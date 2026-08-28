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Ο χαρακτηρισμός της WuXi AppTec Co. από το αμερικανικό Πεντάγωνο ως κινεζικής στρατιωτικής εταιρείας μπορεί να οδήγησε ορισμένους αμερικανούς πελάτες να αποσυρθούν, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να συρρέουν στη μετοχή, στοιχηματίζοντας ότι η εταιρεία θα παραμείνει σημαντική στην παγκόσμια προμήθεια φαρμάκων για την παχυσαρκία, τον καρκίνο και άλλες παθήσεις.

Οι μετοχές της WuXi AppTec ανέβηκαν σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα, διπλασιάζοντας την αξία της μετοχής σε σχέση με το επίπεδο του Ιανουαρίου. Η άνοδος αυτή ακολούθησε τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς και μια σημαντική θετική αναθεώρηση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης μια προσωρινή αναστολή κατά του χαρακτηρισμού της από το Πεντάγωνο ως κινεζικής στρατιωτικής εταιρείας — κάτι που οι επενδυτές ερμήνευσαν ευρέως ως θετική ένδειξη.

Μέρος της δυναμικής αυτής αντανακλά τις «αναντικατάστατες δυνατότητες λήψης παραγγελιών» της WuXi AppTec στον τομέα των φαρμάκων GLP-1 για την παχυσαρκία και τον διαβήτη, όπως ανέφερε ο Τζέισον Μινσάνγκ Καμ, επικεφαλής της ενεργητικής διαχείρισης μετοχών στην Kyobo Life Insurance Co. Η WuXi AppTec υποστήριξε τουλάχιστον 23 θεραπείες GLP-1 που βρίσκονται σε κλινική μελέτη ή έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά. Επίσης, παράγει βασικά συστατικά για τα ενέσιμα και από του στόματος φάρμακα κατά της παχυσαρκίας της Eli Lilly & Co.

Ενώ η WuXi παρέχει επίσης υπηρεσίες ανακάλυψης και ανάπτυξης σε πρώιμο στάδιο, η εμπορική παραγωγή τροφοδοτεί όλο και περισσότερο την ανάπτυξή της. Η εταιρεία είναι πλέον ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πεπτιδίων στον κόσμο σύμφωνα με τον Τόνι Ρεν, επικεφαλής της έρευνας για τον τομέα της υγείας στην Ασία της Macquarie Securities. Βρίσκεται σε καλό δρόμο να ξεπεράσει την ελβετική Lonza Group AG ως τον μεγαλύτερο οργανισμό ανάθεσης ανάπτυξης και παραγωγής (CDMO) με βάση τα έσοδα.

«Πλέον είναι ουσιαστικά πολύ μεγάλη για να απαγορευτεί (Too Big To Ban)», δήλωσε ο Ρεν σύμφωνα με το Bloomberg. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες τείνουν να είναι συντηρητικές όσον αφορά τις αποφάσεις παραγωγής, προσέθεσε: «Όταν κάνεις καλή δουλειά και συνεχίζεις να την κάνεις, κανείς δεν σε εγκαταλείπει».

Η WuXi AppTec συνέχισε να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ παρά το κλίμα αβεβαιότητας που δημιούργησε ο νόμος «Biosecure Act», ο οποίος θεσπίστηκε το 2024 με σκοπό να περιορίσει τις σχέσεις των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών με ορισμένες ξένες εταιρείες βιοτεχνολογίας. Το 2025, το 70% των εσόδων της εταιρείας προήλθε από αμερικανούς πελάτες, σε σύγκριση με το 54% το 2020, σύμφωνα με έρευνα της Macquarie. Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε περαιτέρω στο 77%.

Ακόμη και αν οι κυρώσεις τελικά τεθούν σε ισχύ, ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος στις οικονομικές επιδόσεις της WuXi αναμένεται να είναι περιορισμένος, χάρη σε μια περίοδο χάριτος που προστατεύει τις υπάρχουσες παραγγελίες για αρκετά χρόνια.

Η εταιρεία αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από άλλες τάσεις του κλάδου, όπως η αύξηση των συμφωνιών παραχώρησης αδειών από κινεζικές εταιρείες βιοτεχνολογίας, καθώς και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε γενικές γραμμές, οι μετοχές του τομέα της υγείας έχουν αναδειχθεί ως οι μεγαλύτεροι νικητές στην κινεζική αγορά, ωθούμενες από ισχυρά κέρδη, φθηνότερες αποτιμήσεις και μια στροφή μακριά από τις μετοχές τεχνολογίας που σημείωναν υψηλές επιδόσεις.

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