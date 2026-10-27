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Η Anthropic δημοσιοποίησε το πολυαναμενόμενο ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, παρουσιάζοντας σε περισσότερες από 300 σελίδες το όραμά της για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να θεραπεύσει ασθένειες και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει, ωστόσο, μια εντυπωσιακή προειδοποίηση: η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Το έγγραφο ανοίγει τον δρόμο για μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές των τελευταίων ετών, η οποία προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα. Η Anthropic αναμένεται να εισαχθεί στον Nasdaq με το σύμβολο ANT, σε μια διαδικασία που θα δοκιμάσει κατά πόσο οι επενδυτές των δημόσιων αγορών συμμερίζονται το φιλόδοξο όραμα με το οποίο το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης του Ντάριο Αμοντέι έχει προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι υποψήφιοι μέτοχοι καλούνται, πάντως, να αποδεχθούν μια ασυνήθιστη εταιρική δομή, η οποία τους παρέχει ελάχιστη ουσιαστική επιρροή στη λήψη αποφάσεων, καθώς και εξαιρετικά μεγάλους χρηματοοικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

Πέρα από την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και τις δεσμεύσεις για δαπάνες άνω των 800 δισ. δολαρίων σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές, οι ιδρυτές της Anthropic καλούν τους μελλοντικούς μετόχους να μη θεωρήσουν την αγορά των μετοχών της μια απλή επενδυτική συναλλαγή.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο S-1.

Μια εταιρική κουλτούρα με επίκεντρο την αποστολή

Η Anthropic δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποστολή της να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να υπηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον της ανθρωπότητας.

Οι επτά συνιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι αποχώρησαν από την OpenAI το 2021 για να δημιουργήσουν έναν ανταγωνιστικό οργανισμό με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της AI, υπογραμμίζουν στο ενημερωτικό δελτίο ότι όλες οι προσπάθειές τους καθοδηγούνται από έναν και μοναδικό στόχο: την αποστολή της Anthropic.

Παρουσιάζουν αυτή την προσήλωση ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο βοηθά την εταιρεία να προσελκύει ταλαντούχους εργαζομένους και να επικεντρώνεται στις δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη αξία για την ανθρωπότητα.

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η διατήρηση ολόκληρης της ιδρυτικής ομάδας στην ηγεσία της εταιρείας είναι κάτι ασυνήθιστο στον κλάδο. Πρόκειται για μια έμμεση αιχμή προς την ανταγωνίστρια OpenAI, από την οποία έχει αποχωρήσει η πλειονότητα των αρχικών ιδρυτών.

Στον εκτενή κατάλογο των κινδύνων, η Anthropic προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη απομάκρυνση από την αποστολή της, λόγω ανταγωνιστικών πιέσεων, αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών ή της ταχύτατης ανάπτυξής της, θα μπορούσε να υπονομεύσει την εταιρική κουλτούρα που θεωρεί καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας της.

Εκρηκτική αύξηση εσόδων, αλλά και υψηλή εξάρτηση από λίγους πελάτες

Το ενημερωτικό δελτίο προσφέρει την πιο αναλυτική εικόνα μέχρι σήμερα για την εντυπωσιακή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της Anthropic.

Τα έσοδά της αυξήθηκαν από 4,6 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος σε περισσότερα από 33 δισ. δολάρια κατά το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου και τις πληροφορίες που είχαν κοινοποιηθεί πρόσφατα στους επενδυτές.

Τα έσοδα ανά εργαζόμενο στον πενταετή όμιλο ανήλθαν σε 6,6 εκατ. δολάρια κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, αναδεικνύοντας τη μεγάλη παραγωγικότητα που μπορεί να επιτύχει μια εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την ανάπτυξη κρύβεται ένας σημαντικός κίνδυνος συγκέντρωσης εσόδων.

Μόλις πέντε πελάτες αντιπροσώπευαν το 25% του συνολικού τζίρου κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ενώ μόνο 250 πελάτες δαπανούσαν περισσότερα από 10 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι οι εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης ενδέχεται να αντανακλούν την αρχική φάση υιοθέτησης της τεχνολογίας και ότι η δυναμική αυτή θα μπορούσε να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να ανακοπεί τους επόμενους μήνες.

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης. Ενώ τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2026, η αύξηση από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο περιορίστηκε σε σχεδόν 50%.

Οι ιδρυτές προειδοποιούν, επιπλέον, ότι ορισμένες αποφάσεις τους μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των επενδυτών, καθώς η μεγιστοποίηση των κερδών θα πρέπει να εξισορροπείται με το δημόσιο συμφέρον.

