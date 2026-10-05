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Σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, έστειλε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs International, Άντονι Γκάτμαν, με φόντο τη νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο Γκάτμαν υπογράμμισε ότι η άνοδος των αποδόσεων και, κατά συνέπεια, του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων, δεν αποτελεί πρόβλημα μιας μεμονωμένης χώρας, αλλά πρόκληση που αφορά συνολικά τις δυτικές οικονομίες.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις στα αμερικανικά Treasuries και τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Ο επικεφαλής της Goldman Sachs International αναγνώρισε ότι το ενεργειακό κόστος και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών, ωστόσο υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί βαθύτερες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

«Όλοι γνωρίζουμε τι το προκαλεί. Εστιάζουμε στο ενεργειακό κόστος, εστιάζουμε στην αγορά εργασίας. Αλλά, ουσιαστικά, τι χρειαζόμαστε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και πιο διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury κινούνταν τη Δευτέρα γύρω στο 5,26%, παρά τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου παρέμενε κοντά στο 4,88%, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τη δημοσιονομική κατάσταση και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Ο Γκάτμαν αναγνώρισε ότι κάθε δημοσιονομική επιλογή συνοδεύεται από συμβιβασμούς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το σημερινό περιβάλλον καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείρισή τους.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης στήριξης της οικονομίας και των πολιτών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον υψηλού ενεργειακού κόστους, και της ανάγκης να περιορίσουν τον νέο δανεισμό, ώστε να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών στα δημόσια οικονομικά τους.

Η επιμονή των υψηλών αποδόσεων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν οι κυβερνήσεις για νέες παρεμβάσεις.

Στην εξίσωση εισέρχεται και η πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, με τον Γκάτμαν να επισημαίνει ότι ο εκλογικός κύκλος δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη χάραξη σταθερής οικονομικής πολιτικής και δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις του συνέπεσαν με την ανακοίνωση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Γκάτμαν, η προοπτική που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις αγορές είναι ένας συνδυασμός χαμηλότερων κρατικών δαπανών και υψηλότερης οικονομικής ανάπτυξης.

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