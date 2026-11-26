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Νέα περιθώρια ανόδου της τάξης του 15% διακρίνει για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το 2027 η Goldman Sachs, παρά τις υψηλές αποδόσεις που έχουν ήδη καταγράψει οι ελληνικές μετοχές και την αβεβαιότητα που δημιουργεί η προοπτική των εθνικών εκλογών. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση overweight για την Ελλάδα, διαφοροποιώντας τη στρατηγική του έναντι άλλων αγορών της Νότιας Ευρώπης, όπου εμφανίζεται πλέον περισσότερο επιλεκτικός λόγω των αποτιμήσεων.

Η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, η διατήρηση των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα, η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον MSCI και η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συνθέτουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές επενδύσεις.

Στον αντίποδα, η σταδιακή εξασθένηση της δημοσιονομικής στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το στεγαστικό πρόβλημα, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας και η πιθανότητα δυσκολιών στον σχηματισμό κυβέρνησης αποτελούν τους βασικούς κινδύνους για την επόμενη χρονιά.

Τραπεζική κερδοφορία και νέες εισροές κεφαλαίων

Παρά την άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά περισσότερο από 20% από τις αρχές του έτους, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ελληνική αγορά έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2027, καθώς οι μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν υποστηρικτικές.

Οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του χρηματιστηριακού δείκτη, αναμένεται να επωφεληθούν από την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων σε συνδυασμό με το περιβάλλον των σχετικά υψηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες από εκείνες των ευρωπαϊκών τραπεζών, γεγονός που αφήνει περιθώρια περαιτέρω αύξησης των πολλαπλασιαστών αποτίμησης.

Καθοριστική εξέλιξη για το Χρηματιστήριο Αθηνών θεωρείται η μετάταξή του από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες αγορές του MSCI τον Μάιο του 2027. Ο επενδυτικός οίκος αναμένει θετικό καθαρό αποτέλεσμα στις κεφαλαιακές ροές μεσοπρόθεσμα, χωρίς να αποκλείει βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, καθώς οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων θα προσαρμόζουν τις τοποθετήσεις τους στη νέα ταξινόμηση της αγοράς.

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από εκείνη για την Ισπανία, όπου ο δείκτης IBEX διαπραγματεύεται περίπου 14 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, κοντά στο ανώτερο τεταρτημόριο του ιστορικού εύρους αποτίμησής του, παρά την αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 11% το 2027, έναντι 7% για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την Ιταλία στο δημόσιο χρέος

Η Goldman Sachs αναμένει ότι οι οικονομίες της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, παρά την προβλεπόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η δημοσιονομική πολιτική εκτιμάται ότι θα παραμείνει συνετή, με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να εμφανίζουν από τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο πρωτογενών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων στην Ευρωζώνη.

Ειδικά για την Ελλάδα, το 2027 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ορόσημο, καθώς ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τον αντίστοιχο της Ιταλίας. Η χώρα, δηλαδή, δεν θα εμφανίζει πλέον τον υψηλότερο δείκτη δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποκλιμάκωση του χρέους αναμένεται να συνεχιστεί παρά την αύξηση του μέσου κόστους εξυπηρέτησής του, ενώ τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα έχουν συμβάλει στη σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων απόδοσης των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και οι επενδύσεις

Η ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 αποτελεί την πρώτη σημαντική δοκιμασία για την αναπτυξιακή δυναμική των οικονομιών του ευρωπαϊκού Νότου.

Ωστόσο, η Goldman Sachs υπολογίζει ότι διαθέσιμοι πόροι που αντιστοιχούν στο 1%-2% του ΑΕΠ θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη το 2027, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη λήξη του προγράμματος.

Για την Ελλάδα, οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης αντιστοιχούν στο 3,6% του ΑΕΠ το 2026, ενώ η θετική δημοσιονομική ώθηση του προγράμματος προβλέπεται να περιοριστεί στο 0,6% του ΑΕΠ το 2027, από 1,5% φέτος.

Χάρη και στους ευρωπαϊκούς πόρους, η Ελλάδα έχει επιτύχει το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ από το 2011, ενώ διαφοροποιείται θετικά έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Παρά την πρόοδο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η αύξηση των επενδύσεων θα μεταφραστεί σε διατηρήσιμη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 78% από το 2019 και κατά 23% από το 2023, ενώ η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της απασχόλησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2024-2026, με την αύξηση να φτάνει τις 3,9 ποσοστιαίες μονάδες στις ηλικίες 55-64 ετών. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, η καθαρή μετανάστευση δεν αποτέλεσε βασικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Οι εκλογές του Μαΐου και το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας

Στο πολιτικό μέτωπο, η Goldman Sachs τοποθετεί χρονικά τις ελληνικές εκλογές πιθανότατα στα μέσα Μαΐου του 2027, επισημαίνοντας πάντως ότι η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του βασικού ανταγωνιστή της, ωστόσο με ποσοστό κοντά στο 30% δεν φαίνεται να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, ακόμη και με το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής.

Ο οίκος εξηγεί ότι το εκλογικό σύστημα προβλέπει μπόνους 20 εδρών για το πρώτο κόμμα εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον 25% των ψήφων, με μία επιπλέον έδρα για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα και ανώτατο όριο τις 50 έδρες στο 40%.

Ως εκ τούτου, θεωρεί πιθανό να απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Ο κίνδυνος αδυναμίας σχηματισμού κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, σε συνδυασμό με τη χρονική σύμπτωση των ελληνικών εκλογών με τον γαλλικό και ενδεχομένως τον ιταλικό εκλογικό κύκλο, καθιστά λιγότερο δεδομένη μια περαιτέρω θετική ανατιμολόγηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Παρά τις πολιτικές αβεβαιότητες, πάντως, η Goldman Sachs δεν μεταβάλλει τη θετική επενδυτική της στάση για τις ελληνικές μετοχές, εκτιμώντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας εξακολουθούν να δικαιολογούν αυξημένη έκθεση στην ελληνική αγορά.