Αναγνωρίζουν μάλιστα ότι κάποιες επιχειρηματικές επιλογές τους ενδέχεται, όταν εξετάζονται μεμονωμένα, να φαίνονται παράξενες ή αντισυμβατικές.

Ο δρόμος προς την κερδοφορία και τα 112 δισ. δολάρια σε διαθέσιμα

Για να υποστηρίξει τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες της στο άμεσο μέλλον, η Anthropic διαθέτει ταμειακά αποθέματα ύψους 112 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, επιδιώκει να καταστεί σταθερά κερδοφόρα, δίνοντας προτεραιότητα στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος που έχει στη διάθεσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιεί ακόμη και το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, Claude, για την εκπαίδευση νεότερων και πιο προηγμένων μοντέλων.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας είναι εντυπωσιακή.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Anthropic δαπανούσε λίγο περισσότερο από 2,50 δολάρια για υπολογιστική ισχύ και τεχνολογικές υποδομές για κάθε 1 δολάριο εσόδων.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το αντίστοιχο κόστος είχε περιοριστεί σε λιγότερο από 50 σεντς.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι ήδη ορατά.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8% κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1 δισ. δολάρια.

Στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η εταιρεία είχε καταγράψει λειτουργικές ζημίες 1,2 δισ. δολαρίων.

Παρ’ όλα αυτά, η Anthropic προειδοποιεί ότι οι οικονομικές της επιδόσεις είναι πιθανό να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις από περίοδο σε περίοδο, εξαιτίας των μεγάλων και μεταβαλλόμενων δαπανών για υπολογιστικούς πόρους.

Υπολογιστική ισχύς: Δεσμεύσεις άνω των 800 δισ. δολαρίων έως το 2045

Η Anthropic χαρακτηρίζει την υπολογιστική ισχύ ως τον πλέον κρίσιμο πόρο για τη λειτουργία της.

Η ανάγκη εξασφάλισης επεξεργαστών και κέντρων δεδομένων έχει οδηγήσει σε ένα πρωτοφανές κύμα συμφωνιών, με συνολικές δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα 800 δισ. δολάρια και εκτείνονται χρονικά έως το 2045.

Οι ιδρυτές παραδέχονται ότι οι επενδύσεις αυτές μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζουν ανεύθυνα μεγάλες. Επιμένουν, όμως, ότι η στρατηγική τους είναι «τολμηρή, αλλά σώφρων» (bold but sane).

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δέσμευση αφορά τη Broadcom, η οποία συνεργάζεται με την Google στην ανάπτυξη επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης TPU.

Οι επεξεργαστές αυτοί παρέχονται στην Anthropic μέσω συμφωνιών αξίας 161 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα πενταετίας.

Από το 2028, η Anthropic αναμένει να δαπανήσει επιπλέον έως 150 δισ. δολάρια για υποδομές TPU.

Σημαντική είναι και η συνεργασία με την AMD, για συστήματα επεξεργαστών αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα περίπου διπλασιασμού του ποσού.

Η AMD, από την πλευρά της, θα επενδύσει έως 5 δισ. δολάρια στην Anthropic, καθώς θα πραγματοποιούνται οι παραδόσεις των επεξεργαστών της.

Συμφωνίες 120,5 δισ. δολαρίων με τη SpaceX

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμφωνίες της Anthropic με τη SpaceX, η συνολική αξία των οποίων μπορεί να φτάσει τα 120,5 δισ. δολάρια έως το 2029.

Όταν ενεργοποιηθεί το σύνολο της συμφωνημένης υπολογιστικής δυναμικότητας, κάτι που η Anthropic αναμένει να συμβεί τον Δεκέμβριο, το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου στα 3,1 δισ. δολάρια.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν, ωστόσο, σημαντική ευελιξία, καθώς από τις αρχές του επόμενου έτους οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές μπορεί να αποχωρήσει με προειδοποίηση 90 ημερών.

Παράλληλα, η Google, η Amazon και η Microsoft έχουν αναλάβει να παρέχουν υπολογιστικές υπηρεσίες cloud αξίας τουλάχιστον 269,4 δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Πρόσθετες συμφωνίες με τις νεότερες εταιρείες παροχής υπολογιστικών υπηρεσιών Nscale και Lambda μπορούν να φτάσουν συνολικά τα 86 δισ. δολάρια.

Η κλίμακα αυτών των δεσμεύσεων αποτυπώνει το μέγεθος των υποδομών που θεωρεί απαραίτητες η Anthropic για να παραμείνει ανταγωνιστική στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι από μια αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων

Εάν η Anthropic καταφέρει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο, οι πρώτοι και μεγαλύτεροι χρηματοδότες της θα μπορούσαν να καταγράψουν τεράστιες υπεραξίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τεχνολογικοί όμιλοι που παρέχουν στην Anthropic τις απαραίτητες υπολογιστικές υποδομές.

Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός επενδυτής μεταξύ των παρόχων υπολογιστικής ισχύος.

Εάν μετατρέπονταν πλήρως οι μετατρέψιμοι τίτλοι που κατέχει, θα μπορούσε να ελέγχει περίπου το 20% της Anthropic, ποσοστό που θα αντιστοιχούσε σε αξία περίπου 400 δισ. δολαρίων με βάση μια συνολική αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η συμμετοχή της Amazon υπόκειται σε όριο 12%, με το επιπλέον οικονομικό της συμφέρον να παραμένει σε μετατρέψιμους τίτλους, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές όταν δημιουργείται περιθώριο κάτω από το συγκεκριμένο όριο.

Η Amazon έχει, πάντως, τη δυνατότητα να παραιτηθεί από τον περιορισμό αυτό.

Ακολουθεί η Google, με συμμετοχή περίπου 7%.

Το ποσοστό της θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η εταιρεία έχει συμφωνήσει να επενδύσει έως 20 δισ. δολάρια επιπλέον, βάσει συμφωνιών που συνήφθησαν νωρίτερα φέτος.

Η Google θα μπορούσε επίσης να δεσμεύσει 10 δισ. δολάρια στην τιμή εισαγωγής της Anthropic ή να συμμετάσχει απευθείας στην αρχική δημόσια προσφορά, εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να αναλάβει ρόλο βασικού επενδυτή στην έκδοση.

Ανάμεσα στους χρηματοοικονομικούς επενδυτές ξεχωρίζει η Spark Capital.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου, επένδυσε λιγότερο από 1 δισ. δολάρια για μια συμμετοχή που αποτιμάται πλέον σε 14,5 δισ. δολάρια.

Αντίστοιχης αξίας είναι και η συμμετοχή της Coatue, η οποία, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, είχε επενδύσει 4,75 δισ. δολάρια.

Πότε θα μπορούν να πουλήσουν μετοχές οι αρχικοί επενδυτές

Ακολουθώντας μια πρακτική που έχει επιλέξει και η SpaceX, η Anthropic αποφάσισε να κατανείμει σε διαδοχικές ημερομηνίες τη δυνατότητα πώλησης μετοχών από πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία.

Προβλέπονται πέντε διαφορετικές ημερομηνίες αποδέσμευσης μετοχών μέσα στις πρώτες 76 ημέρες διαπραγμάτευσης.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν ανήκουν στους ιδρυτές, διευθυντικά στελέχη και ορισμένοι νυν ή πρώην εργαζόμενοι θα μπορούν να πωλήσουν μέρος των μετοχών τους ήδη από την πρώτη ημέρα παρουσίας της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από τη συνήθη πρακτική των χρηματιστηριακών εισαγωγών, όπου οι πρώτοι επενδυτές καλούνται συνήθως να περιμένουν 180 ημέρες προτού αρχίσουν να διαθέτουν τις μετοχές τους.

Μια πρωτοφανής εταιρική διακυβέρνηση με ελάχιστη δύναμη στους μετόχους

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της Anthropic είναι η δομή εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ίδια παραδέχεται ότι το μοντέλο της διαφέρει σημαντικά από εκείνο των περισσότερων εισηγμένων επιχειρήσεων.

Στην πράξη, οι κοινοί μέτοχοι θα διαθέτουν σχεδόν μηδενικό έλεγχο επί των βασικών αποφάσεων της εταιρείας.

Στην κορυφή της δομής βρίσκεται το Long-Term Benefit Trust (LTBT), ένας θεσμός που έχει δημιουργηθεί για να προστατεύει τον μακροπρόθεσμο δημόσιο σκοπό της Anthropic.

Το Trust ορίζει τα δικά του μέλη και έχει, κατά κανόνα, την εξουσία να εκλέγει ή να απομακρύνει τέσσερα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Μεταξύ των σημερινών διαχειριστών του περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Μπεν Μπερνάνκι και ο Κρίστοφερ Σταμπς, καθηγητής Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικοί περιορισμοί στην εξουσία του Trust.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και η αδελφή του, συνιδρύτρια της εταιρείας Ντανιέλα Αμοντέι, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του LTBT.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους.

