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Οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα το πρωί της Δευτέρας, παραμένοντας πάντως σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες με την εικόνα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις κρατιδιακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Παραμένει ακόμη ασαφές εάν το κόμμα θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund, η οποία είναι ευαίσθητη στις πολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3,348%. Η απόδοση του 30ετούς Bund ενισχύθηκε επίσης κατά 1 μονάδα βάσης, στο 3,825%.

Μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, με την απόδοση του 2ετούς γερμανικού ομολόγου να αυξάνεται κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, στο 2,967%.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, όπου μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται σχεδόν βέβαιη από τις αγορές.

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