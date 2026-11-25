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Οι χρυσές λίρες μπορεί να περνούν από γενιά σε γενιά, να χαρίζονται σε γάμους και βαφτίσεις ή να φυλάσσονται για χρόνια ως οικογενειακό απόθεμα. Η κατοχή τους, όμως, δεν αρκεί για να αποδειχθεί στην Eφορία πώς αποκτήθηκαν. Το ζήτημα φαίνεται όταν κάποιος τις μεταβιβάσει, τις πουλήσει ή χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορά ακινήτου και κάλυψη τεκμηρίου. Τότε, λοιπόν, μετρά όχι μόνο η αξία τους, αλλά και η διαδρομή τους.

Αν οι λίρες δοθούν σε συγγενή ή άλλο πρόσωπο, μπορεί να χρειάζεται δήλωση δωρεάς και να προκύψει φόρος ανάλογα με την αξία και τη συγγενική σχέση. Αν περιέλθουν σε κάποιον μέσω κληρονομιάς, ισχύουν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Για δωρεά κινητών χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση υποβάλλεται γενικά μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση. Για κληρονομιά, η προθεσμία είναι συνήθως εννέα μήνες αν ο θάνατος έγινε στην Ελλάδα και ένα έτος αν έγινε στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος διέμενε τότε στο εξωτερικό. Τα έγγραφα της μεταβίβασης μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα και αργότερα, αν οι λίρες πουληθούν.

Το πρόβλημα

Αν κάποιος τις πουλήσει επειδή χρειάζεται χρήματα για τις καθημερινές του ανάγκες, η πώληση δεν σημαίνει από μόνη της ότι θα φορολογηθεί. Το αποδεικτικό της συναλλαγής και η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό δείχνουν πόσα χρήματα εισπράχθηκαν. Δεν αποδεικνύουν, όμως, από μόνα τους πώς αποκτήθηκαν τα νομίσματα. Σε συναλλαγές μεγάλης αξίας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά για την προέλευσή τους.

Το πρόβλημα γίνεται πιο συγκεκριμένο όταν το τίμημα χρησιμοποιείται για αγορά ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου και δηλώνεται για την κάλυψη τεκμηρίου. Τότε η εφορία μπορεί να ζητήσει στοιχεία για το πότε, πώς και με ποιο κόστος αποκτήθηκαν οι λίρες. Αυτό συνέβη σε φορολογούμενο που πούλησε 50 λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος και εισέπραξε 31.248,08 ευρώ. Υποστήριξε ότι τις είχε συγκεντρώσει σταδιακά, από τη βρεφική του ηλικία, με αγορές και άτυπες δωρεές συγγενών. Δεν προσκόμισε, όμως, στοιχεία για την προέλευσή τους. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε φόρο 8.986,98 ευρώ, καθώς δεν αναγνώρισε την ανάλωση κεφαλαίου των 50.000 ευρώ που είχε επικαλεστεί. Τα 50.000 ευρώ δεν ήταν το τίμημα της πώλησης των λιρών.

Η διάκριση έχει σημασία και στη φορολογική δήλωση. Οι κωδικοί 781-782 αφορούν, μεταξύ άλλων, ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Οι 787-788 αφορούν ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, δηλαδή κεφάλαιο που είχε ήδη φορολογηθεί ή απαλλασσόταν από τον φόρο. Τα δύο ποσά δεν ταυτίζονται και η αναγραφή τους δεν αρκεί από μόνη της: πρέπει να μπορούν να τεκμηριωθούν με βάση τα στοιχεία και τους κανόνες που ισχύουν.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κάποιου που αγοράζει και πουλά λίρες με σκοπό να αποκομίσει κέρδος. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ακόμη και μία συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματική, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά. Τρεις ομοειδείς συναλλαγές μέσα σε έξι μήνες θεωρούνται συστηματική δραστηριότητα. Από αυτό το πλαίσιο εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με κληρονομιά ή δωρεά από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή διακρατήθηκαν για περισσότερα από πέντε χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πώληση λίρας φορολογείται ως κέρδος· η κρίση γίνεται κατά περίπτωση.

Γι’ αυτό, όποιος έχει λίρες που σκοπεύει να δωρίσει, να κληροδοτήσει ή να ρευστοποιήσει, χρειάζεται να κρατήσει όσα στοιχεία υπάρχουν για την απόκτησή τους. Η αξία τους γίνεται διαθέσιμο χρήμα με την πώληση, αλλά, για να αναγνωριστεί όμως φορολογικά και να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί και από πού προήλθαν.