Στην πράξη, όμως, οι επιλογές θα ελέγχονται από τα δύο αδέλφια Αμοντέι και τους άλλους πέντε συνιδρυτές, οι οποίοι θα διατηρήσουν τον καθημερινό έλεγχο της εταιρείας μέσω ειδικής κατηγορίας μετοχών που τους εξασφαλίζει το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η δυνατότητα του Trust να ελέγχει την τέταρτη θέση του διοικητικού συμβουλίου, και επομένως την καθοριστική ψήφο, περιορίζεται από την υποχρέωση να συμφωνεί με τις αποφάσεις του η επιτροπή υποψηφιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία συμμετέχει η Ντανιέλα Αμοντέι.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η ισοψηφία επιλύεται μέσω ψήφου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους.

Η δομή αυτή αναδεικνύει μια βασική ιδιαιτερότητα της Anthropic: οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν οικονομική συμμετοχή στην εταιρεία, χωρίς να αποκτούν την αντίστοιχη δυνατότητα καθορισμού της στρατηγικής της.

Οι 92 σελίδες κινδύνων: Από την απώλεια ελέγχου έως την απειλή για την ανθρωπότητα

Το πλέον ασυνήθιστο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου αφορά τους κινδύνους που αναγνωρίζει η ίδια η Anthropic.

Συνολικά 92 σελίδες είναι αφιερωμένες στους παράγοντες κινδύνου, με προειδοποιήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις συνηθισμένες εταιρικές επισημάνσεις για την αποφυγή μελλοντικών νομικών ευθυνών.

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις είναι περίπου τρεις φορές εκτενέστερες από εκείνες της SpaceX.

Η σημαντικότερη προειδοποίηση αφορά στο ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσει η εταιρεία να προκαλέσει «καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Σύμφωνα με την Anthropic, τα προηγμένα μοντέλα AI θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε κακόβουλους παράγοντες που επιχειρούν να αναπτύξουν χημικά, βιολογικά ή άλλα επικίνδυνα όπλα.

Η εταιρεία δεν αποκλείει ακόμη και την πιθανότητα να χάσει τον έλεγχο των ίδιων των προϊόντων της.

Προειδοποιεί ότι μελλοντικά μοντέλα θα μπορούσαν να εμφανίσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές αυτοσυντήρησης, όπως προσπάθειες αντίστασης στην απενεργοποίησή τους ή απόκρυψης και χειραγώγησης πληροφοριών.

Επισημαίνει επίσης ότι θα μπορούσαν να παράγουν εξαναγκαστικές ή παραπλανητικές απαντήσεις, οι οποίες θα προσομοίαζαν με εκβιασμό.

Οι αναφορές αυτές περιγράφουν πιθανά μελλοντικά σενάρια κινδύνου και όχι γεγονότα που η εταιρεία δηλώνει ότι έχουν ήδη συμβεί με τα προϊόντα της.

Η Anthropic αναγνωρίζει, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ενδέχεται να είναι τόσο μεγάλοι ώστε να μην μπορεί να τους καλύψει ούτε μία μεμονωμένη ασφαλιστική εταιρεία ούτε ακόμη και ο ασφαλιστικός κλάδος στο σύνολό του.

Ο κίνδυνος από την αμερικανική κυβέρνηση

Πέρα από τις τεχνολογικές απειλές, η Anthropic περιγράφει και σημαντικούς πολιτικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει το λειτουργικό της κόστος, να περιορίσει συγκεκριμένες δραστηριότητές της ή να θεσπίσει νέους κανόνες που θα επηρέαζαν τη ζήτηση για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε χαρακτηρίσει την Anthropic ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» (supply-chain risk).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα έσοδα από συμβάσεις με κρατικούς φορείς αντιστοιχούν περίπου στο 1% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Παρότι το ποσοστό αυτό είναι σχετικά περιορισμένο, οι ενδεχόμενοι ρυθμιστικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες συνέπειες για τη λειτουργία και την εμπορική ανάπτυξή της.

Η Anthropic συνοψίζει την εικόνα επισημαίνοντας ότι πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει είναι αλληλένδετοι και μπορούν να ενισχύσουν ο ένας τον άλλον, προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις.

Αυτό είναι και το βασικό παράδοξο της επικείμενης χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Η Anthropic καλεί τους επενδυτές να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία που μπορεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς και τεχνολογικούς πρωταγωνιστές των επόμενων δεκαετιών, αλλά ταυτόχρονα τους προειδοποιεί ότι η ίδια η τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η αποτίμησή της θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Για τους μελλοντικούς μετόχους, επομένως, το στοίχημα δεν αφορά μόνο τα έσοδα, την κερδοφορία ή την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υπολογιστικές υποδομές. Αφορά και την εμπιστοσύνη σε μια ιδρυτική ομάδα που ζητεί να διατηρήσει τον ουσιαστικό έλεγχο της εταιρείας, ακόμη και μετά την είσοδό της στις δημόσιες αγορές.