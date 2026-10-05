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Ο πρωθυπουργός της Ισπανός, Πέδρο Σάντσεθ, σε επίσημη ομιλία του στο Παλάτι Λα Μονκλόα ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου. Ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έκανε λάθη» και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολυάριθμων διαβουλεύσεων με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ηγετικά στελέχη του κόμματός του και εταίρους από άλλα κόμματα, ο Σάντσεθ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Κοινοβουλίου εννέα μήνες πριν από το τέλος της νομοθετικής περιόδου, την οποία σκόπευε να ολοκληρώσει. Η αφορμή ήταν η κοινοβουλευτική ήττα την περασμένη Παρασκευή για τα δύο διατάγματα για τη στέγαση που συνέταξε η κυβέρνηση σε απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση στη Μαδρίτη της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να «ενταχθούν στο ακροδεξιό κύμα που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου κι αν κυβερνά» ή να δώσουν στην Ισπανία μια «ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία» και να διασφαλίσουν ότι «η Ισπανία θα παραμείνει προπύργιο του ανοιχτού πνεύματος και της κοινωνικής δικαιοσύνης», ένα «παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημερία».

Στην ομιλία του, ο Σάντσεθ αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμισε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταραχές, και ότι «πολέμησε ενάντια σε τυράννους, τεχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα». Επιπλέον, επέκρινε το γεγονός ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει τη «χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση», αυτή των κομμάτων PP (Λαϊκό Κόμμα) και Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και τη νομιμότητά του.

Το Λαϊκό Κόμμα γιορτάζει την προκήρυξη εκλογών: «Επιτέλους»

Το Λαϊκό Κόμμα αντέδρασε με ένα λακωνικό «Επιτέλους» στην ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσες. Σε μήνυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύουν τη δήλωση με ένα διαφημιστικό βίντεο που περιλαμβάνει την Ωδή στη Χαρά του Μπετόβεν, στο οποίο δηλώνουν: «Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, θα ανακτήσουμε χρόνο, χρήματα και ελπίδα και θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας».

POR FIN. https://t.co/jXag4WAS9k — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

Το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται για κάλπες

Η κατεύθυνση προς τις πρόωρες εκλογές φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η κοινωνική αγανάκτηση μετά την καταψήφιση από PP, Vox και Junts του αποκαλούμενου «διατάγματος Μαρίκαρμεν» μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την κινητοποίηση της απογοητευμένης αριστερής εκλογικής βάσης.

Το διάταγμα επιχειρούσε, μεταξύ άλλων, να προστατεύσει από εξώσεις ανθρώπους όπως η Μαρίκαρμεν, η υπόθεση της οποίας απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα στην Ισπανία. Πρόκειται για περιπτώσεις ενοικιαστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με επενδυτικά funds τα οποία αγοράζουν μαζικά κατοικίες σε πολυκατοικίες, προχωρούν σε εξώσεις και στη συνέχεια διαθέτουν εκ νέου τα ακίνητα σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Έτσι, το στενό επιτελείο του πρωθυπουργού επικεντρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο όχι τόσο στην ίδια την απόφαση για τις κάλπες, η οποία είχε αρχίσει να ωριμάζει ήδη μετά την ψηφοφορία της Παρασκευής στο Κοινοβούλιο, όσο στα διαφορετικά εκλογικά σενάρια και στις κινήσεις που θα μπορούσαν να μετατρέψουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια ισχυρή προεκλογική πρόταση.

Οργή στη Μονκλόα για το Junts

Στη Μονκλόα επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για την έκβαση της ψηφοφορίας της Παρασκευής. Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς το Junts, το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και διαπραγματευτεί το διάταγμα, κατέληξε τελικά να το καταψηφίσει.

Κριτική ασκείται και στο Λαϊκό Κόμμα (PP), καθώς στο κυβερνητικό στρατόπεδο επισημαίνουν ότι στο παρελθόν είχε στηρίξει σειρά μέτρων προστασίας από τις εξώσεις. Στη Μονκλόα θεωρούν ότι το PP θα μπορούσε τουλάχιστον να είχε επιλέξει την αποχή, επιτρέποντας την έγκριση ενός μέτρου το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως απάντηση σε μια επείγουσα κοινωνική ανάγκη.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί πλέον και η τύχη των διαταγμάτων που καταψηφίστηκαν. Η κυβέρνηση εξετάζει λεπτομερώς την καταλληλότερη νομική φόρμουλα για την επαναφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των μέτρων, με προτεραιότητα στο πρώτο διάταγμα για την προστασία από τις εξώσεις.

Το «παράθυρο» για επαναφορά των διαταγμάτων

Ακόμη και εφόσον προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές, η κυβέρνηση δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε υπηρεσιακή. Αυτό συμβαίνει μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και, επομένως, μέχρι τότε εξακολουθεί να διαθέτει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και μπορεί να εγκρίνει εκ νέου ίδια ή παρόμοια διατάγματα.

Με τη διάλυση του Κοινοβουλίου, η επικύρωσή τους θα περάσει από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου (Diputación Permanente). Εκεί οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί και, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, η ψήφος του Junts παύει να είναι καθοριστική.

Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 35 από τις συνολικά 69 ψήφους. Το PSOE διαθέτει 25 και το Sumar έξι, επομένως χρειάζονται ακόμη τέσσερις. Εφόσον στηρίξουν το μέτρο τα EH Bildu, ERC, Podemos και PNV, που είχαν ήδη υπερψηφίσει το πρώτο διάταγμα, αυτό θα μπορούσε να εγκριθεί ακόμη και με την αντίθεση του Junts. Αντίθετα, το δεύτερο διάταγμα εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσε να περάσει εξαιτίας της αντίθεσης του PNV.

Στέγαση και κοινωνικό κράτος στην προεκλογική ατζέντα

Στις επιλογές που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προκηρυχθούν άμεσα εκλογές και να επιχειρηθεί νέα ψηφοφορία για τα διατάγματα, ώστε η κυβέρνηση να αυξήσει την πολιτική πίεση προς τη δεξιά.

Το βασικό εμπόδιο είναι ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε νέα διαπραγμάτευση με το Junts, η οποία θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη. Στη Μονκλόα η στάση του καταλανικού κόμματος αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική «προδοσία», και μάλιστα λίγες ημέρες πριν ο Κάρλες Πουτζντεμόν εξασφαλίσει οριστικά την αμνηστία και μπορέσει να επιστρέψει στην Καταλονία.

Εφόσον οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία των εκλογών, στο PSOE και στη Μονκλόα εκτιμούν ότι μπορούν να οργανώσουν μια καμπάνια με σαφώς προοδευτικό πολιτικό μήνυμα, υποστηρίζοντας ότι με ισχυρότερη κοινοβουλευτική στήριξη θα μπορέσουν να παρέμβουν αποτελεσματικότερα στην αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, βασικός άξονας της προεκλογικής στρατηγικής αναμένεται να είναι η υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών, με έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, απέναντι σε αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «κύμα ιδιωτικοποιήσεων» στις αυτόνομες κοινότητες που ελέγχονται από το PP.

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