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Οι επενδυτές είναι διχασμένοι όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τους τελευταίους μήνες συγκλίνουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα της χρηματιστηριακής αγοράς: τον χρηματοπιστωτικό.

Τόσο τα hedge funds όσο και τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds) έχουν διοχετεύσει κεφάλαια στον τομέα αυτό, παρότι οι επενδυτικές τους κινήσεις αποκλίνουν όταν πρόκειται για τομείς με δυναμική ανάπτυξη, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Πράγματι, οι αγορές μετοχών χρηματοπιστωτικών εταιρειών και από τις δύο ομάδες κατατάσσονται στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στα ιστορικά δεδομένα της Goldman Sachs.

«Τα hedge funds αύξησαν την καθαρή τους έκθεση στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά πάνω από 300 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, φτάνοντας στη μεγαλύτερη θέση στον τομέα από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση», έγραψε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της τράπεζας, Μπεν Σνάιντερ σε σημείωμα προς τους πελάτες.

«Τα αμοιβαία κεφάλαια αύξησαν επίσης την έκθεσή τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα το προηγούμενο τρίμηνο και τώρα διατηρούν τη μεγαλύτερη θέση overweight τουλάχιστον από το 2012».

Η ισχυρή ανοδική τάση προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα λαμβάνει χώρα μετά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών από πολλές εταιρείες του κλάδου κατά το β’ τρίμηνο. Ωστόσο, όσον αφορά τις μετοχές που αγοράζουν τόσο τα hedge funds όσο και τα αμοιβαία κεφάλαια, οι επιδόσεις το 2026 ήταν ανάμεικτες.

Η ομάδα του Σνάιντερ ανέφερε τέσσερις εταιρείες που έχουν κερδίσει έδαφος και στις δύο ομάδες επενδυτών:

-Capital One Financial Group

-Corpay

-Fiserv

-Interactive Brokers Group

Ο Σνάιντερ ανέφερε επίσης έξι «φαβορί» που εμφανίζονται τόσο στις λίστες της Goldman με τις θετικές θέσεις των hedge funds όσο και στα overweights των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ενώ μόνο η Capital One εμφανίζεται και στις δύο, η λίστα των φαβορί περιλαμβάνει επίσης τους κολοσσούς των πιστωτικών καρτών Mastercard και Visa. Άλλες μη χρηματοοικονομικές μετοχές περιλαμβάνουν τις SpaceX, Boeing και Thermo Fisher Scientific.

«Οι μετοχές που αποτελούν αγαπημένες επιλογές τόσο των hedge funds όσο και των mutual funds έχουν ιστορικό υπεραπόδοσης, με αντάλλαγμα την υψηλότερη μεταβλητότητα», δήλωσε ο αναλυτής, προσθέτοντας ότι από το 2013 τα φαβορί αυτά έχουν αποφέρει ετήσια απόδοση 17%.

Η πρόσφατη προτίμηση των επενδυτών για τις χρηματοοικονομικές μετοχές λαμβάνει χώρα τη στιγμή που η αισιοδοξία των θεσμικών επενδυτών σχετικά με το μέχρι πρόσφατα «καυτό» θέμα της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει αποκλίσεις, με τη μία ομάδα να παραμένει έντονα επενδυμένη, ενώ η άλλη έχει αποσυρθεί.

«Οι αποδόσεις των hedge funds και των πιο δημοφιλών συμμετοχών τους έχουν συσχετιστεί στενά με τις διακυμάνσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών», δήλωσε ο Σνάιντερ.

«Το βάρος των μετοχών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει αυξηθεί απότομα φέτος, αλλά δεν κατάφερε να συμβαδίσει με τον δείκτη αναφοράς», συμπλήρωσε.

Ορισμένα μεγάλα hedge funds είναι επίσης αισιόδοξα όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως αναφέρει το Business Insider.

Ο Mπιλ Άκμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι η Pershing Square αύξησε τις θέσεις της το προηγούμενο τρίμηνο τόσο στη Mastercard όσο και στη Visa, καθώς και στον διαχειριστή του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, Intercontinental Exchange, και στην εταιρεία ανάλυσης αγορών S&P Global.

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