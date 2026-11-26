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Σε τροχιά ανάκαμψης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις βαριές απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, αξιοποιώντας τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό. Η χθεσινή προσπάθεια της Wall Street να περιορίσει τις μεγάλες απώλειές της και η σημερινή ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος στην εγχώρια αγορά.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,6% και διαπραγματεύεται στις 2.494,30 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.483,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.495,83 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΓΔ είχε βρεθεί στη «ζώνη» των 2.450 μονάδων και στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, παραβιάζοντας κρίσιμα σημεία στήριξης.

Το rebound των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ανησυχιών γύρω από τους προτεινόμενους αμερικανικούς δασμούς, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές, οι οποίες επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του εδάφους που έχασαν κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα ταραχώδους Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, καθώς η Wall Street είναι σήμερα κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μειωμένης διάρκειας στις ΗΠΑ, με τις συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Η απουσία των Αμερικανών επενδυτών ενδέχεται να περιορίσει τη δυναμική της ανόδου, με την εγχώρια αγορά να επιχειρεί κυρίως μια τεχνική αντίδραση μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις και την απώλεια κρίσιμων στηρίξεων.

Παρά τη βελτίωση της ψυχολογίας, οι αβεβαιότητες που τροφοδότησαν το πρόσφατο sell off δεν έχουν εκλείψει. Ο επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ, οι προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να διατηρούν τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον κλάδο του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Black Friday αναμένεται να προσφέρει μια πρώτη εικόνα για τη δυναμική των καταναλωτικών δαπανών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Για το ΧΑ το βασικό ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση μετά την πρόσφατη έντονη πτώση και η επαναπροσέγγιση των 2.500 μονάδων, με την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών να παραμένει καθοριστική για την ένταση της σημερινής ανοδικής προσπάθειας.

Rebound για τις μετοχές στο ταμπλό

Άνοδο +1,41% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.967,05 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +1,26% στις 6.364,17 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,67% στις 2.953,31 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,22 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕ να κάνει τζίρο 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν με πάνω από 1 εκατ. ευρώ η Πειραιώς και η ΜΕΤΚΑ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 184,47 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 61 μετοχές, αρνητικό για 6, ενώ 4 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύεται κατά +2,2%, η Εθνική κατά +1,6%, η Πειραιώς κατά +1,4% και η Eurobank κατά +0,9%. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +3,3%, η Optima bank +2,6% και η Τράπεζα Κύπρου +1,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, άνοδο τουλάχιστον +2% καταγράφουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan και η ElvalHalcor. Πάνω από +1% κερδίζουν η ΔΕΗ, η Viohalco, η Cenergy, η Motor Oil, η Aktor και η Allwyn.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +2% ενισχύονται η Bally’s Intralot, η Noval Property και η Fourlis. Κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Intracom Holdings, η ΑΒΑΞ, η Ελλάκτωρ, η Κρι Κρι, ο ΟΛΠ, η Trade Estates και η Σαράντης. Στον αντίποδα, η Alter Ego Media υποχωρεί κατά -1,6% στον απόηχο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ που δρομολογεί.

Η Πλαστικά Θράκης καταγράφει άνοδο +3,9% λαμβάνοντας ώθηση από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Αντίθετα, η METKA σημειώνει πτώση -2,5% και διαπραγματεύεται στα 9,75 ευρώ, επιστρέφοντας με το «αριστερό» στο ταμπλό του ΧΑ έπειτα από περίπου 10 χρόνια απουσίας.

Ντεμπούτο για τη ΜΕΤΚΑ – Νέες μετοχές για Star Bulk και BriQ

Στην έναρξη διαπραγμάτευσης της ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό της Euronext Athens είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδυασμένης δημόσιας και ιδιωτικής προσφοράς, μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, ενώ στο εταιρικό ημερολόγιο περιλαμβάνονται η εισαγωγή νέων μετοχών της BriQ Properties και της Star Bulk, καθώς και η επικαιροποίηση του προσωρινού μερίσματος της Alpha Bank.

Η ΜΕΤΚΑ πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση στην Κύρια Αγορά, με κωδικό διαπραγμάτευσης «METK» και τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους διάθεσης των 10 έως 11,50 ευρώ. Συνολικά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 125.236.000 μετοχές, με την αποτίμηση στην τιμή εισαγωγής να διαμορφώνεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ. Για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, το ημερήσιο όριο διακύμανσης έχει καθοριστεί στο ±60%.

Η συνδυασμένη προσφορά ολοκληρώθηκε με τη διάθεση και των 30 εκατ. προσφερόμενων μετοχών, εκ των οποίων 25 εκατ. ήταν νέες μετοχές της ΜΕΤΚΑ και 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που πωλήθηκαν από τη Metlen. Από τα συνολικά έσοδα των 300 εκατ. ευρώ, τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ προήλθαν από την πώληση υφιστάμενων μετοχών. Μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, τα καθαρά κεφάλαια που εισρέουν στη ΜΕΤΚΑ ανέρχονται σε περίπου 231 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει τα 533,13 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,78 φορές. Από τις μετοχές που διατέθηκαν, 20 εκατ. κατανεμήθηκαν σε επενδυτές στην Ελλάδα και 10 εκατ. σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η Metlen διατηρεί τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, με συμμετοχή περίπου 76%. Τα καθαρά κεφάλαια προορίζονται για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε έργα υποδομών, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων δεσμεύσεων αλλά και νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Η AS Company έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ακολουθεί η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα γνωστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επιπλέον, σήμερα εισήχθησαν 511.505 νέες μετοχές της BriQ Properties, οι οποίες προέκυψαν από το πρόγραμμα επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 216 μέτοχοι, με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθορίζεται στα 3,24 ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου απέφερε συνολικά περίπου 1,66 εκατ. ευρώ.

Σήμερα ξεκίνησε επίσης η διαπραγμάτευση 161.708 νέων μετοχών της Star Bulk Carriers, που εκδόθηκαν και διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους και συμβούλους της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής κινήτρων μέσω μετοχών για το 2026.

Τέλος, η Alpha Bank επικαιροποίησε το ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, το οποίο διαμορφώνεται πλέον σε 0,0556127 ευρώ μεικτά ανά μετοχή, έναντι περίπου 0,0553 ευρώ προηγουμένως. Η μικρή αύξηση προκύπτει λόγω της εξαίρεσης 23.105.232 ιδίων μετοχών από τη διανομή, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό των 124,2 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί στους μετόχους. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,052832 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.