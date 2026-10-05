Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε κατάσταση αυξημένης έντασης παραμένει η αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται ολοένα περισσότερο για την πορεία του δημόσιου χρέους και τις δυνατότητες της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη για τον προϋπολογισμό.

Οι πιέσεις έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια της αγοράς ομολόγων, επηρεάζοντας και το ευρώ, το οποίο υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου, καθώς οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης επαναφέρουν στο προσκήνιο τον φόβο διεύρυνσης των αποκλίσεων στο κόστος δανεισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 4,8 μονάδες βάσης στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές της Δευτέρας, στο 4,904%, παραμένοντας κοντά στο 4,993% που άγγιξε την Παρασκευή, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Στον αντίποδα, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 3,435%, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς την ασφάλεια των γερμανικών τίτλων.

Στο κόκκινο το spread

Η απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Το spread του γαλλικού έναντι του γερμανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στις 146,3 μονάδες βάσης, έχοντας εκτιναχθεί την Παρασκευή έως τις 158,67 μονάδες βάσης, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η δυνατότητα της γαλλικής κυβέρνησης να περάσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού μέσα από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, την ώρα που οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην πορεία του δημόσιου χρέους.

Η ένταση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις μικρότερες διάρκειες. Η απόδοση του διετούς γαλλικού τίτλου εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά σχεδόν κατά 76 μονάδες βάσης, στο 4,467%, προτού υποχωρήσει στο 3,69%. Παράλληλα, η απόδοση του πενταετούς κινήθηκε ανοδικά για ένατη διαδοχική συνεδρίαση.

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013 τα γαλλικά CDS

Η αυξανόμενη ανησυχία για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας αποτυπώνεται και στο κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών.

Τα πενταετή CDS της Γαλλίας κινήθηκαν γύρω στις 87 μονάδες βάσης, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013 και καταδεικνύοντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη δυνατότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί τη δημοσιονομική και πολιτική κρίση.

Ο αναλυτής επιτοκίων της Commerzbank, Χάουκε Ζίμσεν, εκτιμά ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή για τοποθετήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση των spreads των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, καθώς μια συμφωνία για τον γαλλικό προϋπολογισμό εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύσκολα θα παρέμβει σε αυτή τη φάση για να περιορίσει τη διεύρυνση των spreads. Οι δημοσιονομικές ανησυχίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να διατηρήσουν τις αποδόσεις υπό ανοδική πίεση, με βασική εξαίρεση τα γερμανικά Bunds.

Στο χαμηλότερο επίπεδο 17 μηνών το ευρώ

Οι αναταράξεις στη γαλλική αγορά χρέους έχουν μεταφερθεί και στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών έναντι του δολαρίου.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επιδείνωση της δημοσιονομικής εικόνας της Γαλλίας θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αποδόσεων των κρατικών τίτλων στην Ευρωζώνη, επαναφέροντας τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς ομολόγων.

Η πίεση στο κοινό νόμισμα εντείνεται και από τη σχετική ισχύ του δολαρίου, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Αντίθετη εικόνα στις ΗΠΑ μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των Treasuries κινούνται χαμηλότερα μετά τα σημαντικά ασθενέστερα των προβλέψεων στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία περιόρισαν δραστικά τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο.

Οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά μόλις 29.000 τον Σεπτέμβριο, έναντι εκτίμησης για 84.000, ενώ η ανεργία αυξήθηκε στο 4,2% από 4,1%.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά 1,3 μονάδες βάσης, στο 5,264%, έχοντας φθάσει την Πέμπτη στο 5,344%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς Treasury υποχώρησε στο 5,623%, από υψηλό 24 ετών στο 5,693%.

Μετά τα στοιχεία για την απασχόληση, οι αγορές αποτιμούν πλέον μόλις 18% πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Οκτώβριο, έναντι άνω του 70% την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο οικονομολόγος της Jefferies, Μοχίτ Κουμάρ, εκτιμά ότι τα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η επόμενη αύξηση των επιτοκίων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο και θα είναι η τελευταία του τρέχοντος κύκλου. Η πρόβλεψη αυτή, πάντως, όπως επισημαίνει, εξαρτάται και από την εξέλιξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν.

Έτσι, ενώ στις ΗΠΑ η ασθενέστερη αγορά εργασίας προσφέρει μια πρώτη ανάσα στα ομόλογα, στην Ευρώπη η Γαλλία παραμένει η βασική εστία ανησυχίας, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τόσο τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι όσο και το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης των spreads.

Διαβάστε ακόμη

UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Πιο ελκυστική επιλογή η Τρ. Πειραιώς

Προϋπολογισμός 2027: Με ανάπτυξη 2,3%, και μόνιμες παροχές 2,8 δισ. ευρώ (πίνακας)

Ελαιόλαδο: Η παραγωγή των Ισπανών πιέζει τις τιμές και οι Ελληνες δεν συγκομίζουν μέχρι να ανέβουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