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Ένας κορυφαίος στρατηγικός αναλυτής της HSBC έχει μερικές συμβουλές για τους ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης: να είναι πάντα έτοιμοι να αλλάξουν στρατηγική και να μην σταματήσουν να παρακολουθούν τις οθόνες τους.

Ο Μαξ Κέτνερ, ο οποίος έχει διατελέσει επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας για οκτώ χρόνια, δήλωσε ότι η βραχυπρόθεσμη νοοτροπία της αγοράς έχει ενταθεί τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε οι ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν πλήρη επίγνωση του τι αντιμετωπίζουν.

Ο Κέτνερ έχει αποκτήσει φήμη στη Wall Street και στην Ευρώπη για τις προφητικές του προβλέψεις σχετικά με την αγορά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται μια αισιόδοξη άποψη για τις μετοχές των ΗΠΑ το 2023 και το 2024, η οποία απέδωσε καρπούς για τους πελάτες, καθώς τα έτη αυτά απέφεραν κέρδη 24% και 23% αντίστοιχα. Προέτρεψε τους επενδυτές να αγοράσουν σε πτώση στις αρχές του 2024 και προχώρησε σε μέγιστη υπερεκτίμηση των μετοχών στα τέλη Μαρτίου, δύο αποφάσεις που αποδείχθηκαν σωστές.

«Αυτό είναι το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή: έχεις μια θεμελιώδη άποψη και πιστεύεις ότι αυτή ισχύει για τους επόμενους τρεις, ίσως έξι μήνες, ενώ στην πραγματικότητα όλα εξελίσσονται μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτό καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα τεχνικά στοιχεία, από τη θέση των επενδυτών και από παράγοντες που δεν σχετίζονται με τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε στο MarketWatch.

Για παράδειγμα, το να πάρει κανείς μια bullish θέση στους ημιαγωγούς και να την αφήσει ως έχει για 12 μήνες, δεν θα είχε αποδώσει, δεδομένης της πρόσφατης κίνησης της αγοράς. Πριν από τρεις μήνες, οι σχετικές μετοχές στην Ασίας υποχώρησαν κατά 40%, οι αμερικανικές μετοχές έπεσαν κατά 30% και η τάση στα τσιπ φαινόταν να έχει τελειώσει, μέχρι που «ξαφνικά είχαμε αυτή την άνοδο άνω του 25%, και ξαφνικά ξαναβρισκόμαστε σε πτώση, και όλα αυτά μέσα σε τρεις μήνες», τόνισε.

Απαιτείται μια εξαιρετικά τακτική και πολύ βραχυπρόθεσμη προσέγγιση για τις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών, επειδή ο κλάδος είναι ιδιαίτερα κυκλικός, ανέφερε. Για παράδειγμα, όταν το κλίμα έγινε έντονα πτωτικό για αυτές τις εταιρείες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ένας έξυπνος επενδυτής θα είχε συνειδητοποιήσει ότι μέρος αυτού οφειλόταν στην κατάρρευση του hedge fund «Situational Awareness».

«Πρέπει να πραγματοποιείτε κέρδη και να εφαρμόζετε πολύ αυστηρά όρια stop-loss. Πρέπει να είστε πολύ πιο πειθαρχημένοι στη διαχείριση του κινδύνου, αντί να λέτε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική θεμελιώδη ιστορία, θα την αγοράσω για 12 μήνες και απλώς θα αντέξω τη μεταβλητότητα. Διότι αυτή η μεταβλητότητα μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε πτώση της αξίας κατά 15% έως 20%», ανέφερε.

Ένα stop-loss θέτει ένα όριο στο πόσο είναι διατεθειμένος να χάσει ένας επενδυτής, ενεργοποιώντας μια αυτόματη πώληση σε ένα συγκεκριμένο κατώφλι.

Σημείωσε ότι ο ρυθμός των αγορών έχει αλλάξει πραγματικά από την εποχή της πανδημίας λόγω της αυξημένης χρήσης μόχλευσης, η οποία μπορεί να «επιδεινώσει» τις κινήσεις της αγοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Ο Κέτνερ ανέφερε ότι έχουν εντοπίσει καλύτερες ευκαιρίες εκτός του τεχνολογικού τομέα, καθώς η HSBC προτιμά τον δείκτη equal-weight S&P 500. Όλες οι εταιρείες σταθμίζονται ισότιμα σε αυτόν τον δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυριαρχία από μία μεμονωμένη μετοχή ή ομάδα μετοχών.

Για να γίνει πιο θετικός ως προς τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο, αναζητά μεγαλύτερη σαφήνεια και ενδείξεις ότι οι μετοχές τεχνολογίας είναι oversold, βάσει τεχνικών σημάτων όπως οι δείκτες μομέντουμ.

Αναμένει, επίσης, μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα την εβδομάδα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν η περίοδος ανακοίνωσης θα έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό — με εξαίρεση τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.