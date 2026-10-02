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Τα γερμανικά κρατικά ομόλογα αναδεικνύονται σε βασικό ασφαλές καταφύγιο μέσα στο παγκόσμιο sell-off των αγορών χρέους, καθώς οι ανησυχίες για υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας και τα δημοσιονομικά προβλήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές των επενδυτών. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund έχει υποχωρήσει κατά 20 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, την ώρα που το κόστος δανεισμού εξακολουθεί να αυξάνεται σε άλλες μεγάλες αγορές. Στις ΗΠΑ οι αποδόσεις έχουν ενισχυθεί κατά 5 μονάδες βάσης και στη Γαλλία κατά 22 μονάδες βάσης.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η πτώση των αποδόσεων αντανακλά την άνοδο των τιμών των γερμανικών ομολόγων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Η ζήτηση για ασφάλεια, δηλαδή για Bunds, αυξάνεται», ανέφερε ο Ρέινουτ Ντε Μποκ, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών επιτοκίων της UBS, περιγράφοντας έναν ασυνήθιστο οικονομικό κύκλο, με ανθεκτική ανάπτυξη, κινδύνους από τις τιμές της ενέργειας και διευρυνόμενη ζήτηση για κεφάλαια.

Η «ασφαλής ζώνη» της Ευρώπης

Η στροφή των επενδυτών δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον Άλες Κούτνι, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων της Vanguard, η λεγόμενη «πυρηνική» Ευρώπη αναδεικνύεται σε προορισμό ασφαλούς τοποθέτησης.

Εκτός από τη Γερμανία, σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού έχουν καταγράψει αυτή την εβδομάδα η Ολλανδία και η Ελβετία.

Το πλεονέκτημα αυτών των χωρών συνδέεται, σύμφωνα με τον Κούτνι, με τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, την ισχυρότερη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη μικρότερη αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική πολιτική.

Παράλληλα, η ένταση των κινήσεων στην αγορά έχει αναγκάσει hedge funds να κλείσουν δημοφιλείς τοποθετήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα στοιχήματα ότι τα ιταλικά ομόλογα θα υπεραπέδιδαν έναντι των γερμανικών Bunds, τα οποία εγκαταλείφθηκαν μαζικά αυτή την εβδομάδα.

Η ισχυρή αμερικανική οικονομία πιέζει τα Treasuries

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα στοιχεία που δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας έχουν προκαλέσει έντονο sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Federal Reserve ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτρέψει την υπερθέρμανση της οικονομίας.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν τον χειρότερο μήνα τους από το 2022 τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη, ο επερχόμενος γαλλικός προϋπολογισμός και οι πολιτικές εντάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της βιωσιμότητας των υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους.

Οι πιέσεις μεταδόθηκαν την Πέμπτη και στα κρατικά ομόλογα της Ιταλίας και της Ελλάδας, δύο χώρες που στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών για το δημόσιο χρέος.

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 το γαλλικό spread

Η έντονη πτώση των γερμανικών αποδόσεων την Παρασκευή διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο κόστος δανεισμού που πληρώνουν χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έναντι της Γερμανίας.

Το spread του γαλλικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού έφθασε τις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

Η Έβελιν Γκόμεζ-Λιέχτι, multi-asset strategist της Mizuho, χαρακτήρισε το επίπεδο αυτό «ψυχολογικά σημαντικό». Όπως σημείωσε, η «βίαιη» διεύρυνση των spreads στην Ευρωζώνη την Πέμπτη προκάλεσε μια επιθετική φυγή προς την ποιότητα, με επίκεντρο τη Γερμανία.

Λιγοστεύουν οι επιλογές εκτός ΗΠΑ

Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν περιορίσει τις επιλογές των επενδυτών που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από τα αμερικανικά Treasuries.

Σύμφωνα με τον Ντε Μποκ, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για διαφοροποίηση και ενδιαφέρον για τοποθετήσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι χώρες με υψηλότερα ελλείμματα αποτελούν «αδύναμους κρίκους», με αποτέλεσμα το σύνολο των αγορών που μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς να είναι μικρότερο από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Ο ίδιος ανέφερε την Παρασκευή ότι συστήνει στους πελάτες του αγορές γερμανικών ομολόγων και τοποθετήσεις κατά του ιταλικού χρέους μετά το πρόσφατο sell-off.

Στο παρελθόν χρησιμοποιούσε τα κοινά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την πλευρά της στρατηγικής που έπρεπε να αγοράζουν οι επενδυτές. Πλέον, όμως, προτιμά μια τοποθέτηση επικεντρωμένη, όπως είπε, στο «ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο», δηλαδή στα Bunds.

Στο μικροσκόπιο ξανά η περιφέρεια της Ευρωζώνης

Οι επενδυτές επανεξετάζουν πλέον συνολικά τους κινδύνους γύρω από τη λεγόμενη περιφέρεια της Ευρώπης, στην οποία περιλαμβάνεται πλέον και η Γαλλία, σύμφωνα με τον Πίτερ Σάφρικ, global macro strategist της RBC Capital Markets.

Η αγορά, όπως σημείωσε, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι για τις οικονομίες με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τα σημερινά επίπεδα αποδόσεων είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν.

«Η οικονομία δεν μπορεί να ζήσει με αυτά», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση με τη Γερμανία, η οποία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό.

Έτσι, ενώ το παγκόσμιο sell-off αναγκάζει τους επενδυτές να επανεξετάσουν τον κίνδυνο στις αγορές κρατικού χρέους, τα γερμανικά Bunds ενισχύουν τον παραδοσιακό τους ρόλο ως ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη.

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