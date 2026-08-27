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Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face παρουσίασε ένα δίποδο ρομπότ αξίας 400 δολαρίων, το οποίο μπορεί να τραγουδά και να μαθαίνει νέα «κόλπα», στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική περισσότερο προσιτές στο ευρύ κοινό.

Το χαριτωμένο ρομπότ, που ονομάζεται Microduck, αντλεί εμφανώς έμπνευση από την πάπια, με τη διαφορά ότι διαθέτει μόνο ένα μάτι. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά αργότερα μέσα στη χρονιά και θα είναι το δεύτερο ρομπότ της Hugging Face.

Μαθαίνει νέες δεξιότητες με Python και JavaScript

Τόσο οι αρχάριοι όσο και οι πιο έμπειροι developers θα μπορούν να εκπαιδεύουν το Microduck σε νέες φυσικές δεξιότητες, αξιοποιώντας reinforcement learning, προσομοιώσεις και λογισμικό ανοικτού κώδικα. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζουν νέες συμπεριφορές μέσω γλωσσών όπως η Python και η JavaScript.

Στην ανάπτυξη του ρομπότ συμμετείχε η Pollen Robotics, η εταιρεία με έδρα το Μπορντό της Γαλλίας την οποία εξαγόρασε πέρυσι η Hugging Face.

Η φιλοσοφία του Microduck θυμίζει την καταργημένη σειρά Lego Mindstorms, ενώ παράλληλα βασίζεται στη λογική υφιστάμενων πλατφορμών όπως το Raspberry Pi, που εδώ και χρόνια επιτρέπουν στους developers να προγραμματίζουν και να πειραματίζονται με hardware.

Το Microduck, ωστόσο, διαθέτει και ενσωματωμένες λειτουργίες συμπεριφοράς, ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον χωρίς να απαιτείται εξατομικευμένος κώδικας. Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να το κάνουν να περπατήσει ή να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες κινήσεις χρησιμοποιώντας έναν δείκτη λέιζερ ή ένα χειριστήριο παιχνιδιών.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα πολύ προσιτή», δήλωσε σε συνέντευξή του ο συνιδρυτής και Chief Science Officer της Hugging Face, Τόμας Γουλφ. Όπως εξήγησε, η AI δεν χρειάζεται να είναι ακριβή ή τρομακτική, αλλά μπορεί να είναι «κάτι που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει».

Η εταιρεία, πρόσθεσε, θέλει να παρουσιάσει μια πιο θετική και χαριτωμένη εκδοχή της τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με πολλά ανθρωποειδή ρομπότ που συχνά έχουν περισσότερο δυστοπική εμφάνιση.

Today we are very excited to reveal Microduck, our newest robot at Pollen Robotics x HuggingFace!

We are super proud of this little guy, we think it’s really cute and cool and surprisingly capable for its tiny size.

We hope you’ll love it as much as we loved bringing it to life ! https://t.co/TOrQnhqfyw — Antoine Pirrone (@antoinepirrone) August 27, 2026

Η «χαριτωμένη» απάντηση στη δυστοπική εικόνα των ρομπότ

Η προσπάθεια της Hugging Face να παρουσιάσει μια πιο φιλική εικόνα της ρομποτικής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κλάδοι των ανθρωποειδών ρομπότ και της AI βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο, τόσο για ηθικά ζητήματα όσο και για την ενίοτε ανησυχητική εμφάνιση των μηχανών τους.

Και άλλες εταιρείες έχουν στραφεί σε περισσότερο φιλικά προς τον καταναλωτή σχέδια, μεταξύ των οποίων η Fauna Robotics, η οποία εξαγοράστηκε νωρίτερα φέτος από την Amazon.

Την ίδια στιγμή, η Hugging Face φέρεται να εξετάζει ενδεχόμενη πώληση που θα μπορούσε να αποτιμήσει την πλατφόρμα AI σε 13 δισ. δολάρια ή και περισσότερο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, η startup συνεργάζεται με τράπεζα προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής συμφωνία. Ο Γουλφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Από πατίνια μέχρι… τραγούδι

Το Microduck έχει ύψος σχεδόν 10 ίντσες, περίπου 25 εκατοστά, και βάρος περίπου 1,7 λίβρες ή 770 γραμμάρια, ενώ μπορεί να εκτελεί μια σειρά σύνθετων ενεργειών.

Σε επίδειξη μέσω βίντεο, το ρομπότ κατάφερε να κάνει πατίνια, να μεταφέρει μικρά αντικείμενα όπως κάλτσες και να τραγουδά μαζί με άλλα Microducks.

Διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες και τεχνολογίες, μεταξύ των οποίων κάμερα, μικρόφωνο, ηχείο, LiDAR, Bluetooth και Wi-Fi, καθώς και δύο συσκευές ανάγνωσης NFC, μέσω των οποίων μπορεί να αλληλεπιδρά με εξωτερικά αξεσουάρ. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να κυκλοφορήσει ένα πακέτο επέκτασης για πιο προχωρημένους developers.

«Νομίζω ότι δημιουργούμε μια νέα κατηγορία καταναλωτικών ρομπότ, τα οποία είναι εγγενώς σχεδιασμένα γύρω από την AI, έχουν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, αλλά λειτουργούν παράλληλα και ως εκπαιδευτικά εργαλεία», δήλωσε ο Γουλφ.

Όπως εξήγησε, η Hugging Face ουσιαστικά ανακαλύπτει μαζί με τους χρήστες ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο αλληλεπίδρασης και πώς μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικά επίπεδα χρήσης, από τις απλούστερες λειτουργίες έως τον ιδιαίτερα προηγμένο προγραμματισμό.

Στόχος περισσότερες από 20.000 πωλήσεις

Η Hugging Face έχει θέσει ως στόχο να διαθέσει περισσότερα από 20.000 Microducks, με τις πρώτες αποστολές να αναμένονται πριν από τα Χριστούγεννα. Το ρομπότ κατασκευάζεται στην Κίνα σε συνεργασία με την εταιρεία open-source hardware Seeed Studio, με έδρα τη Σενζέν.

Πέρυσι, η Hugging Face και η Pollen Robotics παρουσίασαν το πρώτο τους ρομπότ, το Reachy Mini, ένα ακόμη ρομπότ ανοικτού κώδικα με χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια. Σύμφωνα με τις εταιρείες, έχουν ήδη πωληθεί περίπου 10.000 μονάδες.

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