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Η Wall Street βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω μιας πιθανής συγχώνευσης μεταξύ της Tesla και της SpaceX. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μια τέτοια συγχώνευση να αποδειχθεί κακή ιδέα.

Αυτό υποστηρίζει ο Φενγκ Γκου, καθηγητής λογιστικής και νομικής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο. Ο Γκου και ο Μπαρούχ Λεβ, καθηγητής λογιστικής και χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, είναι συγγραφείς του βιβλίου «The M&A Failure Trap» που εκδόθηκε πρόσφατα. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, σύμφωνα με την οποία περίπου το 70% έως 75% των 40.000 συναλλαγών M&A που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1980 και 2022 κατέληξαν σε αποτυχία, όπως κρίνεται από το γεγονός ότι η συγχωνευμένη εταιρεία είχε, μετά από τρία χρόνια, χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση από ό,τι θα είχαν οι ξεχωριστές εταιρείες αν δεν είχαν συγχωνευθεί.

Σύμφωνα με το MarketWatch, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γκου, δήλωσε ότι μια συγχώνευση της Tesla-SpaceX δεν θα ήταν απαλλαγμένη από αυτές τις δυσμενείς πιθανότητες, λόγω μιας σειράς αλληλένδετων παραγόντων:

Μεγάλο μέγεθος. Οι αναλυτές ανέφεραν στο βιβλίο τους ότι οι συναλλαγές μεγάλου μεγέθους έχουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας από ό,τι υποδηλώνουν ήδη οι ιστορικοί μέσοι όροι.

Αμφίβολη συνέργεια. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει προταθεί συγχώνευση για την οποία οι υποστηρικτές της να μην ισχυρίζονταν τεράστιες συνέργειες και αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους και μια πιθανή συγχώνευση Tesla-SpaceX δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, αυτές οι συνέργειες συχνά δεν υλοποιούνται, και ο Γκου ανέφερε ότι, στην περίπτωση αυτών των δύο εταιρειών υπό την ηγεσία του Μασκ, «η ιστορία της συνέργειας δεν είναι προφανής». Αυτή η ιστορία βασίζεται στο αφήγημα ότι τόσο η Tesla όσο και η SpaceX μετατρέπονται σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Γκου επισημαίνει ότι, προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της Tesla επικεντρώνεται στα αυτοκίνητα και στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών. Ακόμη κι αν η Tesla γίνει πράγματι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να χρειαστεί πολύς χρόνος για να συμβεί αυτό. Ο Γκου μας υπενθυμίζει ότι έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τότε που ο Μασκ υποσχέθηκε ότι το Tesla Roadster δεύτερης γενιάς θα ήταν διαθέσιμο — και ο χρόνος συνεχίζει να κυλά.

Οι κολοσσοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ισχυρούς αντίξοους ανέμους. Οι κολοσσοί έχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας ακόμη και από αυτές που υποδηλώνουν οι ιστορικοί μέσοι όροι. Αν και οι υποστηρικτές μιας συγχώνευσης Tesla-SpaceX υποστηρίζουν ότι η ενοποιημένη εταιρεία δεν θα ήταν κολοσσός, ο Γκου δεν είναι τόσο σίγουρος. «Αυτό που έχουν κοινό αυτές οι δύο εταιρείες είναι μια σειρά πρότζεκτ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με αμφίβολες συνέργειες». Εάν οι εταιρείες παραμείνουν ξεχωριστές, οι επενδυτές θα αποφασίσουν ποια έργα αξίζουν περισσότερο. Αν και όταν συγχωνευθούν, αντίθετα, η αγορά δεν θα εμπλέκεται πλέον — θα εμπλέκεται η διοίκηση της εταιρείας. Ιστορικά, η αγορά έχει αποδώσει καλύτερα από τους διευθύνοντες συμβούλους στο να αποφασίζει πού να κατανέμει τους σπάνιους πόρους μεταξύ ανταγωνιστικών έργων.

Ρυθμιστικές προκλήσεις. Ο Γκου επισημαίνει ότι η Tesla έχει σημαντικές δραστηριότητες σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Σε περίπτωση συγχώνευσης με τη SpaceX, η τεχνολογία της τελευταίας εταιρείας θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστεί διαθέσιμη σε αυτές τις ξένες κυβερνήσεις. Η απόκτηση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η SpaceX θα αναπτυχθεί ταχύτερα από την Tesla. Αυτή η αντίθεση βρέθηκε στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καθώς η SpaceX ανέφερε ανάπτυξη πολύ ταχύτερη από την αναμενόμενη, ενώ η Tesla ανέφερε σταθερά έσοδα.