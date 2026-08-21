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Η Γερμανία και συνολικά η Ευρωζώνη ανεβάζουν σε επίπεδα-ρεκόρ τις εκδόσεις κρατικών ομολόγων, εντείνοντας την πίεση στις αγορές χρέους την ώρα που οι αποδόσεις έχουν ήδη σκαρφαλώσει σε πολυετή υψηλά. Οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης, από την άμυνα και τις υποδομές έως τις κοινωνικές δαπάνες, συναντούν πλέον και τις πληθωριστικές ανησυχίες που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου έφθασε την Τετάρτη στο 3,79%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ μία ημέρα νωρίτερα η Γερμανία είχε διαθέσει τίτλους αντίστοιχης διάρκειας με την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων 15 ετών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στη Γαλλία, όπου οι αποδόσεις κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα 18 ετών, πλησιάζοντας το 5%.

Η άνοδος έχει άμεσες συνέπειες πέρα από τις αγορές ομολόγων. Όσο υψηλότερες είναι οι αποδόσεις τόσο ακριβότερος γίνεται ο δανεισμός των κυβερνήσεων, ενώ η πίεση μεταφέρεται σταδιακά στα στεγαστικά δάνεια και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, με δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Η Γερμανία ανοίγει τις κάνουλες του δανεισμού

Η επιστροφή των εκδόσεων μετά τη θερινή ανάπαυλα βρίσκει την αγορά αντιμέτωπη με έναν τεράστιο όγκο νέου χρέους. Η Commerzbank εκτιμά ότι οι ακαθάριστες εκδόσεις γερμανικών κρατικών ομολόγων θα φθάσουν το ρεκόρ των 400 δισ. ευρώ το 2027, από 349 δισ. ευρώ φέτος.

Τα πρώτα σημάδια κόπωσης είναι ήδη ορατά. Σε δημοπρασία 10ετών τίτλων την Τετάρτη, η Γερμανία άντλησε 3,8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σχετικά υποτονική ζήτηση.

Πίσω από τη μεταβολή βρίσκεται και η ιστορική στροφή της δημοσιονομικής πολιτικής του Βερολίνου. Η Γερμανία εγκαταλείπει σταδιακά τη μακρόχρονη προσήλωση στους αυστηρούς περιορισμούς του δανεισμού και αυξάνει τις δαπάνες για άμυνα και υποδομές, επιχειρώντας παράλληλα να δώσει ώθηση στην αδύναμη οικονομία της.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών αποδίδει τον αυξημένο δανεισμό και την άνοδο των αποδόσεων στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες για ασφάλεια και άμυνα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ρεκόρ εκδόσεων και στην Ευρωζώνη

Η εικόνα δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης εξακολουθούν να δανείζονται μαζικά, έχοντας να χρηματοδοτήσουν τις συνέπειες διαδοχικών κρίσεων, τις αυξανόμενες κοινωνικές και υγειονομικές δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, την ενίσχυση της άμυνας και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Barclays υπολογίζει ότι οι ακαθάριστες εκδόσεις ομολόγων στην Ευρωζώνη θα φθάσουν το νέο ιστορικό υψηλό των 1,54 τρισ. ευρώ το 2027. Οι καθαρές εκδόσεις, μετά την αφαίρεση των τίτλων που λήγουν, εκτιμώνται στα 574 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα στο μικροσκόπιο βρίσκεται η Γαλλία, καθώς το δημοσιονομικό της έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει πάνω από το 5%, ενώ το πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται να συμφωνήσει στα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφήνει τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου της να λήγουν χωρίς να επανεπενδύει τα κεφάλαια, περιορίζοντας τον ισολογισμό της. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη μεγαλύτερος όγκος χρέους πρέπει πλέον να απορροφηθεί από ιδιώτες επενδυτές.

Όπως επισημαίνουν διαχειριστές κεφαλαίων, όταν η προσφορά τίτλων αυξάνεται τόσο έντονα χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της επενδυτικής ζήτησης, η αγορά απαιτεί υψηλότερες αποδόσεις για να απορροφήσει το νέο χρέος. Και αυτή ακριβώς η δυναμική βρίσκεται πλέον πίσω από ένα σημαντικό μέρος της αναταραχής στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων.,

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