά κέρδη, καθώς η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο φορολόγησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Η ρύθμιση εγκρίθηκε από τη Βουλή την Πέμπτη, αλλά η πρακτική εφαρμογή της αναμένεται να εξειδικευτεί με πρόσθετες οδηγίες.

Το νέο καθεστώς συνδυάζει τη φορολόγηση των κερδών με εξαίρεση για μικρά ετήσια ποσά, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει τη διαφάνεια σε μια αγορά της οποίας το πραγματικό μέγεθος παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί. Η εκτεταμένη χρήση ξένων πλατφορμών από τους επενδυτές αποτελεί βασικό εμπόδιο τόσο για την αποτύπωση της δραστηριότητας όσο και για την πρόβλεψη των δημοσιονομικών αποδόσεων.

Η εξαίρεση των 500 ευρώ και ο νέος συντελεστής

Στον πυρήνα της ρύθμισης βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στα ετήσια κέρδη μικρού ύψους και στα μεγαλύτερα ποσά. Κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ετησίως εξαιρούνται από τον νέο φόρο, ενώ για τα ποσά που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο προβλέπεται συντελεστής 10%.

Η φορολογική παρέμβαση αφορά τα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον από την ψήφιση του πλαισίου στους κανόνες που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής του και θα επιτρέψουν στους επενδυτές να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους.

Οι πρόσθετες οδηγίες αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι την έκδοσή τους, η νομοθετική πρόβλεψη αποτυπώνει τη βασική φορολογική κατεύθυνση, χωρίς να εξαντλεί τις πρακτικές λεπτομέρειες που συνοδεύουν την εφαρμογή ενός νέου καθεστώτος σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Διαφάνεια και έλεγχοι στο επόμενο στάδιο

Η εξειδίκευση δεν θα περιοριστεί στον φόρο. Οι επικείμενες οδηγίες θα περιλαμβάνουν επίσης κανόνες διαφάνειας και μηχανισμούς ελέγχου, διαμορφώνοντας το λειτουργικό σκέλος της παρέμβασης.

Αυτό το στάδιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διεθνούς φύσης της αγοράς. Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η εγχώρια δραστηριότητα να μην αποτυπώνεται εύκολα σε μια ενιαία εικόνα.

Η δυσκολία αυτή εξηγεί γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν αξιόπιστη εκτίμηση των φορολογικών εσόδων. Ο συντελεστής είναι πλέον καθορισμένος, αλλά η έκταση της φορολογητέας δραστηριότητας παραμένει αβέβαιη. Συνεπώς, η θέσπιση του μέτρου δεν συνοδεύεται ακόμη από ασφαλή πρόβλεψη για τα ποσά που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία.

Η αβεβαιότητα αφορά επομένως τη βάση πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί ο φόρος. Χωρίς πληρέστερη αποτύπωση των κερδών και της επενδυτικής δραστηριότητας, η δημοσιονομική αποτίμηση του νέου πλαισίου παραμένει ανοιχτή.

Η ευρωπαϊκή εικόνα και η ελληνική επιλογή

Η ελληνική ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με διαφορετικά εθνικά φορολογικά καθεστώτα. Δεν εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συντελεστές παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, κινούμενοι από 8% έως 30%, ανάλογα με τη χώρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αντικείμενο φορολόγησης αποτελούν τα κέρδη από την υπεραξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Ελλάδα επιλέγει συντελεστή 10%, διατηρώντας παράλληλα την εξαίρεση για ετήσια κέρδη έως 500 ευρώ.